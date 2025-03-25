Ани Лорак вышла замуж за шамана: во сколько обошлась свадьба на Мальдивах

Ани Лорак вышла замуж во второй раз. Как прошла торжественная церемония, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку. Из-за чего молодожены почти полгода скрывали этот факт от публики? И в какую сумму им обошлось торжество на Мальдивах? Правда, что артистка не пригласила родных? И почему многие уверены: знаменитость снова сделала неправильный выбор? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Что такое любовь? Химия. Она как-то случилась», — отметила артистка.

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Ани Лорак принимает поздравления. Певица и ее возлюбленный Исаак Виджраку официально стали мужем и женой. На днях артистка опубликовала свадебные фотографии и видео с супругом. Счастливые молодожены в белоснежных нарядах позируют на фоне потрясающих пейзажей райских островов.

«Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни», — заявила знаменитость.

«Если она счастлива, если ей хорошо, если этот мужчина ее оберегает, любит, то, конечно же, он для нее самый лучший. И мы за нее можем только порадоваться», — подчеркнула актриса Эвелина Бледанс.

При этом выяснилось, что торжество на Мальдивах случилось больше месяца назад, в День святого Валентина. А официально они расписались еще в сентябре прошлого года. Сама Ани Лорак объяснила такую таинственность тем, что не желала привлекать к себе излишнего внимания.

«Хотелось искренности, интимности и ощущения настоящего, только для себя, хотелось быть „в моменте“. Просто накрытый стол на берегу моря, невероятное количество закусок. Когда мы обменивались кольцами, я заплакала», — поделилась звезда.

Исаак Виджраку сделал предложение певице прошлой осенью, во время празднования ее 46-летия. Уже тогда артистка сказала, что хочет свадьбу без посторонних.

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«Уже хватит. Если это, бог даст, случится, это будет очень интимно», — отметила она.

Но поклонники никак не ожидали, что знаменитость не позовет на свадьбу даже самых близких.

«Есть две причины: либо все со стороны Ани Лорак были заняты и не смогли приехать, либо не было финансовых возможностей привезти всю семью на Мальдивы», — предположила светский журналист Даяна Брют.

«В районе 1,6 миллиона у нас может обойтись перелет туда-обратно. Плюс проживание в каком-то топ-отеле. Тоже, я думаю, что порядка 1,5 миллиона на неделю. Также, если мы берем премиум-сегмент этой выездной церемонии регистрации, в которую будет входить визажист, фотограф, красивый ужин, SPA-процедуры, думаю, что не меньше миллиона рублей точно нужно закладывать. Итого: порядка от четырех миллионов может обойтись такая звездная свадьба», — уточнила свадебный организатор Мария Ковалева.

Теперь фанатов мучает вопрос, как супруги поделили расходы. Многие уверены: торжество полностью оплатила Лорак. Ведь Исаак не зарабатывает и десятой доли от ее гонораров.

«Я думаю, что это не последние деньги. Она может, если это она, позволить. И, в общем-то, счастье, как мы все с вами знаем, за деньги не купишь. Поэтому это вообще не имеет никакого значения. Он это как-то по-другому компенсирует. Мы даже догадываемся как. И это стоит гораздо больше, чем деньги», — высказалась телеведущая Елена Ханга.

«Исаак — тренер по йоге. Естественно, многие тренеры, и все об этом знают, не зарабатывают столько, сколько люди шоу-бизнеса. И скорее всего, лишь поэтому думают, что он альфонс», — выразила мнение журналист Брют.

Певица познакомилась с возлюбленным два года назад во время отдыха в Греции. Исаак увлекался йогой и духовными практиками, называл себя потомком африканских шаманов. Он вырос в Барселоне, но колесил по Европе с сеансами гаданий и массажа, которые предлагал постояльцам отелей. Мужчина не имел постоянной работы, нигде надолго не задерживался. А потому после встречи с Лорак без колебаний переехал к ней в Россию и теперь сопровождает везде.

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«Он меня поддерживает. Это очень важно. Как когда-то говорила одна певица: „Я так хочу плечо“. Слава богу, что у меня это плечо есть. Всем девочкам желаю найти свое плечо», — сказала певица.

Поклонники обеспокоены: не наступает ли Ани на старые грабли? Первый муж артистки, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, жил за ее счет и развлекался с молодыми девушками в клубах. Но Лорак ему доверяла. И даже помогла с открытием ресторана. Взяла кредит в 50 миллионов рублей, который после развода ей пришлось выплачивать в одиночку.

«Да, бывают разочарования в любви. Бывают разные мужчины. Вначале все же хорошо, вы понимаете, да, когда любовь, влюбленность. А потом проявляются качества. И тут уже, знаете, черная комната, как повезет. Слава богу, что в моей жизни очень было много побед, были, конечно, и проигрыши. Но всегда я отличалась тем, что всегда с лимона делала лимонад. Чего я всем желаю», — подчеркнула звезда.

Ани Лорак заявляет: уверена в своем избраннике. Говорит, что не в деньгах счастье. Виджраку окружил ее заботой, с ним артистка чувствует себя любимой и желанной. И ради этих ощущений певица, кажется, готова на все.

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