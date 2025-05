Попробовать молоко банты: коктейли в стиле «Звездный войн»

День «Звездных войн» по всему миру фанаты отмечают 4 мая. Дата выбрана неслучайно. Все благодаря фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May (май) the fourth (четвертый) be with you.

В этот день фанаты устраивают вечеринки, наряжаются в любимых героев, готовят тематические блюда и коктейли. Эксклюзивно Пятому каналу рецептами четырех безалкогольных коктейлей в стилистике «Звездных войн» поделился бармен кафе-бара «Папа Вейдер» Алексей Марков.

Сидхский рассвет (б/а Текила санрайз)

Ингредиенты для рецепта

2-3 апельсина;

Сироп агавы 15 миллилитров;

Лимонный сок 10-15 миллилитров;

Лед кубиками;

Гренадин (по вкусу);

Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»

Из апельсинов отжать 150 миллилитров сока. Процедить сок через ситечко и залить в шейкер. Сироп агавы смешать с лимонным соком, добавить к апельсиновому. Засыпать лед примерно один к одному, тщательно перемешать, чтобы быстро охладить будущий коктейль. Перелить в стакан так, чтобы в него не попал колотый лед. До краев насыпать лед кубиками, перемешать, украсить гренадином и долькой апельсина.

Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»

Молоко банты

Ингредиенты для рецепта

Сливочное мороженое 120-130 граммов;

Сироп блю кюрасао 20 миллилитров;

Сироп мятный 20 миллилитров;

Мята свежая (по вкусу);

Лед фраппе 100-150 граммов;

Молоко 150 миллилитров;

Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»

Положить мороженое в стакан для блендера. Добавить сиропы, листья мяты, мелкорубленный лед и молоко. Взбить все в блендере. Готовый молочный коктейль перелить в высокий стакан и украсить листиком мяты.

Двойной закат (на планете Татуин)

Ингредиенты для рецепта

Вишневый сироп 30 миллилитров;

Лимонный сок 30 миллилитров;

Вишневый сок 80 миллилитров;

Лед кубиками;

Ананасовый сок 100 миллилитров;

Лимонная газировка 100 миллилитров;

Сироп блю кюрасао (по вкусу для цвета);

Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»

В стакан объемом 0,5 литра залить сироп и лимонный сок. Добавить вишневый сок, наполнить стакан льдом. Аккуратно по льду вторым слоем налить ананасовый сок. Следом также аккуратно добавить смешанную с сиропом блю кюрасао газировку. Коктейль должен получиться слоеным. Перед употреблением можно перемешать трубочкой.

Ядерный слив

Ингредиенты для рецепта

Яблочный сироп 10 миллилитров;

Банановый сироп 10 миллилитров;

Кокосовый сироп 30 миллилитров;

Лимонный сок 30 миллилитров;

Апельсиновый сок 50 миллилитров;

Ананасовый сок 50 миллилитров;

Лед кубиками

Веточка розмарина

Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»

Налить сиропы в шейкер, добавить лимонный сок. После добавить ананасовый и апельсиновый соки, набрать лед и тщательно встряхнуть. Перелить в стакан, процеживая колотый лед, и до краев насыпать свежий. Перемешать ложечкой, украсить коктейль веточкой розмарина.