Полезный аксессуар: почему так важен подголовник в машине

У автомобилистов пользуются популярностью приспособления, которые дают шее и голове водителя дополнительную поддержку. Одно из таких — подушка на подголовник.

Умный подголовник — такой необычный аксессуар для автомобилистов изобрели в США. Его главная фишка — специальные датчики движения. Они отслеживают дорожную ситуацию, и в случае ДТП конструкция подъезжает ближе к голове водителя и смягчает удар. Но новую технологию только тестируют.

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Какой дополнительный подголовник выбрать в машину, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зачем нужны дополнительные подголовники

Подголовник нужен для удобства, как и все в автомобиле.

«Штатный подголовник выполняет антитравматическую функцию, чтобы при ударе не сломать шейные позвонки, а дополнительный — уже вопрос комфорта, а не безопасности», — говорит организатор автосообщества, автоблогер Егор Еремин.

Такая подушка снижает напряжение в шее. Это особенно актуально для тех, кто проводит за рулем много времени. Но для этого важно выбрать правильную модель.

Плюсы подушек-подголовников:

профилактика травм;

поддержка осанки;

снятие напряжения с головы и шеи.

«Надо четко понимать рост и вес, то есть саму эргономику кресла. Не на каждое кресло можно его одеть, потому что есть подушки, которые цепляются за железные основания, а в некоторых автомобилях железного основания просто нет. Там подголовник приделан плотно, и уже не закрепишь», — объясняет эксперт.

Но на рынке есть и универсальные подушки. По словам производителей, они подойдут к любому автомобилю. Еще одно отличие дополнительных подголовников — наполнитель. Подушки набивают поролоном, заполняют гелем и надувают воздухом. Самые популярные на рынке — варианты из полиуретановой пены с эффектом памяти.

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«Полностью повторяет форму того, что к ней прислоняют. Соответственно, если вы прикоснетесь к ней, то она быстро примет форму ваших шеи и головы и останется в таком положении, пока вы на нее воздействуете. Как только вы освобождаетесь, через время она превращается обратно», — разъясняет специалист.

На что смотреть при выборе подголовника

Но если принцип действия у таких подушек одинаковый, то почему так отличается цена? Чтобы ответить на этот вопрос, были куплены сразу три универсальных подголовника из полиуретана.

Первый образец стоит 600 рублей, второй — 1200, самая дорогая технологическая подушка-подголовник — 2300 рублей.

Первым делом подголовники проверяются на упругость. Для этого 15-килограммовый блин, в три раза тяжелее головы человека, кладут на минуту на подушку и смотрят, как быстро пена восстановит форму после нагрузки.

Стоило убрать спортивный снаряд, и все подголовники пришли в форму за считанные секунды. Но самая дешевая подушка под грузом почти и не прогнулась.

«То есть она настолько плотная, что даже почти деревянная», — констатирует организатор автосообщества.

От такого жесткого материала больше вреда, чем пользы. Голова будет находиться в неестественном положении, а это может привести к перенапряжению мышц и, как следствие, головной боли.

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Зато чехол у бюджетного образца прошит надежно. Второй подголовник этим похвастаться не может, а это значит, что несколько стирок он, может быть, не переживет.

Чехол дорогой подушки сшит на совесть, но чтобы его снять, придется полностью разобрать конструкцию. Не очень удобно, если ткань испачкается и ее нужно будет постирать, зато на чехле есть крепление, поэтому на спинку сидения можно установить планшет или повесить одежду.

Как должен крепиться подголовник

Качественная подушка должна оставаться на месте, то есть на подголовнике, даже при резких ударах и толчках. Чтобы это проверить, был устроен небольшой краш-тест. Но оказалось, что дорогой подголовник далеко не универсальный — он просто не подходит к модели кресла в эксперименте.

Три сантиметра не хватило дополнительному подголовнику, потому что полозья широкие. Штатный подголовник предназначен для более маленькой подушки.

У двух других такой проблемы нет — они крепятся к сидению с помощью резинки. Поэтому ведущий и эксперт надевают боксерские перчатки — и идут в бой против подголовников.

Подушки за 600 и 1200 рублей это испытание проваливали. Резинки оказались хлипкими и порвались через несколько секунд. Ради чистоты эксперимента проверили и дорогой подголовник, хоть он и не подошел по размеру, его пришлось поддерживать аксессуар руками.

«Конструкция вполне выдержала удары. Единственное, он просто из-за сгибания прошел через широкую дырку», — описывает процесс специалист.

Не стоит покупать подголовник, если он не подходит под конкретную модель автокресла.

Должен ли подголовник подходить к шее

Качественный подголовник должен правильно распределять нагрузку на шею. Только тогда водитель не будет уставать во время поездок.

Наглядно проверить эту функцию подушек помогут бумага и краски. Последние надо нанести на шею.

Чем больше и однороднее пятно на пергаменте — тем лучше подушка прилегает к шее и позвонкам.

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«Мы видим одинаковую картину. У нас тут, по сути, одинаковые слепки, отличаются они только геометрической формой, а вот пропуски практически везде одинаковые. Прилегает хорошо, плотно. Все три подушки с этим испытанием справились», — подытожили ведущий и гость.

Подголовник тоже умеет дышать

Но при выборе подголовника нужно обратить внимание на еще один важный момент. Чехол подушки должен хорошо пропускать воздух. Чем лучше вентиляция — тем меньше у водителя будет потеть шея.

В этом испытании понадобится фен и анемометр — прибор для измерения скорости ветра.

Пропускная способность первого образца — 1,5 метра в секунду, второго — 1,3. Это хорошая вентиляция, а вот дорогой подголовник опять подвел.

«Третий не пропускает вообще воздушный поток. К сожалению, этот чехол сделан из искусственной замши, которая абсолютно воздухонепроницаема. Я думаю, что в этом чехле вам будет сильно жарко после получаса езды, может начаться даже раздражение», — предостерегает эксперт.

Спасут ли подголовники в пожаре

Подушке за 2300 рублей дали шанс исправиться в последнем испытании.

Далее проверяется, как подголовники поведут себя во время пожара. Если материалы устойчивы к возгоранию, это замедлит распространение огня, а значит, увеличит шансы на спасение водителя и пассажиров.

Подушки специально не стали жечь целиком — при горении полиуретан выделяет токсичные вещества.

Тем более, что все образцы вспыхнули как спички и не спешили тухнуть, пока их не окунули в воду.

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«Все три подголовника с блеском провалили это испытание. Все они огнеопасны, а это значит, что если огонь начнется внутри салона автомобиля, то эти подголовники будут причиной эффективного распространения огня», — утверждают знатоки.

Но по итогам всех испытаний стало ясно: переплачивать за дорогие подушки нет смысла. Да, у них есть дополнительные функции и крепления, но не более. Самые бюджетные модели — тоже не лучший вариант. Экземпляр за 600 рублей оказался слишком жестким, а раз так, лучше всего выбрать золотую середину — подушки-подголовники средней ценовой категории.