Разница колоссальная: какую выбрать полировальную машинку для авто

Народные умельцы уверяют: отполировать кузов автомобиля можно даже без специальной машинки. Главное, вооружиться губкой, стоит такая всего 300 рублей, а еще запастись терпением. Но на смену традиционным способам пришли современные, где автоматические машинки такую работу будут делать за человека сами.

Какую полировальную машинку стоит выбрать, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Принцип работы полировальной машинки

Классические полировальные машинки работают от сети, раньше на рынке были только такие модели.

«Можно сделать вручную (отполировать автомобиль — Прим.ред.), но времени на это уйдет гораздо больше. Чтобы не получить вывих плеча и просто уставшие мышцы, придумали такую вещь, как полировальную машинку», — рассказывает специалист по уходу за автомобилями Виктор Платонов.

Но не всегда есть возможность запитать инструмент, поэтому сейчас на прилавках можно найти варианты с аккумулятором.

«Инструмент есть как для профессионалов, так и для обывателей, кто хочет самостоятельно проникнуться в культуру ухода за автомобилем. Наши друзья из Поднебесной предоставляют нам такую возможность, заполняя рынок всевозможного рода китайским инструментом», — говорит он.

Полировальные машинки отличаются не только способами питания, но и принципами работы. Роторной диск просто крутится вокруг своей оси, и управлять таким инструментом сложнее: можно случайно не рассчитать силу и повредить лакокрасочное покрытие, поэтому эксперт советует выбирать полировальную машинку двойного действия.

«Видите, у нас идет два вращения, то есть машинка двойного действия», — поясняет специалист.

Насадка такого инструмента не только вращается вокруг оси, но и совершает небольшие колебания. За счет этого нагрузка распределяется равномернее и контролировать работу машинки легче.

«Это гораздо проще, аппарат прощает ошибки и позволяет полировать даже человеку, который не имеет никакого опыта. Уже через 5-10 минут он может свободно держать машинку в руках и, конечно же, добиваться терпимого результата», — объясняет Платонов.

Отличия сетевых и аккумуляторных моделей

Полировальные машинки двойного действия называют эксцентриковыми. Именно такие и было решено протестировать. Взяли одну сетевую модель и одну аккумуляторную.

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«Первая машинка неизвестного происхождения, купленная на маркетплейсе за семь тысяч рублей. И вторая, уже профессионального начального уровня, которую также можно приобрести в интернет-магазинах по стоимости около 11-12 тысяч рублей», — разъясняет эксперт.

Похожую сетевую машинку эксперт использует и для работы в детейлинг-центре, а вот с аккумуляторным инструментом раньше не сталкивался.

«О данной машинке по техническим характеристикам сказать ничего нельзя, потому что, как и многие товары из Поднебесной, имеет просто обозначение „полировальная машинка“. Характеристик нет, кроме условных, аккумулятора и количества оборотов, указанных в инструкции. В данном случае у нас 12 Вольт, пять Ампер-часов. Производитель обещает, что она будет бесперебойно работать не менее получаса», — говорит мужчина.

Кроме того, машинки отличаются размером рабочей площадки.

«У сетевого варианта можно наблюдать подложку диаметром 125 миллиметров, на другом — 145 миллиметров», — уверяет он.

Аккумуляторный инструмент поможет быстрее отполировать большую площадь. Но важно помнить: такая массивная площадка подходит не для всех работ.

«С маленькими участками — стойки, зеркала или сложные геометрические формы автомобиля — справиться будет очень сложно. В данном случае диаметр более универсальный, он позволяет поработать на мелких частях», — объясняет специалист.

Есть и еще один важный параметр — ход эксцентрика или амплитуда колебаний рабочей площадки. Эксперт уверяет: именно от этой величины зависит качество полировки.

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«Чем больше ход, тем, соответственно, агрессивней на поверхности. То есть сильнее пилит, убирает царапины и полирует», — рассказывает Платонов.

Минимальная амплитуда для полировки — пять миллиметров, тогда инструмент может качественно выполнять работу.

