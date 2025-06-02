«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 29 0

Президент РФ Владимир Путин известен сильными и яркими речами. За годы его президенства таких скопилось немало.

«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые громкие и известные цитаты Путина

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Выступления президента РФ Владимира Путина изобилуют сильными высказываниями, которые после разбирают на цитаты. Пятый канал сделал подборку самых лучших из них.

Запад и Восток находятся слева и справа от России

«Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России»

Это замечание Владимир Путин сделал на заседании Общероссийского народного фронта 5 декабря 2013 года в ответ на перечисление повестки дня от ведущего во время обсуждения транзитного железнодорожного потенциала.

Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца

«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы»

Это изречение президента датируется декабрем 2010-го. Произнес он его во время общения с байкером Хирургом, лидером «Ночных волков» Александром Залдостановым.

Вместе с Владимиром Владимировичем он обсуждал подготовку байкерского сообщества к мотопробегу в Севастополь и отметил, что без единой страны не было бы и победы в Великой Отечественной войне.

Сила России — внутри нас самих

«Сила России — внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности, конечно. Но самое главное — наша сила, безусловно, в единстве нашего народа»

В октябре 2016 года президент РФ выступил с речью на первом заседании нового совета Госдумы. Именно тогда он в качестве наставления и призыва к строительству сильной России произнес эту достаточно известную фразу.

Если человека все устраивает, то он полный идиот

«Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека, в нормальной памяти не может всегда и все устраивать»

А так Владимир Владимирович Путин в декабре 2000-го ответил на вопрос журналиста об уровне его довольства работой правительства.

Самой лучшей валютой XXI века являются знания

Эта фраза — одна из самых известных у Владимира Путина. Ее делают темой школьных эссе и разговоров о важном в школах. Впервые наш президент ее произнес во время встречи со стипендиатами президентской программы «Одаренные дети России» в Кремле.

В продолжении цитаты было: «Но не только знания — для того, чтобы быть полноценным и востребованным человеком сегодня, необходимо еще трудолюбие, необходимо убеждение, только тогда и только в этом случае мы можем говорить о тех людях, которые нужны сегодня и, тем более, будут нужны в самом ближайшем будущем нашей стране».

Мы и в сортире их замочим

«Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов»

А это изречение Владимира Владимировича датируется 24 сентября 1999 года. Произнес он ее во время пресс-конференции в Астане, когда комментировал события Второй чеченской войны.

Для меня Россия — вся моя жизнь

«Для меня Россия — вся моя жизнь. Я не могу себя представить вне России ни секунды. Я чувствую с ней связь, и жить вне России не смог бы никогда. Но, конечно, Россия обойдется без таких, как я. У России много людей»

Этой фразой Владимир Путин в октябре 2014 на форуме «Валдай» объяснил позитивный смысл того, что он считает себя главным националистом в России.

Над тем, как обойти закон, думают миллионы

«Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают миллионы»

Так Владимир Путин, на то время будучи премьер-министром, признал, что министерство не всегда видит реальные проблемы. Сказано это было в Калининграде на приеме граждан в феврале 2011-го во время разговора с руководителем товарищества собственников жилья.

Самым правильным и самым настоящим националистом, и самым эффективным, являюсь я

А такую характеристику Владимир Путин дал себе в октябре 2018 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Также он объяснил, чем, на его взгляд, его национализм отличается от национализма «пещерного» — правильный нацелен на сохранение многонациональной России.

Россия такая страна, которая ничего не боится

Об этом президент РФ заявил на молодежном форуме «Селигер» в августе 2014-го. Это фразой Путин ответил на вопрос социолога о том, боится ли он чего-то при его личных высоких рейтингах.

Также он добавил: «Но (Россия) всегда анализирует, что происходит вокруг и выстраивает свою работу. Я никогда не ориентируюсь на рейтинги».

Патриотизм — это национальная идея России

А эту фразу президент в своих обращениях и выступлениях использовал неоднократно. Первый раз — еще в феврале 2016 года на встрече с предпринимателями Клуба лидеров.

Каждый должен мотыжить, как святой Франциск

Так Владимир Путин ответил на замечание студента африканца из Чувашского государственного университета о его величии на встрече в вузе в январе 2010 года. Продолжение фразы:

«…ежедневно мотыжить участок, который нам Господом отведен, тогда мы добьемся успехов. А величие или невеличие — это потом. Будущие поколения определят, что я сделал на самом деле».

