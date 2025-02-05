Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Сладости и десерты неспроста считаются лекарством практически от любого негативного состояния: среди обилия вкусного каждый находит для себя что-то новенькое. Настроение поднимается, стресс улетучивается, среди тягостных дум намечается просвет.

Они предпочитают мучное, другие ищут горчинку, третьи выбирают послаще, а еще кто-то нередко решается на эксперименты и каждый раз балует себя чем-то новеньким.

Самые первые сладости, конфеты, появились совершенно случайно более трех тысяч лет назад. Древние египтяне смешивали между собой мед, инжир, орехи и финики, а затем оставляли получившуюся массу затвердеть. С помощью такой, на первый взгляд, незатейливой смеси они удовлетворяли тягу к сахару.

На Востоке сладкие лакомства делали из миндаля и фиги, и так же с удовольствием добавляли в них мед. Именно благодаря арабам и персам в свое время появился десерт, который современникам известен как грильяж.

Первый классический леденец явил миру американец Джордж Смит — именно ему принадлежит идея нанизывать облитую глазурью карамель на палочку. Название они получили в честь скаковой лошади того времени — Lolly Pop, а в 1931 году на основе этого названия была создана компания.

Диетологи постоянно повторяют — избыток сладкого опасен для здоровья. Но что, если набор персональных качеств человека тоже в чем-то напоминает десерт? Какая сладость соответствует знаку зодиака?

Овен — козинак

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Если уж говорить начистоту, то характер Овнов — совсем не подарок. За годы общения с этими представителями огненной стихии успели обломать зубы об их характер целая вереница людей.

Лишь те, кто сумел «распробовать» и полюбить строптивый знак зодиака, точно никогда не смогут от них оторваться. Козинак точно такой же — поначалу, чтобы распробовать его вкус, стоит приложить усилия, а дальше он превращается в сладкий наркотик. Так приторно, что аж зубы сводит!

Кроме того, Овны достаточно нетерпеливы, так что вполне могли бы стать этим быстрым, питательным и очень бюджетным перекусом. К слову, некоторые не считают козинак классическим десертом, но и представители огненного знака не любят предсказуемости и рутины.

В Россию козинак приехал из солнечной Грузии. Традиционно он производится на основе семечек, орехов и меда. Смесь из плодов заливают растопленным медом и дают настояться. Буквально двух «долек» сладости хватает, чтобы утолить голод между приемами пищи.

Тельцы — тирамису

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Телец — это символ усердия и стабильности, поэтому для окружающих он неизменно ассоциируется с десертом тирамису. Ко многим бытовым вещам этот знак зодиака подходят с трепетом, свойственным ему усердием и осторожностью. Терпкость и нежность сладости в классическом исполнении как раз по душе.

Тирамису — один из самых часто встречающихся тортов на любых праздниках. Он может слегка поднадоесть, но точно не разочарует. Для Тельцов также важно всеобщее признание, но в отличие от тех же Львов, он не стремится становиться мейнстримом и выходить в тираж.

Тельцы обожают комфорт и очень не любят ненужной суматохи, именно поэтому тирамису — их идеальное олицетворение. Готовится он быстро из печенья, какао, сливочного сыра, сахара и яиц. Многослойность формируется без спешки, сладость не требует особых кулинарных навыков и очень проста в хранении.

Близнецы — пончик

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Близнецы, пожалуй, как никто другой из всего зодиакального круга умеют быть разными. Какими они предстанут перед окружающими сегодня, во многом зависит от их внутреннего «климата». Сладкие, мягкие, разноцветные, с многообразием начинок — все это обилие характеристик прекрасно отражает не только данный знак зодиака, но и их мучное «альтер-эго» — пончики.

Пончики, как, собственно и Близнецы, едва ли поддержат в чем-то правильном. Диеты, спорт, саморазвитие и здоровый образ жизни изо дня в день не про них. А вот поддаться аромату и сорваться ради фейерверка ощущений и бури быстрых калорий для энергоподъема — это всегда пожалуйста. Их гастрономические (а в случае со знаком зодиака личностные) качества никогда не подводят.

Достаточно съесть всего один или два пончика, чтобы насытиться. Примерно схожая тенденция и с Близнецами — эти «воздушные» особи не любят постоянного присутствия рядом, но в моменты, когда они расположены к общению, от собеседника их за уши не оттащишь.

Рак — сладкая вата

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Рак — один из самых загадочных и эмоциональных знаков зодиака. Никогда не знаешь наверняка, что у них на уме. Их настроение меняется настолько быстро, что окружающие не всегда успевают подстроиться под новые веяния. В один момент времени Раки излучают нежность, а уже в следующий расстраиваются из-за мелочей.

