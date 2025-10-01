Осьминог с картофелем по-галийски — рецепт от Емельяненко

Шеф-повар поделился рецептом сочного осьминога с картофелем по-галийски. Компанию на кухне ему составила певица Катя Лель.

Гостем программы известного шеф-повара Василия Емельяненко стала певица Катя Лель. Вместе они приготовили большую порцию осьминога с картофелем по-галийски.

Как самостоятельно повторить вкусный рецепт в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Ингредиенты для осьминога с картофелем по-галийски

  • Осьминог — вес 1,5 — 2 килограмма;
  • Картофель бэби — 1 килограмм;
  • Масло сливочное — 1 пачка;
  • Томат — 1 килограмм;
  • Каперсы — две столовые ложки;
  • Оливки таджаски — 30 граммов;
  • Чеснок — три зубчика;
  • Базилик — 1 пучок;
  • Розмарин — 2-3 веточки;
  • Оливковое масло (virgen extra) — четыре столовые ложки;
  • Паприка копченая — половина чайной ложки;
  • Черный перец — несколько горошин;
  • Лимон — одна штука;
  • Тимьян — пять веточек;
  • Лук — 500 граммов.

Рецепт осьминога с картофелем по-галийски

Осьминога помещают в кастрюлю и добавляют к нему веточки тимьяна, несколько зубчиков чеснока, половину луковицы, черный перец.

Все это заливается кувшином красного вина и небольшим количеством воды. Также туда кладутся две пробки от бутылки вина, можно даже 3-4. По словам Емельяненко, так принято.

По рецепту содержимое доводится до кипения, а после огонь нужно уменьшить до минимума, осьминога накрыть крышкой и варить еще 50 минут.

Пока осьминог стоит на плите, начинаем делить картофель на крупные дольки, а затем обжаривать на сковороде с маслом и паприкой до золотистого цвета.

Далее приготовленному осьминогу нужно дать немного остыть, нарезать его щупальца ножницами, которые после необходимо тоже обжарить на сковороде с маслом и розмарином, согласно рецепту. Бульон после варки не используется.

Подаются щупальца с обжаренной картошкой, дольками нарезанного помидора и кольцами лука. Еще можно посыпать листьями базилика, каперсами, а также добавить оливки. Сверху все нужно немного сбрызнуть оливковым маслом и соком лимона.

