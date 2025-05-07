Выбрал Родину и потерял семью: что стало с Андреем Мартыновым из «…А зори здесь тихие»

Роль старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие» осталась практически единственным светлым воспоминанием в жизни актера. Сейчас ему 79 лет, он одинок и почти не видится с сыном и внуками.

Детство и юность Андрея Мартынова

Кадр из к/ф «Вечный зов», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1976 г.

Будущий актер родился в 1945-м в Иваново. В семье педагогов он был младшим из троих детей.

Отец, инвалид по зрению, работал во Всесоюзном обществе слепых и играл в драматическом кружке. Именно он познакомил мальчика с театром и определил его будущую страсть.

В 16 лет Андрей Мартынов напросился на просмотр к актеру Алексею Грибову, приехавшему с труппой МХАТа на гастроли в город. Тот пригласил парня в Москву попробовать силы на экзаменах.

Увы, тогда в Щукинское училище он не поступил. И не потому, что провалил вступительные испытания — все три тура он прошел на ура — просто его отказались зачислять до 17-летия.

Целый год проработав на стройке, молодой человек поступил в ГИТИС к Павлу Хомскому. Получив образование и отслужив в армии планшетистом в штабе дивизии ПВО в Самарканде, актер получил приглашение в труппу Московского ТЮЗа.

Лучшие роли Андрея Мартынова

Кадр из к/ф «А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Судьба была невероятно благосклонна к начинающему артисту. Его первая роль и так сама по себе была на зависть коллегам, так еще и принесла ему всесоюзную славу на долгие десятилетия.

Актера, которому тогда исполнилось 26, утвердили на роль в экранизации повести Бориса Васильева «…А зори здесь тихие». Режиссер Станислав Ростоцкий увидел потенциал в парне, который не умел ни стрелять, ни атаковать, ни грести, ни даже колоть дрова. И не ошибся — советский зритель поверил воплощенному герою и вместе с ним переживал все события на экране, пуская слезы в кинотеатрах.

Военную драму о женском взводе зенитчиц под командованием старшины Федота Васкова практически сразу назвали лучшим фильмом о Великой Отечественной войне.

»…А зори здесь тихие» получил признание не только советской публики, но и зарубежных зрителей. Лента заняла призовое место на Венецианском кинофестивале и даже была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Кинодебют Мартынова отметили двумя почетными наградами — премией Ленинского комсомола и государственной премией СССР. Это был небывалый триумф для начинающего актера, возвысившегося до величины плеяды звезд советского кино.

Через несколько лет Андрей Мартынов сыграл в еще одном известном фильме. Ему досталась роль Кирьяна Инютина в сериале «Вечный зов». Худсовет, памятуя о предыдущих заслугах, утвердил его кандидатуру даже без проб.

Следующая роль — и снова попадание в яблочко. Образ офицера в в пронзительной драме «Белый Бим Черное ухо» закрепил за актером популярность и славу. Фильм тоже был номинирован на «Оскар» и заслужил как любовь зрителей, так и похвалу кинокритиков.

Кроме этого, в его копилке такие киноленты, как «Гори гори ясно», «Василий Буслаев», «Безумный день инженера Баркасова», «Без права на провал», «Битва за Москву», «Внимание! Всем постам…», «Царь Иван Грозный» и другие.

В 1980-м Мартынов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1994-м стал народным артистом России.

Актер награжден премией КГБ СССР за работу в приключенческой ленте «Синдикат-2» и премией РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Факты минувшего дня».

В 1990-х Мартынов почти перестал сниматься и переключился на озвучивание зарубежных фильмов. А в нулевых попробовал себя в нескольких современных сериалах.

Личная жизнь Андрея Мартынова

Кадр из к/ф «Белый Бим Чёрное ухо», реж. Станислав Ростоцкий, 1977 г.

Стоит ли говорить, что после премьеры «…А зори здесь тихие» на 26-летнего Мартынова обрушилась любовь всех советских женщин. Поклонницы мечтали приголубить и обласкать одинокого старшину Васкова.

Актер мог выбрать себе в спутницы буквально любую красавицу, и та бы почла за честь быть его женой. Увы, на деле все оказалось не так просто.

В 1972-м на Всемирном фестивале молодежи в ГДР (Германская демократическая республика), где советская делегация представляла «…А зори здесь тихие», Мартынов встретил свою любовь.

По иронии судьбы ей оказалась гражданка Германии. Так, актер, ставший идеалом советского бойца, защищающего Родину от фашистских захватчиков, выбрал себе в жены немку. Это было неслыханно, но скандала удалось избежать.

И хотя Франциска Тун была в некоторой степени «обрусевшая», поскольку выросла в семье дипломата, училась в МГУ, говорила по-русски и даже защитила диссертацию по творчеству Василия Шукшина, эта деталь биографии всеми любимого актера так и осталась непонятой и в какой-то степени непрощенной.

Кадр из к/ф «Гори, гори ясно...», реж. Аян Шахмалиева, 1983 г.