Характер Раков можно было бы сравнить со сладкой ватой. Этот легкий, нежный, воздушный продукт полностью отражает ту мягкость и ранимость, с которой Раки выходят в мир. Вроде бы и есть нечего, однако после нескольких кусочков сладость кажется слишком приторной. Кроме того, считается, что сладкая вата — детский десерт, поедание которого во взрослом возрасте вызывает ностальгию по беззаботным временам.

Данный знак зодиака выглядит легким и инфантильным, но в действительности очень сложен для понимания. Так и сахарная вата — в ее составе только сахар-порошок, но без специальных приспособлений десерт никак не сотворить. В целом, Раки — очень нежная, мечтательная, уютная натура, чьи сюрпризы с легкостью приносят радость окружающим. Масштаб этой радости мог бы быть сопоставим с радостью от покупки сладкой ваты.

Лев — шоколадная паста

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Лев, как знак зодиака, часто ассоциируется с силой, величием и харизмой, но в метафорическом смысле его можно сравнить с шоколадной пастой — сладостью, которая обольщает и завлекает. Невозможно пройти мимо и не положить в рот хотя бы ложечку. А свежеприготовленная масса и вовсе дурманит сильным ароматом.

Схожий эффект отмечается и у окружающих при общении со Львом — представители этого знака зодиака нередко стараются представить себя в самом выгодном свете, поэтому с легкостью проявляют свои самые лучшие качества. Недостатки, конечно, тоже имеются, но кто о них вспомнит. Львы щедро дарят окружающим эмоции и впечатления, получить которые вне общения с ними можно разве что от сладостей.

Дева — пахлава

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Дева — олицетворение стабильности, практичности и богатства, поэтому лучшей сладости для их альтер-эго, чем пахлава, просто не сыскать. Мед — натуральный, богатый и сладкий продукт, ассоциирующийся с природой и цветами. Девы, будучи земным знаком, как никто другой могут оценить его полезность, а сами они, будучи личностями многогранными, плотно ассоциируются именно с многослойной пахлавой.

Представители знака зодиака дотошны и усердны во всем, до чего у них дотягиваются руки, поэтому им принципиально важно, чтобы в любом вопросе от окружающих исходила самоотдача. Для изготовления пахлавы также важна правильная рецептура, взвешенный и сбалансированный подход, а также много практики, ведь за один раз такой шедевр в одиночку не сотворить.

На первый взгляд Девы могут показаться холодными и очень прагматичными, но с близкими людьми раскрываются как люди уязвимые, нежные и ранимые. Затяжное общение с ними бывает очень сладким — таким же, как приторная пахлава.

Весы — маршмеллоу

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Главной чертой Весов неизменно выступает умение взвешивать принятые решения, находить баланс, искать золотую середину. В любом вопросе для Весов важна мера, именно поэтому они в зодиакальном круге — это маршмеллоу.

Этот десерт характеризуется воздушностью, в меру сладким вкусом, устойчивой формой, при сжимании которой маленькая зефирка быстро возвращается в естественное состояние и слегка пружинит в руке.

Весы часто избегают крайностей — их мягкая натура не позволяет им провоцировать конфликты. В общении эти представители воздушной стихии легкие, с радостью соглашаются на предложения, которые считают для себя важными, но, как и маршмеллоу, могут быть хрупкими, если оказывать на них сильное давление. Весы — идеальное созвучие нежности и силы, они, как зефир, способны наполнить жизнь близких и друзей мирскими радостями без лишнего пафоса и эпатажа.

Скорпион — эклер

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Внешне Скорпионы кажутся не очень эмоциональными, скорее даже отчужденными. Они не любят шумных компаний и раскрываются только с теми, кого очень хорошо знают. В общении с близкими людьми Скорпионы готовы с легкостью раскрыть все свои карты, именно поэтому они ассоциируются с эклерами.

С виду ничем не примечательный десерт с первого кусочка завоевывает сердце сладкоежки. Нежный заварной крем в сочетании с таящей трубочкой и шоколадной «облицовкой» вызывает настоящее гастрономическое блаженство. Примерно так же Скорпионы готовы обрушить на другого человека все свои чувства, если собеседнику удастся завоевать их доверие.

В действительности же Скорпионы — натуры достаточно ранимые, уязвимые и нежные, именно поэтому эклер — лучшее их описание. Само пирожное выступает для внутреннего наполнения своеобразной «защитой» — ровно так же Скорпионы защищаются от внешнего мира, если вдруг почувствуют угрозу. В остальном же Скорпионы — просто сладкие булочки с тягучей начинкой.

