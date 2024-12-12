Звезды покупают дома: кто из знаменитостей обзавелся новой недвижимостью

Наталия Гулькина готовится к переезду за город. Из-за чего артистка решила сменить место жительства? И какой профессии обучилась, чтобы сэкономить на ремонте? Кто еще из звезд недавно обзавелся новой недвижимостью? И как строители обманули певца Романа Архипова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ой, боюсь, девочки, а что делать? Кто не боится, кто не рискует, тот не пьет шампанское», — заявила Наталия Гулькина.

Певица всегда называла себя городским жителем и, в отличие от многих коллег, отказывалась уезжать за пределы столицы. Но недавно артистка изменила свое мнение. Причина в домашних животных, точнее, в их количестве.

«У меня сами знаете, а может, и не знаете, 12 котов дома. Поэтому мне надо с ними срочно на природу», — рассказала Гулькина.

Артистка уже нашла подходящий вариант в одном из коттеджных поселков ближайшего Подмосковья. Рядом с основным зданием планирует построить отдельное жилье для своих многочисленных питомцев.

«Обязательно будет на территории кошкин дом. Обязательно. Он должен быть большой, светлый, просторный, чтобы всем было уютно. Отдельно домик, но с заходом в дом, естественно, общий», — уточнила Гулькина.

Для воплощения своих желаний в жизнь звезда будет обращаться к специалисту. А вот дизайном участка в целях экономии планируется заняться сама.

«Я сама сейчас купила курс ландшафтного дизайнера, потому что у меня очень нестандартный участок, и я хочу все сделать сама. Мне очень интересно. И вообще, получить новую профессию не помешает, в принципе, в наше время», — отметила Гулькина.

Наталью в этом точно поддержит Оксана Самойлова. Недавно ее с семьей выгнали из съемного дома. Хозяйке не понравилось, что арендаторы завели козу. Жене Джигана пришлось в кратчайшие сроки делать ремонт в их старом доме и вникать во все строительные тонкости. Часть работ Оксана и вовсе выполняла сама. Например, стену в ванной, за которую специалисты хотели 500 тысяч рублей, Самойлова смастерила из подручных материалов практически бесплатно. Старания оценили все члены семьи, включая козу Мими.

«Все ради вас! Чтобы вы были счастливы», — сказала Самойлова.

Читайте также В активном поиске: какого мужчину мечтает найти Наталия Гулькина

Анастасия Волочкова, наоборот, доверяет исключительно специалистам. Дизайном подмосковного коттеджа балерины занималась ее подруга Яна Шевченко. Внутри все, как любит заслуженная артистка РФ: ковры, сусальное золото, мрамор, фрески. Повсюду цветы и портреты хозяйки. Недавно танцовщица показала, как украсила жилье к Новому году. Стало еще роскошнее.

«Я могу сказать, что это шедевр», — заявила Анастасия Волочкова.

Таисия Повалий тоже недавно стала обладательницей загородного дома. Оплатить сразу всю сумму при покупке она не смогла. Пришлось оформлять ипотеку. Певица выбрала так называемую вторичку. Особняк не новый, но зато с ремонтом, техникой и мебелью.

«Она не новая, но мне нравится. Ее мало, конечно, не столько, сколько бы мне хотелось, но она есть. Мне есть, где спать. Мне есть, где есть», — призналась Таисия Повалий.

Менять внутреннюю отделку артистка пока не собирается. Объясняет: в данный момент ей это не по карману.

«Понимаю, что есть более важные вещи на сегодняшний день. Если раньше у меня постоянно шились наряды, у меня не было никогда, чтобы я не ездила на примерку раз в неделю. Сейчас смотрю: сколько это стоит, а это столько стоит?» — поделилась Повалий.

«Все сильно подорожало за последние несколько лет. Это правда. И продолжает дорожать», — подчеркнул Роман Архипов.

Для певца строительство дома обернулось сильнейшим стрессом. И не только по причине высокой стоимости материалов. Из-за недобросовестных работников звезде пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Читайте также Суд на Украине конфисковал имущество певицы Повалий за поддержку России

«Когда ты покупаешь один стройматериал, лиственницу, а тебе привозят сосну, которая в три раза дешевле. Я говорю: „Ребята, а вы отличите сосну от лиственницы? Нет. А через три года сосна у вас сгниет на фасаде дома“. А строители говорят: „Вам привезли не то. Это стоит 600 тысяч рублей, а сосна стоит 150“. И потом иди, возвращай. Полиция», — рассказал Роман Архипов.

Теперь музыкант может проводить мастер-классы для всех, кто планирует заняться ремонтом.

«Всем советую подписывать договора, не стесняться. Выставлять сроки исполнения. Обговаривать штрафные санкции, если не выполнено, если вам дорого ваше время и у вас есть какие-то сроки сдачи проекта. Мы уже живем в XXI веке. Это уже не 90-е годы. Юридическая сила, вернее, суды — все это работает сейчас», — уточнил Архипов.

Наталья Гулькина внимательно слушает советы бывалых коллег. Ведь в скором времени певице предстоит масштабный ремонт. Артистка очень надеется, что ей удастся сохранить не только свои финансы, но и нервные клетки.