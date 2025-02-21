Яд под крышкой: какие рыбные консервы категорически нельзя есть

Рыбные консервы кажутся быстрым и удобным вариантом перекуса. Из-за стерилизации отравление консервированной продукцией практически невозможно. Ключевое слово тут «практически» — если содержимое банки все же оказалось испорчено, его употребление может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Что таится в жестяной банке? Какие ингредиенты консервов могут быть опасны для жизни? Почему легкий ужин может закончиться трагедией? Какие рыбные консервы лучше даже не открывать? Как делается качественная продукция на заводе? На эти вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Может ли испортиться содержимое консервной банки

Обычный ужин с друзьями для Мирославы Горбуновой и ее сына закончился в больничной палате. Первым недомогание после салата с консервированным тунцом почувствовал Артемий Грибков.

«К середине ночи стало плохо и мне, поднялась температура. У ребёнка тоже в этих пределах», — вспомнила женщина.

Несмотря на жар и слабость, именно мальчику удалось спасти матери жизнь.

«Потом наутро я услышал грохот в коридоре. Я вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что мама упала на пол», — рассказал Артемий.

«Сильно закружилась голова. И уже открыла глаза я на полу. Рядом со мной плачущий ребенок вызывает скорую», — воспомнила женщина», — добавила Горбунова.

Случаи отравления рыбными консервами — скорее редкость. На производстве, где соблюдаются нормативы, сырье проходит несколько этапов обработки и санитарного контроля.

«Консервы — это продукт, который проходит стерилизацию, поэтому возбудители пищевых отравлений, например, сальмонеллы, там в принципе не выживают во время стерилизации», — объяснила доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного отдела РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Тем не менее, испортиться содержимое консервной банки может. Например, во время неправильного хранения или даже из-за неаккуратной транспортировки.

«Любая деформация — это микротрещины, через которые начинает поступать воздух в сам продукт, и продукт начинает портиться», — уточнила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Но самое страшное не это.

«Токсин, который вырабатывает Clostridium botulinum. Эти клостриды вырабатывают нейротоксический яд», — предупредил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Как распознать некачественный продукт

Понять, что в консервах опасные токсины, невооруженным глазом невозможно. А вот заметить, что продукт испорчен — реально. Эксперты рекомендуют тщательно осмотреть банку перед покупкой. Иногда на прилавках могут оказаться так называемые «хлопуши».

«Когда мы надавливаем с одной стороны, а с другой донышко начинает выпирать. И это происходит с характерным таким хлопком», — пояснила Раева.

Вздувшиеся банки — верный признак, что внутри размножаются бактерии. Употреблять в еду такой продукт опасно.

Кстати, открытые консервы долго хранить нельзя, даже в холодильнике.

«Для рыбных консервов в стеклянной или в металлической таре все-таки оптимум это 24 часа», — добавила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Гончаренко.

Как заполняют консервные банки на производстве

Как же рыбу закатывают в банки на заводе? Первый участок — место фасования.

«На данном этапе в пустую банку закладывается рыба», — рассказала инженер-технолог рыбоконсервного производства Виктория Куренкова.

Потом к ней добавляют соус или гарнир, далее следует контрольное взвешивание. За смену по этому конвейеру проходит 5-6 тысяч готовых банок.

«После укладки всех ингредиентов банка попадает к закаточной машине, где происходит ее герметизация», — добавила Куренкова.

В соседнем цехе изготавливают сами банки для будущих консервов. Они бывают разных размеров и форм.

«После покрытия жестью с защитным лаком либо печати литографированной идет дальнейший этап производства банки. Сейчас на заднем плане бьется цельнотянутая баночка № 2, классическая. В нее обычно закатывают шпроты», — рассказал менеджер отдела металлической упаковки рыбоконсервного производства Станислав Клименко.

На что обращать внимание при покупке рыбных консервов

Так как выбрать вкусные рыбные консервы, остаться здоровым и не переплатить? Доцент МГУТУ имени К. Г. Разумовского Любовь Данилова изучила несколько купленных в магазине банок.

Среди продукции разных ценовых категорий первая на очереди килька в томатном соусе.

Заявленный на этикетке дорогой версии консервов вес соответствует количеству содержимого тары.

«Продукция равномерно распределена по банке и залита томатным соусом. Пахнет бесподобно жареным», — отметила доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского Любовь Данилова.

Целостность упаковки более дешевой кильки нарушена, хотя вес идентичен дорогому товару.

«Тут более мелкие включения, чем в первом образце», — обратила внимание Данилова.

Качество дешевой кильки также уступает премиум-продукту. Но и те, и другие изготовлены по нормативам.

На очереди два вида сельди иваси.

«Во втором образце кусочки рыбки более мелкие. Масло более мутное, темное по сравнению с первым образцом», — заметила Данилова.

И, наконец, скумбрия. В дешевом продукте сверху плавают фрагменты рыбы.

«Кусочки не должны плавать», — подчеркнула эксперт.

Вес у обоих образцов даже больше, чем указал производитель. Но у консервов, которые дешевле, основная часть содержимого — масло. При чем оно не самого лучшего качества и, скорее всего, сильно разбавлено. По словам эксперта, это видно невооруженным взглядом, также присутствует характерный запах.

«Содержимое разваривается. Вот кусочки уже неравномерные, они распадаются. То есть не целое содержимое», — отметила Данилова.

Скумбрия, цена которой выше среднего — приятна и на вид, и на вкус.

«Кусочки прям превосходно целые, равномерно нарезанные, одинакового размера. Рыба плотненькая, не мягкая, не разваливается», — обратила внимание специалист.

Более дорогие рыбные консервы оказались более качественными, а значит, их цена оправдана.

Диетологи не рекомендуют употреблять рыбные консервы чаще 2-3 раз в неделю. Лучше всего выбирать продукт в собственном соку или в томатной заправке. Желательно, чтобы это были тунец, лосось, горбуша, ставрида или сельдь. Для худеющих идеально подойдет хек.

Не стоит увлекаться консервами из рыбы гипертоникам, людям с заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и тем, кто склонен к отекам.