Стрелец — рахат-лукум

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Стрелец, как и рахат-лукум, никогда не ведет себя одинаково с разными собеседниками. Они профессионально подстраиваются под заданные обстоятельства, являя миру разные черты своего характера. Их яркая натура столь же многогранна как начинка и цвет мягких восточных кубиков.

Представители знака зодиака умеют держать себя в руках и редко отдаются эмоциям всецело. Рахат-лукум, стоит отметить, тоже не самый сладкий десерт — это вкусовое баловство родом из Турции обладает в меру яркими нотками, его невозможно переесть, потому что оно отличается высокой насыщаемостью. В его составе патока, крахмал, сахар, орехи и фруктовый сок.

Характер Стрельцов, как и нежный десерт, приходится по вкусу не всем. Для того, чтобы их распробовать, нужно определенное терпение и желание открываться всему новому. Зато когда этот «дуэт» озвучен вдоль и поперек, поклонников у него явно прибавится.

Козерог — конфеты «Трюфель»

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По своей натуре Козероги — истинные консерваторы, поэтому ничего более подходящего их натуре, чем трюфельные конфеты и представить нельзя.

Эти представители земной стихии не склонны к экспериментам, не вполне любят откровения и секреты, строги и рациональны, на протяжении всей жизни стремятся к совершенству и сдержанному лоску, поэтому вряд ли могли бы стать пафосным шоколадным фонданом, но вполне подпадают под описание трюфельных конфет.

Знаку зодиака свойственна стабильность, надежность и сдержанная изысканность. Как и в случае с трюфелями, за внешней простотой Козерогов скрывается внутренний мир, полный мечтаний и амбиций.

Далеко не все из этих желаний Козерог захочет воплотить в жизнь, но если все же решится, то для начала позаботится о «броне», чтобы стать еще более неуязвимым. Трюфельные конфеты, как и Козерог, обладают достаточно крепкой структурой — чтобы заглотить их целиком, придется приложить усилия.

Водолей — взбитые сливки

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Водолей, подобно взбитым сливкам, отличается от остальных знаков зодиака легкостью, порывистостью и воздушностью. Его креативность и стремление к свободе делают его уникальным и при этом выводят за грани четкой формы.

Как сливки, взбитые до идеальной текстуры, представители знака зодиака профессионально умеют заполнять собой пространство — в одном помещении с ними, будь то вечеринка или просто домашнее застолье, никогда не бывает скучно. Оригинальный взгляд на мир и стремление к переменам Водолея нередко способны вдохновлять других на смелые поступки и свершения.

Водолей нередко идет против течения и, подобно сладким сливкам, способен любую трудность превратить в радость. Когда-то у повара были только яйца и сахар, но собственным трудом и кропотливой работой венчиком, он смог сотворить белоснежную массу.

Эти индивиды не боятся выделяться из толпы, а порой используют для этого самые экстраординарные способы. При необходимости Водолеи способны подстраиваться под сложившиеся обстоятельства, что, опять же, очень «роднит» их со сливками — известно, что эту сладость нередко используют как начинку для уже готовых десертов. А в сочетании с клубникой и шоколадом это уже совсем другая история.

Иногда Водолеи могут казаться слишком легкими и невесомыми, но это впечатление нередко обманчиво — стоит лишь злоупотребить их компанией, как тут же возрастает вероятность получить сахарный диабет.

Рыбы — безе

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Творческим, мечтательным и эмоциональным Рыбам как сладкое воплощение прекрасно подойдет воздушное безе, которое буквально тает во рту. Это десерт даже визуально похож на облака, в которых изо дня в день витают представители знака зодиака.

Текстура лакомства отражает чувствительность, нежность и эмпатичность Рыб, а фирменный хруст намекает на то, что обольщаться их внешней мягкостью все же не стоит, ведь из маленького карасика представитель знака очень быстро может превратиться в настоящую акулу.

В домашней обстановке внешне невозмутимые Рыбы дают волю фантазии. Их стремление к искусству и романтике находит отражение в интерьере — часто на тумбочках Рыб появляются красивые, витиеватые вазы с сухоцветами или хотя бы новая красивая рамка под фото. Загадочность и глубокомысленность Рыб не стоит недооценивать — как и вкус безе, они не всегда просты для первичного понимания, но при этом весьма сложны. Чуть-чуть зазеваешься — и десерт безвозвратно пригорел и опал.