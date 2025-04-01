Потянуло в горы: что положить в «тревожный чемоданчик» туриста

Путешествия всегда будут желанны почти для любого человека. Среди туристов есть те, кто уже исколесил весь мир и ищет новых ощущений. Но теперь уже — в горах.

Что нужно сноубордистам, лыжникам и тем, кто собрался в горы? Почему опасности так манят путешественников-экстремалов? Как правильно собрать «тревожный чемоданчик» и почему он необходим каждому туристу? Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Выживали зимой в тайге с зажигалкой и пакетом

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Два дня в Тайге с одной зажигалкой и пакетом — такое суровое приключение произошло с двумя сноубордистами.

«У нас был пластиковый пакет, в котором мы плавили лед, снег. Мы сделали землянку себе, развели костерок, высушили все вещи», — говорят спортсмены.

Они заночевали в берлоге из еловых веток, а потом их ждал трудный путь по горам и лесам. Благодаря хорошей сноровке сноубордисты остались живы.

Горы — захватывающий, но суровый мир, где природа не прощает ошибок. Экстремальный туризм не всегда заканчивается хорошо. Тем не менее, несмотря на смертельные опасности, количество желающих проверить себя на прочность только увеличивается.

«Поставить свою ногу на вершину трехтысячника, пятитысячника или восьмитысячника настолько серьезно, что сказать кому-то, что ты был на Эльбрусе или Эвересте, означает быть в центре внимания, доказать всем свое превосходство, свою мужественность», — заявляет психолог Андрей Зберовский.

Провалился в ущелье и выжил

Горы беспощадны к тем, кто относится к ним без уважения. Это хорошо знает турист-экстремал Алексей Меженинов, он всю жизнь занимается экстремальными путешествиями. В первый поход Меженинов отправился, когда ему исполнилось всего 3 месяца, родители взяли его с собой в сплав на байдарках.

«Мне 38 лет, и я всю свою сознательную жизнь провел в туризме. У меня было 4 ярких туристических события в жизни», — рассказывает экстремал.

Алексей несколько раз был на грани жизни и смерти. Приходилось выживать трое суток в тайге без еды и воды, потому что он не запланировано заблудился. Турист пару раз тонул, проваливался на восемь метров в ущелье на Эльбрусе с минимальным снаряжением, но ему всегда удавалось спастись.

«В этот момент нужно успокоиться, поймать правильное состояние, не нервничать и выстроить логическую цепочку — как вернуться в лагерь. Чтобы не останавливаться, не терять темп, ритмы, для этого всегда есть обезболивающие», — отмечает он.

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Как подобрать одежду и обувь

Опытные туристы знают, что умение правильно экипироваться и собрать рюкзак спасет жизнь в самых сложных ситуациях.

«Нужно точно уделить внимание ботинкам. Я обычно беру на два размера больше. Это делается для того, чтобы при спуске не отбить пальцы. Рюкзак тоже нужно тестировать: его нужно носить до восхождения, причем с грузом, и в этих же самых ботинках», — советует инструктор по альпинизму Дмитрий Кузеняткин.

Также не следует забывать и о спальнике, термобелье и куртке. Они должны быть многослойными, ветронепродуваемыми, влагонепроницаемыми.

«И ни в коем случае не экономьте на снаряжении. Поверьте, никакие деньги, никакая стоимость не будут сравнимы с той ситуацией, в которой вы окажетесь», — уверяет он.

Что положить в «тревожный чемоданчик»

Обязательный атрибут любого похода — тревожный чемоданчик, который позволит продержаться в любых условиях минимум 72 часа.

«В спасательном наборе обязательно должны находиться элементы для первой помощи, ориентирования, связи и привлечения внимания, розжига костра, организации укрытий и других бытовых работ», — перечисляет инструктор по выживанию Роман Недорубов.

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