Сыграв шикарную свадьбу в Берлине, молодые поселились в Москве. На заработанные деньги артист приобрел кооперативную квартиру, что уже само по себе считалось роскошью. Однако ради жены-иностранки он добился, чтобы семье лауреата Госпремии выделили аж сразу две квартиру на одной лестничной клетке.

Такого зазнайства звезде «…А зори здесь тихие» коллеги не простили. Ему припомнили и немецкий паспорт супруги, и свободные выезды за кордон, и дармовые подарки от руководства, и особое положение, и даже намекнули на предательство Родины.

Конфликт уладить не удалось, поэтому актеру пришлось уйти со службы в ТЮЗе и найти пристанище в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Увы, сослуживцы были не так уж и не правы. Андрей Мартынов зачастил в Берлин. Франциска предпочла вынашивать и рожать наследника среди «своих». Супругу всего несколько раз за беременность удалось повидаться с молодой женой. Мальчика назвали Александром. И у него был только немецкий паспорт.

Следующие шесть лет пара жила на две страны, но когда настала пора отдавать паренька в школу, жена поставила жесткое условие — сын будет учиться исключительно в Германии. Там были лучше условия для жизни, поэтому выбор пал в сторону комфорта и возможностей.Мартынов согласился на благо ребенка, хотя и крайне болезненно переживал разлуку. Он остался жить один в двух больших квартирах. Семейная жизнь превратилась в разговоры по телефону, короткие встречи, изнурительные перелеты и поездки, вечную нехватку денег. Любовь постепенно сошла на нет, оставив после себя незаживающие шрамы. Брак трещал по швам. Над актером навис неминуемо тяжелый выбор — нужно было навсегда переехать жить в другую страну или потерять семью. Актер и думать не хотел о жизни в Европе, но с принятием неизбежного решения долго тянул.

В конце концов их супружество осталось только на бумаге. Штамп в паспорте облегчал артисту выезд за рубеж для редких встреч с сыном. Он безумно скучал по Саше и тосковал, корил себя, что практически пропустил все его детство и юность. Мальчик рос без отца, жаловался по телефону, что в школе его дразнили за русскую фамилию и не принимали. Даже спустя столько лет актер не может сдержать слез по этому поводу.

Кадр из к/ф «Секунда на подвиг», реж. Эльдор Уразбаев, Ом Гиль Сон, 1985 г.

Развод пара оформила только через много лет, когда Александру — или Алексу, как он называет себя на немецкий манер — исполнилось 40 лет. А вот в России актер до 60 лет числился женатым. Поскольку брак заключали не в Советском Союзе, загс просто не мог убрать печать, которую и не ставил. Лишь сменив паспорт, Мартынов, наконец, избавился от штампа.

Сын стал театральным художником. Он женат и воспитывает двух мальчиков и девочку — Макса, Николаса и Элен. Все носят фамилию деда, но по-русски не говорят. Актер раньше регулярно навещал их, но в связи с введенными санкциями и сложностями с получением визы поездки стали редкими.

Увы, вся эта история не позволила Мартынову обрести семейное счастье. Несмотря на то, что он обзавелся в молодости семьей и наследником, все эти годы он был лишен близости и тепла. А когда отношения с Франческой сошли на нет, актер так и не смог создать новый союз, ведь по документам он был женат. К тому же, у него так и не получилось забыть ту самую первую любовь.

Сейчас звезде «…А зори здесь тихие» уже 79 лет. Он живет один и давно отошел от сцены и съемок. Мартынов ведет обычную жизнь пенсионера — смотрит телевизор, гуляет в парках, посещает выставки, следит за здоровьем.

Об оставленной кинокарьере не жалеет и философски замечает, что свое уже отыграл. Об одинокой жизни тоже старается не распространяться, чтобы не вызывать жалость. Он всегда бодро заверяет, что его поддерживают старые друзья.

Здоровье Андрея Мартынова

Фото: Майстерман Семен/ТАСС

Последние годы актер фильма «…А зори здесь тихие» попадает в новости из-за проблем со здоровьем.

В 2018-м Мартынов поскользнулся зимой на льду и сломал руку в нескольких местах. Ему пришлось довольно долго лежать в больнице, потому что за ним некому было ухаживать дома.

Весной 2023 Мартынов попал в реанимацию с сильным отравлением. По неподтвержденной информации, он перебрал со снотворными препаратами. Также сообщалось, что прибывшие в квартиру медики обнаружили открытый газ. Ходили слухи, что звезда советского кино пытался уйти из жизни, но тогда соседи опровергли все слухи.

Летом 2024-го артист вновь попал в больницу. Он жаловался на боли в сердце и проблемы с дыханием. У него также подозревали внутреннее кровотечение и язву желудка.

У актера наблюдаются проблемы со зрением, и в силу возраста ему уже тяжело передвигаться. Он проживает один, за ним ухаживает сиделка.

Говоря о будущем, Андрей Мартынов обмолвился, что рассматривает переезд в дом престарелых, где ему могли бы своевременно оказывать медицинскую помощь.