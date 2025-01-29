За какие небрежности на горном курорте приходится расплачиваться здоровьем

В этом сезоне на горнолыжных курортах России отмечается активный прирост турпотока. Однако отдых в горах — удел отважных. На склонах нобходимо не только проявлять хорошую физическую подготовку, но и знать правила безопасности.

Почему опасные склоны так манят к себе и как травмируются сноубордисты и лыжники, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Самые часты травмы на горнолыжных курортах

Горнолыжный курорт «Эльбрус». Лыжник на огромной скорости несется по склону. Наперерез ему медленно катится другой. Несколько секунд — и столкновение. Любитель скоростных спусков погиб. Но в случившемся виновны оба.

«Ездить нужно по склону, а не поперек склона», — предупредил руководитель спасательной службы горнолыжного комплекса Максим Гель

Неправильная экипировка, плохая защита или ее отсутствие, а также нарушение правил поведения на склоне горнолыжного курорта — это самые распространенные причины тяжелейших травм. Однако больше всего губит начинающих спортсменов самоуверенность. Это теперь очень хорошо понимает Михаил Плюгин.

«Эльбрус, новогодние праздники, ну, как вы понимаете, 1 января, 09:40 утра. Я неудачно словил заднего канта на доске, меня перевернуло, и я начал слетать с балкона на черную трассу», — рассказал спортсмен.

Итог — разрыв суставной сумки. Далее операция и длительное восстановление.

Антон Вуйма тоже из тех, кто серьезно пострадал во время спуска — виной всему так называемое завинчивание сноуборда.

«Когда завинчивается нога внутри борда, ботинок ломает ногу, выкрутив ее вот так вот», — сказал он.

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Как правильно подобрать экипировку

В большинстве случаев защититься от травм помогает правильная экипировка.

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«Шлем не должен ходить по голове, не должен падать», — показала инструктор по горнолыжному спорту Ольга Минаева.

Дальше спортсмену обязательно понадобятся наколенники, налокотники и защита лучезапястного сустава. Особо тщательно надо подбирать элементы экипировки для спины и копчика.

«Шорты важно подбирать по своим анатомическим особенностям. Ведь защитный пластик, который расположен неудачно, может, наоборот, вас травмировать», — добавила она.

Главное правило для любой защиты — если она не ощущается на теле, значит, подобрана правильно.

«Очень важно правильно экипироваться, чтобы экипировка вас защитила от непогоды, влаги, ветра, чтобы ничего от вас не торчало, чтобы вы не могли ничем зацепиться за подъемник», — пояснил руководитель спасательной службы горнолыжного комплекса Максим Гель.

Новичкам не стоит покупать защиту в интернет-магазине — это главный совет специалистов. Весь комплект нужно обязательно примерить, убедиться, что в нем комфортно. И лучше на этом не экономить. Перед тем, как выехать на склон, важно изучить правила безопасности.

«В любое время любой отдыхающий может зайти на сайт Минэкономразвития и сверить информацию о горнолыжном курорте, прошли ли сертификацию трассы, прошли ли сертификацию подъемники. Чревато то, что могут люди получить травмы, если канатная дорога технически не обслуживается, склоны не отвечают безопасности, то есть не выставлены сетки в опасных местах, не огорожены», — перечислили генеральный директор горнолыжного комплекса Максим Отчерцов.

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На склоне всегда дежурят спасатели, трассы ежедневно проверяются. Но многое зависит и от самих спортсменов, ведь падают абсолютно все.

«При спинальной травме лучше не нагружать позвоночник. А вызывать для этого есть спасателей и медработников. И доставлять лежа, не двигаясь», — ревматолог Анатолий Лесковский.

Сохранить здоровье на горнолыжном склоне помогут следующие рекомендации: