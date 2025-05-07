Басков, Вдовиченков и не только: кто из звезд готовится к новоселью

Николай Басков откровенно рассказал, почему до сих пор не въехал в свой подмосковный особняк. С какими трудностями народный артист РФ столкнулся во время обустройства? И когда состоится долгожданное новоселье? Кто еще из знаменитостей вот-вот переедет в новое жилье? И за какую сумму Владимир Вдовиченков выкупил у Анастасии Ивлеевой ее огромный дом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Шоу-бизнес — это яркое, это красочное, это богатое. А на самом деле это ширма, которая светится. А за ширмой происходит там, где мы обычные люди со своими проблемами, с долгами, ипотеками», — заявил артист.

Уже который год подряд певец Николай Басков анонсирует свой долгожданный переезд за город. Говорит, что практически завершил строительство особняка, который, по его словам, получился большим, современным и светлым. В коттедже предусмотрены спа-зона, бассейн, кинотеатр и звукозаписывающая студия. Установлена система «Умный дом».

«Почти всю мебель, которая есть, мне делал наш российский дизайнер. Потрясающе просто. Один в один, как с итальянским брендом, даже еще лучше сделали. А когда мне пришел кабинет итальянский, то мне не понравилось, что у них там дырки такие были. Не было комодов, шкафов. Так мне наш российский производитель сделал вообще один в один, в чистоту просто, даже не придраться», — рассказал Басков.

Правда, время идет, а артист по-прежнему живет в квартире и никак не справит новоселье. Николай купил участок под застройку еще в 2014 году. Сразу закипела работа. Но если сначала все шло как по маслу, то затем стройматериалы резко выросли в цене. Из-за этого звезде пришлось взять крупную сумму в долг у банка.

«Нет, еще не закрыл, она очень большая. Я жду, когда будет прощенное воскресенье. Может, мне простят ипотеку», — пошутил Николай Басков.

А недавно певец рассказал: у него опять возникли трудности с обустройством жилища.

«Задержки огромные. Ткани у нас все равно не ткут, например, какие-то, приходится ждать. Полгода жду… На карманные остается. Ем я мало. Любят меня, как говорится, бесплатно», — поделился он.

Впрочем, многие уверены: переезду Баскова мешает лишь его легендарное пристрастие к роскоши. Поэтому сразу на все попросту не хватает денег.

«Мне нравится классический стиль такой. Все ярко, красиво и дорого. Один раз живем!» — отметил исполнитель.

Артист предпочитает на себе не экономить. Он готов работать без сна и отдыха, лишь бы новый дом соответствовал всем его запросам. К слову, теперь новоселье он решил перенести на осень следующего года, как раз к своему 50-летию.

«На юбилей-то всех и соберу. Там же надо все доделать. Сейчас опять надо тратить деньги, собирать на шоу, как говорится, потом на банкет. Ты работаешь только на свои расходы», — уточнил Басков.

О более комфортных условиях для жизни много лет мечтала и коллега Николая — Наталья Подольская. Артистка жаловалась, что ей с супругом, двумя детьми и бабушками стало тесно в прежнем доме.

Читайте также Теперь на покупку дома не хватает: как Наталия Гулькина отпраздновала юбилей

«На самом деле нас вещи выселяют из дома. Нам не хватает места», — призналась певица.

Вначале Владимир Пресняков был скептически настроен к капризам жены.

«Пусть мечтает. У нас прекрасный дом. Надо подтюнить просто чуть-чуть», — сказал артист.

Но, видимо, Наталья смогла уговорить супруга. Недавно они объявили, что будут строить новый дом. И уже нашли подходящий участок, который располагается в том же поселке.

«Очень обустроились загородом. Нам очень нравится наша зона обитания. И мы наладили там и быт. Инфраструктура вся рядышком, к которой мы привыкли. Это важно», — подчеркнула Наталья Подольская.

Впрочем, некоторые коллеги Баскова пошли еще дальше и обзавелись земельными участками в Сибири. СМИ пишут: юморист Сергей Светлаков вот-вот начнет строительство коттеджа посреди живописных гор Алтая. Причем по соседству с Павлом Деревянко и Владимиром Кристовским.

«Стоимость сотки земли в премиальной локации Алтайского края в целом достигает начального уровня стоимости сотки земли в Подмосковье. Экономварианты, где стоимость сотки варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Есть средний сегмент, как раз где купил Сергей Светлаков (Республика Алтай. — Прим. ред.), — примерно от 150 до 300 тысяч рублей за сотку. И есть элитные участки — от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона за сотку. Там плохая транспортная доступность, за счет чего может быть высокое удорожание себестоимости строительства. Не каждый поставщик возьмется доставлять материал в данную локацию», — объяснила руководитель агентства недвижимости Полина Малявина.

Теперь это тренд: зачем звезды скупают небольшие квартиры

А вот заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков решил не усложнять себе жизнь и приобрел уже готовый особняк в Подмосковье у блогера Насти Ивлеевой. По данным СМИ, покупка обошлась ему в 120 миллионов рублей.

«Дом 370 метров с удобной планировкой, четыре спальни, просторная кухня-гостиная, хамам, спортзал и гараж на две машины. Что также удобно, на территории коттеджного поселка есть частный детский сад. В отличие от других домов, которые продаются в этом коттеджном поселке, он достаточно нейтральный, и там можно применить свои дизайнерские решения», — уточнила Полина Малявина.

Читайте также Звезды покупают дома: кто из знаменитостей обзавелся новой недвижимостью

Владимир Вдовиченков пока и сам не знает, будет ли менять интерьер и перестраивать коттедж по своему вкусу. Но точно известно одно: его новое семейное гнездо будет утопать в цветах и деревьях.

«Можно купить по рублю этих ростков, посадить их сто штук, и будет сто деревьев. Может быть, какое-то общественное даже движение затеять. Озеленить Землю. Даже была какая-то такая тема, что если каждый житель нашей страны посадит по дереву, это будет уже сто миллионов, как минимум. Сразу заживем, полной грудью будем дышать», — выразил мнение Вдовиченков.

Артисты не скрывают: они улучшают жилищные условия, чтобы полноценно восстанавливаться после изнуряющей работы. К примеру, Вдовиченков любит плавать в бассейне и возиться в земле, Лепс обожает готовить на мангале, а Баскову важно отсутствие соседей за стеной.

«Я его строю для того, чтобы в нем было для меня прежде всего как для человека, который может просто почувствовать себя в пространстве, заниматься там музыкой. Потому что в доме не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — рассказал Николай Басков.

Поклонники уверены, что певец отпразднует новоселье с размахом. С нетерпением ждут, когда он уже похвастается роскошными интерьерами. И надеются, что дату торжества ему больше не придется переносить.