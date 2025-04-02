«Это моя главная страна»: экс-солист Bad Boys Blue хочет переехать в российскую глубинку

Кевин Маккой планирует переехать в Россию. Почему певец решил начать все с нуля, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Экс-солист легендарной группы Bad Boys Blue собирается переехать в российскую глубинку. Почему Кевина Маккоя вдруг потянуло к деревенской жизни? Правда, что 54-летний певец намерен стать фермером? Сможет ли мировая звезда справиться с подсобным хозяйством? И чем завершилось знакомство знаменитости с потенциальными односельчанами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я побывал почти в каждом городе России. Не помню названий, но я побывал во многих местах», — отметил певец.

Любовь к России у американца Кевина Маккоя вспыхнула 16 лет назад. Участник знаменитой группы Bad Boys Blue как раз ушел из коллектива, решил заняться сольным творчеством. Но на родине карьера певца не сложилась. Зато за океаном он стал настоящей звездой. Благодарный артист сменил евродэнс на русские песни, а бургеры — на борщ с пампушками. Начал коллекционировать матрешек и оценил удобство валенок.

«Я провожу здесь большую часть времени, большую часть года. Живу и работаю в Москве. Я работаю и в других странах, таких как Израиль, Казахстан. Работаю и в других странах, но Россия — моя главная страна», — признался исполнитель.

Правда, в последнее время Маккой стал уставать от частых долгих перелетов. Поэтому недавно артист решил насовсем переехать в Россию. К тому же в США теперь его ничто не держит. Да и жена с двумя детьми тоже не против начать все с нуля вместе с главой семейства.

«У меня нет машины. У меня нет дома. У меня ничего нет. До пандемии у меня было все это. У меня была хорошая вилла, хорошая машина, хорошая жизнь, и все это исчезло за один год», — рассказал Маккой.

Певец не сомневается: у него не будет никаких проблем с трудоустройством. В шоу-бизнесе он давно уже свой. Ранее исполнитель записал дуэты с Наталией Гулькиной и народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой, подружился со Стасом Костюшкиным. Но для подстраховки хотел бы открыть и свой бизнес. А поскольку он вырос за городом, то, вероятно, повторит путь родителей и, возможно, заведет подсобное хозяйство. А то и вовсе станет настоящим фермером.

«Большинство людей даже не знают, чем я занимаюсь. Поэтому, когда они видят меня, они просто видят во мне обычного человека, что для меня идеально. Потому что я не хочу, чтобы ко мне относились как к суперзвезде. Я не хочу, чтобы ко мне относились как к важному парню. Я остаюсь нормальным, как и все остальные», — подчеркнул Кевин Маккой.

«Мне кажется, вообще полезно любой звезде любого формата попуститься, так сказать, немножко опуститься на землю, да, окститься слегонца в русской деревне. Потому что в русской деревне с тобой никто не церемонится. Ты там, по сути, никто, звать тебя никак. У тебя есть курицы — тебе нужно за ними ухаживать. У тебя есть свиньи — их нужно мыть. У тебя есть огородик — где-то вспахать что-то, грядочки какие-нибудь всполоть. Не знаю, насколько смелый, но правильный, мне кажется, очень даже поступок», — выразил мнение актер Андрей Савочкин.

Но действительно ли Кевин Маккой готов сменить профессию?

«Да справится, справится. Ему это интересно. Мне кажется, он за любой кипиш. Насколько он всегда приезжает с таким позитивом, с такой энергией, как он дает концерты. Мне кажется, ему это просто в радость на самом деле», — высказалась певица Таша Белая.

Программа «Светская хроника» решила это проверить. Мировую звезду отвезли на ближайшую ферму. С самого начала все пошло не так романтично, как рассчитывал Маккой. Деревня встретила его ледяным дождем и размытой дорогой.

Первый же загон с животными не вызвал у Кевина практически никакой реакции. В ответ на дружное хрюканье певец лишь безразлично покачал головой и неохотно обронил пару слов. Музыкант признался, что в целом он любит животных. У него на родине имеется конь и собака.

«Кони — это прекрасно. Они милые. В них есть все, что вам нужно. Но с ними нужно быть осторожными, потому что они также могут быть опасны. На Майорке у меня есть конь, на котором я довольно часто катаюсь, если захочу. Но из-за того, что я часто бываю в Москве, у меня нет времени. Поэтому моя сестра ухаживает за ним на Майорке вместо меня, когда меня там нет», — поделился Маккой.

Однако на ферме Кевин почувствовал себя неуютно. Он испачкался, замерз, надышался неприятными запахами. Его терпению пришел конец в загоне для коров. Маккой выскочил на свежий воздух, где обругал галдящих уток и гусей.

«В другой жизни я бы съел вас всех», — заявил артист.

Местные жители отпоили звезду горячим чаем и угостили домашним печеньем. Но сочувствовать артисту не стали. Они уверены: Кевин оценил бы всю прелесть российской глубинки, будь на нем непродуваемый бушлат и калоши.

«Местные жители живут совсем другой жизнью. Вроде не так далеко от Москвы, но жизнь совершенно другая здесь», — отметила жительница деревни Анастасия Середа.

«Пускай почувствует нашу русскую душу, потому что он сюда приезжает часто, и мне кажется, надо быть к нам поближе, поближе к народу. Поэтому ничего, если он почувствует наши русские традиции. Мне кажется, это, наоборот, интересно», — подчеркнула Таша Белая.

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Жители деревни пообещали научить звезду всем местным обычаям и правилам, деревенским привычкам и, главное, уходу за скотом. Но Маккой решил, что фермер из него не получится. Он явно был не готов к таким суровым реалиям. Еще в коровнике певец признался, что передумал разводить животных.

«Я больше разбираюсь в технологиях. Мне нравится электроника. Я бы никогда не открыл бизнес, связанный с животными. Я бы занялся бизнесом, связанным только с технологиями», — заявил артист.

Этим же вечером озадаченный Маккой улетел в США. Но тем не менее пообещал вернуться. Теперь он всерьез размышляет насчет переезда в более комфортную Москву. Ведь мегаполис ему гораздо привычнее деревенской романтики.