Растолстели ради славы: как лишний вес изменил судьбы Денисовой и Дужникова

Анастасия Денисова и Станислав Дужников стали знаменитыми, когда набрали вес ради главных ролей в сериалах! Почему актеры превратились в заложников своих персонажей? Как похудение сказалось на карьере актрисы? С помощью чего смог сбросить килограммы Леня Воронин? И как это отразилось на его карьере? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

На знаменитую роль Палны в комедийном сериале Анастасию Денисову брать не спешили — говорили, слишком худая. Актриса приняла решение.

«Я начала есть. И мне было все в радость. Мне было все в кайф. Мне было печенье с маслом в кайф, макароны в кайф, толстеть в кайф, от сладкого — прыщи в кайф. Зато у меня была любимая работа. Это моя золотая антилопа и в хорошем, и в плохом смысле, которая мне давала работу, давала популярность, внимание зрителей, внимание прессы и прочее», — поделилась актриса Анастасия Денисова.

Роль принесла актрисе всенародную любовь. Анастасию узнавали на улицах. Зрители писали письма. Казалось, карьера пошла в гору. Но в итоге все обернулось иначе.

«С каждым лишним годом, с каждым лишним килограммом мне становилось просто все тяжелее и тяжелее жить. Я поняла, что вот все, это точка невозврата, и что-то с этим надо делать. Какие уже роли?» — рассказала Денисова.

«Это все сопряжено с риском для здоровья, потому что жиры должны проходить свою переработку, откладываться в жировой ткани. И в этот момент идет нагрузка и на поджелудочную железу. Можно заработать просто диабет», — рассказала диетолог Марият Мухина.

Денисова не стала медлить и обратилась к врачам.

«Просто мне врачи сказали: „Настя, тебе надо. Это не то чтобы красота или работа, роли, тебе просто надо. Ты перестанешь вывозить свое тело и свое состояние», — рассказала Денисова.

Анастасия вновь приняла решение. Похудела до 57 килограммов, сменила имидж и перестала получать приглашения сниматься.

«Потому что с потерей своей аппетитности появляется новое амплуа, к которому многие не готовы. Кто-то адаптируется, а кто-то совершенно выпадает вообще из контекста. Это не те гонорары, не те персонажи. Ну что делать, тут либо здоровье, либо карьера», — отмечает певица Анна Калашникова.

«По-любому пройдет какое-то время, и обязательно ее пригласят. Потому что из сериала, где она снималась, стала популярна, у нее уже есть имя, и грех ей жаловаться. Она сейчас шикарно выглядит, она восхитительна», — рассказал актер Антон Юрьев.

Сейчас Анастасия играет в театре, учится на режиссера, пишет музыку, открыла творческий центр. Артистка не оставила мысли о кино — готова играть императриц, нечисть, следователя. Хочет расширить диапазон.

«Это не значит, что я вдруг стану играть роковых красоток, любовниц и прочее. Конечно, нет. Но давайте посмотрим шире на персонажа, даже если он комедийный. Почему он обязательно должен быть вот это: 15 подбородков. Я могу, пожалуйста», — рассказала Денисова.

«Самое главное, чтобы было комфортно и тебе органично в этом существовать. Чтобы ты себя чувствовал в этом очень хорошо. А худой ли ты, полный ли ты? Это все только твой выбор», — отмечает актриса Валентина Мазунина.

Пережил трансформацию и Станислав Дужников, который много лет играл комедийные роли. Зрителям нравились его герои с лишним весом. Для роли Лени Воронина из известного сериала он набирал специально, ел по шесть раз в день: пельмени, картошку, мучное, сладкое.

«Я отдавал себе отчет в том, что лишние 20 килограммов необходимы для создания образа, в который мне предстояло вжиться», — говорил актер, заслуженный артист России Станислав Дужников.

Сериал шел десять лет и был очень популярным. Герой Дужникова обеспечил его поклонниками, и актера узнавали на улицах. Но набор массы вышел из-под контроля, вес Станислава достиг отметки в 200 килограммов. Начались проблемы со здоровьем.

«Артисты идут на такие жертвы. Но ломка обмена веществ происходит, вес начинает накапливаться. Но, к сожалению, потом его очень трудно снизить», — объясняет диетолог.

Дужников пытался худеть сам: ходил в бассейн, занимался в тренажерном зале, старался меньше есть, но результаты были временными. В 2025 году актер решился на операцию. СМИ писали, что это была резекция желудка.

На недавней премьере Станислав произвел фурор. Журналисты наперебой спрашивали актера про его вес.

«Станислав очень хорошо постройнел и, естественно, поздоровел. Потому что в этом случае он скинул с себя 100 килограммов осевой нагрузки, которая разрушает позвоночник, суставы, дает преднагрузку на сердце. А ведь сердце — это моторчик с кулачок», — отмечает Мухина.

Актер шутил, улыбался, говорил о творческих планах, но от прямого ответа про хирургическое вмешательство уклонился.

«Меня обвиняли в том, что я сделал себе резекцию. У меня показания другие были. Это вообще не имеет никакого отношения. То, что там увидели, как бы это все растрезвонили, но информацию нужно уточнять», — объясняет Дужников.

Изменения веса пошли на пользу не только здоровью, но и карьере. Появились новые роли. В этом году выходит три картины с участием Дужникова, и еще два кинопроекта в работе. Также он служит в МХТ имени Чехова.

«Станислав потрясающе выглядит. Потрясающе красив, и ему очень идет эта стройность», — отмечает актриса Анна Ещенко.

Артисты рискуют стать заложниками одного образа, и такие трансформации не проходят бесследно для здоровья. Главное — вовремя это понять и сделать правильный выбор.