Жизнь загубил лишний стакан: страшная смерть Георгия Юматова из «Офицеров»

Георгий Александрович Юматов — актер кино, народный артист РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны. Судьба Юматова была счастливой, но ее конец — трагичным.

Как из всесоюзного любимца он превратился в забытого актера и почему его перестали звать на съемки, читайте в материале Пятого канала.

Мечтал стать матросом — воевал на катере: детство и юность Юматова

Кадр из фильма «Педагогическая поэма». © РИА Новости

Георгий Юматов родился 11 марта 1926 года в Москве. Будущий актер был третьим и младшим ребенком в семье Юматовых. Его отец был фармацевтов и экономистом, а мать — простым кассиром.

В школе маленький Жора учился спустя рукава, много дрался и хулиганил. Потому, наверное, и мечтал стать моряком, из-за чего проводил много времени в секциях по боксу, гимнастике и легкой атлетике — чтобы быть сильным, ловким и выносливым.

Реализовать свою мечту Юматову почти удалось — доучившись до восьмого класса в обычной школе он смог поступить в Военно-морскую школу, где учился на юнгу. Однако в 1943 его старшего брата тяжело ранили в бою, после чего Георгий записался в армию добровольцем, где служил сигнальщиком на торпедном катере.

Будущий актер участвовал в битвах за Будапешт, Бухарест и Вену, неоднократно был серьезно ранен и не раз находился на волосок от смерти. Однажды своим чудесным спасением он был обязан собаке, которую взял на корабль: когда во время обстрела она в испуге спрыгнула с катера, Георгий вслед за ней нырнул в соленые волны, и, пока они были в воде, на судно сбросили бомбу. Из всех бойцов выжить удалось только Юматову — выжить и через всю жизнь пронести любовь к собакам.

С войны Георгий Александрович вернулся с россыпью наград: орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», а также с орденом Ушакова. Однако носить их не любил, как и рассказывать о войне.

Был и актер, и каскадер: кинокарьера Юманова

Кадр из художественного фильма «Молодая гвардия». © РИА Новости

После войны Юматов не мог решить, чем заниматься, но узнал, что все вузы страны без экзаменов принимают к себе участников войны. Так он поступил в актерское отделение киношколы «Мосфильма», где обучение длилось всего два года. Помимо игры, актеров учили еще и каскадерским трюкам, что особенно нравилось юному и горячему Георгию.

В 1946 году 20-летнему Юматову удалось попасть на глаза режиссеру Григорию Александрову, которому он приглянулся своим живым лицом и обаятельной внешностью. Он тут же предложил бывшему фронтовику сняться в своем новом фильме, и от удивления тот сразу же согласился. Это была совсем небольшая роль в одном из эпизодов «Весны», его имя даже не указали в титрах.

Через год Георгий по приглашению Сергея Герасимова снялся в «Молодой гвардии», после которой на начинающего актера посыпались предложения о съемках. Но до середины 1950-х главные роли ему не предлагали, только эпизодические. Например, его можно было увидеть в «Адмирале Ушакове», «Педагогической поэме» и «Героях шипки» — причем на съемках последнего, посвященного Русско-турецкой войне, жизнь Юматова чуть не оборвалась раньше срока. Актер предпочитал сам выполнять все каскадерские трюки, и во время одного из эпизодов рядом с Георгием должна была взрываться мина. Пиротехники перепутали место, где закопали снаряд, и актер лег прямо над ним. Однако ему повезло — мина оказалась неисправной, но добавила седых волос съемочной группе.

Первые главные роли Юматов получил в 1956-м. В этом году вышли сразу два фильма: «Они были первыми», где он сыграл комсомольца Степана Барбаша, и «Разные судьбы» — так актер предстал перед зрителями в роли выпускника ленинградской школы Степана Огурцова.

Именно второй фильм стал одним из самых популярных в год выхода, покорив зрителей не только сюжетом, но и обаятельным, полностью положительным героем Юматова. И до конца 1950-х актер в принципе предпочитал образы положительных героев, поскольку они были близки доброму и скромному Георгию. Однако после роли начальника угрозыска Малышева в «Жестокости» понял, что уперся в свой потолок — притом, именно эту роль он считал самой удачной и любимой.

