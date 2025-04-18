Золотые, брендовые, эффектные: почему куличи на Пасху так дорого стоят

Миниатюрные сказочные сценки из шоколадных фигурок, нежный мусс с живыми цветами или сусальное золото с вафельными бабочками. Часто ли такое можно найти в обычном продуктовом у дома?

Цены на шедевры пасхального искусства могут измеряться пятизначными числами, хотя даже «бюджетные» за 2-3 тысячи рублей далеко не всем по карману. Но и на них предзаказы оформлены еще задолго до Светлой Пасхи.

В чем особенность дорогих куличей в ресторанах и частных кондитерских эксклюзивно Пятому каналу рассказала шеф-кондитер BURO TSUM Эглуте Зубкова.

Топ самых дорогих куличей 2025

Первое место в 2025 году по стоимости, неожиданно выросшей накануне Пасхи в 100 тысяч рублей, получил кулич под куполом от ресторана Simach. Начальная стоимость была всего 15 тысяч, а потом видео с ним опубликовал певец Филипп Киркоров и понеслось. В составе похожего на бисквит теста несколько видов орехов, в середине есть начинка из шоколада, а между слоями пралине, свежие ягоды и... А это вообще точно кулич или все же торт?

Второе место поделили кулич «Семейный» от кондитерской «Кафе Пушкинъ» и кулич в съедобной матрешке от китайского ресторана Mr. Lee. И тот, и другой продаются за 37 тысяч рублей. Честно говоря, и эти заведения лидировали не совсем честно: в «Кафе Пушкинъ» высокая цена связана с весом кулича (2,6 килограмма против стандартных 600 граммов), а Mr. Lee — со стоимостью его огромной шоколадной «обертки».

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Собственно, различные уловки для завлечения пасхальных гурманов использовали и остальные номинанты. Вот, например, третье место у ресторана «Гвидон» — там за 30 тысяч рублей предлагают кулич «Жар-птица», который на самом деле вообще не кулич. Пасхальный хлеб приготовлен в стиле панеттоне — традиционной итальянской выпечки, которую подают на Рождество. Панеттоне отличается длительной ферментацией, его тесто готовится на основе нескольких опар и закваски, которую выдерживают до семи дней. Кулич же обычно не настолько мягкий и пышный.

Четвертое место своей стоимостью всего лишь в 10 тысяч рублей завоевал краснодарский «Золотой» кулич из ресторана Cafe Crasnodar. Почему-то вновь для русского блюда выбрана итальянская рецептура (закваска Левито Мадре, ферментация в течение нескольких месяцев), но в этом случае придраться хочется скорее к напоминающей пирог начинке. Хотя фисташковой пасты с катаифи в духе дубайского шоколада сейчас в целом невозможно избежать, особенно, когда аудитория — городские модники.

Грань между тортом, кексом и куличом

Кулич — это русский обрядовый хлеб и заодно символ, напоминающий о воскрешении Христа. Эта выпечка фигурировала и в Библии, и в целом была главным блюдом на столе. В тесто традиционно добавляли яйца, масло, муку и зачастую дрожжевую основу.

Гастрономическая конкуренция настолько преобразила пасхальный хлеб, что грань между канонической выпечкой и модным десертом сегодня практически неуловима. Существует кулич-кекс, кулич-краффин, кулич с джемом, кулич с жидкой серединой из пасты или крема — неужели стандартный кулич с изюмом стал черствым сухарем в эпоху «тортовой» пасхальной сдобы?

«Торт можно кушать каждый день, а не только на особенный праздник. Он многослойный: должен быть бисквит, крем. К тому же торт бывает муссовый, безглютеновый и так далее. Кулич же — это более узкая история. Тоже про праздник, но про национальный праздник раз в год», — уточнила шеф-кондитер.

