Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»

Четвертого мая мир празднует день «Звездных войн». Какие тематические блюда можно приготовить?
Фото, видео: 5-tv.ru
День «Звездных войн» по всему миру фанаты отмечают 4 мая. Дата выбрана неслучайно. Все благодаря фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May (май) the fourth (четвертый) be with you.
В этот день фанаты устраивают вечеринки, наряжаются в любимых героев, готовят тематические блюда и коктейли. Эксклюзивно Пятому каналу рецептами двух блюд в стилистике «Звездных войн» поделился шеф-повар кафе-бара «Папа Вейдер» Константин Цегоев.
Бургер «Сокол»
Ингредиенты для блюда
- Корнишоны;
- Красный лук;
- Помидор;
- Котлета из свинины, курицы и говядины;
- Булочки для бургера;
- Сырный соус;
- Плавленый сыр чеддер ломтиками;
- Картофель фри замороженный;
- Оливка без косточки;
Рецепт блюда по мотивам «Звездных войн»
Фарш для котлеты сделать из филе куриного бедра, умеренно жирных говяжьих обрезков (тримминга) и свинины примерно в равных пропорциях. Размер и вес котлеты стоит отрегулировать под булочки, она должна быть не слишком тонкой, но и не толстой.
Попробовать молоко банты: коктейли в стиле «Звездный войн»
Нарезать несколько слайсов помидоров, красный лук, корнишоны. Булочку разрезать напополам и обжечь на гриле или сухой сковороде. На обе половинки намазать сырный соус. На нижнюю положить слайсы помидора, котлету, сыр (после этого можно обжечь горелкой или запечь в духовке), огурцы и лук, накрыть второй половиной булочки. Пожарить картофель фри, выложить к бургеру и добавить оливку.
Закуска Наемника
Ингредиенты для блюда
- Фарш — 300 граммов;
- Лук репчатый — 50 граммов;
- Сельдерей — 50 граммов;
- Морковь — 50 граммов;
- Оливковое масло;
- Томатная паста — 40 граммов;
- Консервированная кукуруза;
- Консервированная фасоль;
- Ростбиф из говяжьей вырезки;
- Аджика или сальса;
- Сыр плавленный ломтиками;
- Тортилья;
- Гуакамоле;
- Зеленый лук;
Рецепт блюда по мотивам «Звездных войн»
Для приготовления соуса болоньезе мелко нарезать лук, морковь и сельдерей и обжарить на оливковом масле. Добавить фарш и томатную пасту, перемешать. Добавить воды и тушить до готовности.
Для приготовления ростбифа взять говяжью вырезку и обвалять в специях по вкусу. Кусок быстро обжарить на раскаленной сковороде со всех сторон, чтобы получилась тонкая корочка. Поставить в разогретую до максимальных значений духовку, спустя 15 мин уменьшить температуру до 80 градусов и томить до готовности (не меньше 45 минут на килограмм вырезки).
В отдельной миске перемешать фарш с консервированными кукурузой и фасолью, ростбифом и аджикой или соусом сальса. Порвать или нарезать сыр, получившуюся массу запекать в духовке на 180 градусах в течение 5 минут. Выложить массу на тортилью, украсить гуакамоле и мелко нарезанным зеленым луком.
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