С 1960-х Юматов перешел и на отрицательные образы, в том числе мошенников, воров и бандитов, чтобы ярче раскрыть свой актерский талант. И ему это удалось –в 1971 он сыграл в одной из самых известных в его фильмографии картин, подарившей миру крылатую фразу «Есть такая профессия — Родину защищать» — в фильме «Офицеры». Там Георгий Александрович исполнил роль офицера Алексея Трофимова. Сам актер утверждал, что этот образ был для него собирательным, он хотел наделить его теми лучшими качествами, что встречал в советских людях на фронте. И создать такого героя, за которым бы и сам пошел хоть на край света.

Список блестящих ролей Юматова мог быть намного шире. Но в 1970 году произошел скандал — из-за своего пристрастия к алкоголю 44-летний актер потерял главную роль в «Белом солнце пустыни». У Георгия и раньше были проблемы, потому драка накануне съемок стала последней каплей для мира кино, так как гримерам не удалось спрятать все синяки на лице актера.

После этого Юматова всего трижды утверждали на главные роли: в фильмах «Петровка 38», «Огарева, 6» и «ТАСС уполномочен заявить…». В остальных фильмах ему доставались лишь второстепенные персонажи. По итогам карьеры Юматову присудили звание народного артиста РСФСР.

Завидовала его славе и манипулировала бутылкой: роковая любовь Юматова

Кадр из к/ф «Пути и судьбы», реж. Яков Базелян, 1955 г.

Любовь в жизни Юматова была всего одна — актриса Муза Крепогорская. Он прошел войну, нашел свое призвание и женщину, которую страстно любил до конца жизни. С ней актер познакомился в 21 год на съемках «Молодой гвардии», и уже через несколько месяцев они сыграли свадьбу. Но потом его ждало глубокое разочарование…

Брак их сложно назвать счастливым и безоблачным. Юматов и Крепогорская часто ссорились, ходили слухи, что эффектная блондинка даже манипулировала им с помощью бутылки и ужасно завидовала успеху своего мужа, который по ее требованию пытался помочь устроить ей карьеру в кино.

Поначалу они были на равных, в 1950-х Муза тоже много снималась, но со временем ее стали приглашать только на эпизодические роли, в том числе из-за вздорного характера актрисы. Из-за этого она еще больше злилась на супруга и выкидывала письма его поклонников и поклонниц, которые тот потом бережно доставал из мусорного ведра и прятал. По характеру Юматов был очень скромным и с удовольствием бы оставался в тени, позволяя блистать Крепогорской, как ей того и хотелось — но это было невозможно.

Пара прожила вместе полвека, но с детьми не сложилось — Муза сделала много абортов в ожидании «тех самых» ролей, что по итогу привело к бесплодию, из-за чего супруги даже на время расставались, так как Георгий очень хотел стать отцом. И чем дальше, тем трагичнее складывались их отношения.

В 1994 году на общественность, как снег на голову, свалилась новость: 68-летнего Юматова обвинили в убийстве. Известный актер попросил дворника помочь ему похоронить собаку, после они решились выпить, разгорелся конфликт — якобы дворник оскорбил фронтовое прошлое Юматова и дальше — неизвестность.

Существует две версии: бывший фронтовик, придя в ярость, ударил дворника в лицо, после чего получил удар ножом в шею, схватил ружье и выстрелил. По второй, которую раскрыл общественности режиссер Владимир Мережко — в дворника выстрелила Муза, а Георгий взял всю вину на себя… Юматов сразу же позвонил в милицию и сообщил об убийстве. Однако актера спустя два месяца выпустили по амнистии, как ветерана Великой Отечественной войны, хотя сидеть он должен был 10 лет.

Отправилась вслед за мужем: смерть Юманова и его жены

Могила актеров Георгия Юматова, Музы и Лидии Крепкогорских на Ваганьковском кладбище. © РИА Новости/Владимир Вяткин

После такой тяжелой трагедии Юматов полностью завязал с алкоголем и обратился к богу, начав регулярно посещать церковь. Но здоровье Георгия Александровича уже было серьезно подорвано выпивкой и заключением в тюрьму, врачи диагностировали у него аневризму брюшной аорты. Юматов перенес непростую операцию, но через год проблема вернулась. От еще одной операции актер отказался…

Умер артист, когда ему был 71 год. У Юматова внезапно открылось кишечное кровотечение, и кровь пошла выше — в пищевод. Муза в ужасе вызвала скорую, однако спасти некогда любимого всеми актера не удалось, и 4 октября 1997 года глаза Георгия Юматова закрылись навсегда.

На похороны артиста пришло много людей, что поразило Музу. Смерть мужа так ее подкосила, что она тоже скончалась спустя два года. Супруги похоронены рядом на Ваганьковском кладбище.