Не только куличи и яйца: что нужно обязательно положить в пасхальную корзину

Если среди золотых цветов и шоколадных матрешек кулич от торта еще можно отличить, то вот от кекса не всегда. Пасхальный хлеб смелые кондитеры периодически выпекают в «кексовой» продолговатой форме, частенько оформляют сахарной пудрой, а тесто заменяют бисквитным. Может, тогда стоит просто сэкономить и вместо «Жар-птицы» за 30 тысяч освятить на Пасху самый навороченный кекс из «Пятерочки»?

«Кекс все-таки более плотной, а кулич, как правило, нежный, немного воздушный. Когда делается тесто для кулича, ему дают немного настояться, расстояться, а кекс замешивают и сразу выпекают», — пояснила Зубкова.

Изюминка пасхальной выпечки в сакральности повода. По идее кулич не предполагает наличие «жидкой» начинки и чересчур длительной выдержки, потому что его способ приготовления соответствует хлебному. Но, конечно, в XXI веке слишком много возможностей разнообразить тесто на светлый весенний праздник, чтобы их игнорировать.

Пасхальные тренды на куличи 2025

В 2025 году к дизайну выпечки особенное отношение, модные тенденции распространяются даже на куличи. При создании дорогих пасхальных десертов кондитеры и пекари вынуждены советоваться с маркетологами, ведь необходимо продумать оформление, состав начинки, теста, а еще учесть предпочтения потенциальных покупателей и умудриться отойти бесконечное количество конкурентов.

Стильное оформление

В зависимости от концепции рестораны по-разному оформляют свою пасхальную выпечку, но среди дорогих куличей реализацию находят практически все тренды. Даже популярный минимализм сегодня воплощают в изысканном варианте: сдобу в этом случае оформляют, например, живыми цветами.

«Мы поддались трендам 2025 года и создали банты из мастики в модных весенних цветах: голубом, зеленом и нежно-розовом. В этом вопросе отталкивались именно от того, чтобы дизайн был стильным и не по стандарту, как сейчас в каждом ресторане», — рассказала кондитер.

В ресторанах стали предлагать на выбор разные цвета «верхушек» куличей или даже разное оформление, при этом во всех вариантах начинка одна и та же.

Уникальная начинка

Добавки в каждом кулче пасхальной линейки могут быть одинаковы, но в изысканных заведениях они неизменно удивляют и привлекают своими сочетаниями. Если сдоба с добавками, то орехи, сухофрукты и вяленые ягоды вымачивают в роме, ванили, а если выпечка с начинкой, то ей может стать, как крем, так и мусс, варенье или шоколад.

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«Мы больше про качество, а не про количество. Мне хотелось предоставить гостю хороший продукт, нежели сделать, например, четыре разные начинки и сесть в лужу», — отметила шеф-кондитер.

При этом продукты так же влияют на оттенки вкуса и формируют концепцию выпечки, как и добавки.

«Точки, где закупают сырье, такие же, как и во всех остальных ресторанах. Но это совсем не бюджетная история. Мы не используем растительные сливки. Они, конечно, дешевле, но вкус совершенно другой, он отличается, поэтому используем только натуральные продукты животного происхождения», — сказала Зубкова.

И при всем этом рестораны учитывают предпочтения своих посетителей: в каких-то заведениях молодежь требует интернетных новинок и необычных вкусов, а где-то эстеты предпочитают идеальную классику с ноткой разнообразия. Церковь куличное искусство не осуждает: кондитеры вполне могут реализовать подаренный Богом кулинарный талант в праздничной выпечке. Однако потребителям не стоит увлекаться пасхальным шоппингом — лишние деньги всегда принесут больше пользы в благотворительности.

В общем, рестораны, кафе и пекарни стремятся угодить всем, создав при этом нечто уникальное, поэтому даже традиционный кулич иногда немного занимает дизайна у торта, а начинки у кекса. Ну и пусть! Главное, чтобы его покупателям не пришлось занимать деньги у знакомых, чтобы порадовать себя оригинальной выпечкой на Пасху.