«Если амплитуда меньше, то это уже шлифовка. На аккумуляторной машинке, судя по тому, что я могу увидеть, ход в районе от трех до пяти миллиметров. То есть, это минимум, который может использоваться в полировке. На второй ход 15 миллиметров, и можно увидеть, насколько идет смещение большое», — описывает аппараты специалист.

Комплектация каждой полировальной машинки

Но отличить профессиональный инструмент от любительского часто можно даже по комплектации. В наборе с сетевой машинкой ничего не идет, считается, что мастер сам подберет нужную оснастку. А вот к беспроводной модели китайский производитель положил дополнительные аксессуары, есть даже перчатки. Правда, в работе их лучше не использовать.

«Это очень похоже не на нитриловые перчатки, а скорее на латексные. Если говорить о том, что использовать в работе, то лучше работать с нитриловыми перчатками, потому что они более качественные и стойкие к химическим вещам и механическим воздействиям», — поясняет он.

Есть в комплекте и тканевая салфетка, чтобы протирать кузов после полировки, но и ее качество эксперта не порадовало.

«Больше похоже на кухонные полотенца для раковины, точно использовать ее для автомобиля не стоит. У нее очень низкая плотность, это явно не микрофибра, а этот срез, скорее, может больше наделать царапин. Поэтому стоит купить сразу хорошие микрофибровые салфетки», — утверждает Платонов.

И, конечно, в комплекте с машинкой идут насадки для разных работ. Особенно удивил эксперта шлифовальный круг, ведь он предназначен для работы с деревом.

«Это наждачка градации p120. Такой наждачкой трогать автомобиль категорически запрещено, только если вы не собираетесь ее красить. Ее можно использовать в шлифовке дерева», — рассказывает мужчина.

Есть в наборе даже фартук, чтобы закрыть одежду от капель полировальной пасты.

Аккумуляторная или сетевая полировальная машинка

Специалист надевает защиту и переходит к испытаниям.

«Использовать будем одни и те же пасты. С аккумуляторной моделью — полировальные круги из набора, а с сетевой машинкой — круги, которые заранее специально подобрали», — объясняет Платонов.

Первой пускается в ход аккумуляторная модель. На круг наносится паста, и начинается работа.

Спустя 20 минут батарея инструмента разрядилась. Но за это время машинка даже не «располировала» всю пасту.

«Аккумулятор обычно разряжается в процессе работы. Когда он просаживается, инструмент просто начинает снижать мощность и обороты для того, чтобы аккумулятор дольше работал. И, как следствие, эффективность снижается», — разъясняет эксперт.

У сетевой машинки на такой же участок капота ушло всего шесть минут. Осталось оценить качество полировки.

«Чтобы увидеть результат наших действий, мы используем профессиональный инспекционный фонарь, который имеет несколько цветовых температур и достаточную мощность. С его помощью будут видны все дефекты», — говорит он.

Разница колоссальная. Аккумуляторный инструмент только добавил немного блеска, но все повреждения на капоте остались, а вот сетевая полировальная машинка справилась с поставленной задачей и убрала практически все царапины. Если пройтись по участку еще раз, можно получить идеальный результат.

«Простейшим экспериментом мы выяснили, что все-таки аккумуляторная машинка уступает проводной. В нашем случае она создает только видимость действий, вызывает исключительно негативные вибрационные нагрузки на кисти рук. Такая вибрация не скажется хорошо на суставах. И, скорее всего, через какое-то время работы с такой машинкой, просто придется идти ко врачу», — утверждает специалист.

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Получается, покупать беспроводную полировальную машинку нет смысла, особенно, если она от неизвестного бренда и стоит недорого. Такой инструмент не подходит для работы с лакокрасочным покрытием, лучше доплатить несколько тысяч и приобрести хороший сетевой образец.

Но выбрать качественную машинку мало, важно определиться с типом полировальной пасты. Самыми долговечными считаются составы на основе полимеров, эффект продержится минимум полгода, а вот восковые и силиконовые средства придется обновлять раз в два-три месяца.