Я не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации

Этой фразой президент осадил журналиста газеты Bild, в январе 2016 спросившего у него, когда страна получит назад прежнего Путина, образца «до 2007 года» — говорящего о солидарности с США, заявлявшего о недопустимости конфронтации в Европе и дружившего с канцлером Германии Герхардом Шредером.

Также Владимир Владимирович добавил: «146 миллионов человек — у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать».

Государственный деятель должен иметь голову

«Думаю, что как минимум государственный деятель должен иметь голову. И, чтобы выстраивать межгосударственные отношения, нужно руководствоваться не эмоциями, а фундаментальными интересами своих стран»

Такое замечание Владимир Путин сделал на пресс-конференции 2008 года в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Хилари Клинтон, что у него нет души.

Ни вы, ни мы — исполнительная власть — не имеем права снимать с себя ответственность

«Ни вы, ни мы — исполнительная власть — не имеем права снимать с себя ответственность в трудные времена. Каждый должен пройти свою часть пути»

Такое высказывание об ответственности президент РФ сделал в 2008 году во время отчета перед нижней палатой парламента за работу правительства.

Попытки проповедовать идеи построения моноэтнического государства противоречат тысячелетней истории

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«Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского „национального“, моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле»

Такое мнение Владимир Путин в 2012 году выразил в своей предвыборной статье о национальном вопросе, который, по его мнению, носит фундаментальный характер для страны. Это он противопоставил своему замечанию о необходимости давать законный, но жесткий ответ на вызывающее поведение мигрантов.

Граница России нигде не заканчивается

Публично эту фразу президент использовал в 2016-м на вручении премий Русского географического общества. При этом в 2023-м на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он признался, что впервые произнес ее еще на встрече с одним из бывших президентов США когда тот рассматривал карту Российской Федерации.

Все, что мешает идти вперед, должно быть зачищено, отброшено

Так Владимир Путин в 2018 году на встрече в Гостином дворе высказался относительно сверхзадачи народа России. Сама сверхзадача — понять, в каком состоянии находится государство, экономическая, политическая, социальная сферы, понять, какое место мы занимаем в мире.

И уже исходя из понимания, «обеспечить такой рывок в развитии страны, придать такую динамику, чтобы после того, как шесть лет пройдут, даже если в жизни страны возникнут сбои и непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп был таким мощным, чтобы Россия всегда шла вперед».

Мы с вами народ-победитель

«Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение»

Эту достаточно известную фразу президент, будучи кандидатом, произнес в 2012 году во время своего выступления в Лужниках на митинге в его поддержку.

Мы были, есть и останемся частью мировой культуры

«В российском обществе необходимо формировать такую культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю, традиции, объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового, современного пространства культуры, в котором живет и развивается человек, реализует свой потенциал. И безусловно, мы были, есть и останемся частью мировой культуры»

Таким мнением о культурном развитии страны наш президент поделился в июне 2024 года на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры. Также он подчеркнул, что главная цель культурной политики государства — человек с созидательным потенциалом, который способен творчески мыслить.

А зачем нам такой мир, если там не будет России?

«Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России»

Это заявление Владимир Путин сделал в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

Также он уточнил, что «Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить».

Нужно знать и понимать, где находится корень зла

«Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины»

Так Владимир Владимирович высказался в сентябре 2023 относительно США и их ответственности за события и хаос в Ближневосточном регионе.

Россия — особая страна и у нас живут особые люди

«Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди»

Это заявление Владимир Путин сделал в декабре 2022 года, спустя 9 месяцев после начала Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также он акцентировал, что такая готовность граждан жить в интересах родины подтверждает на протяжении всей истории существования России.

Главное предназначение семьи — это рождение детей

«Главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт»

Так о семье наш президент сказал в январе 2024-го на церемонии старта Года семьи в России.

Россия — это семья семей

«Россия — это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию»

Это высказывание Владимира Владимировича тоже относится к тому же выступлению на старте Года семьи. Так же он отметил, что многообразие культур объединяет Россию «потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными».

В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов

«В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Только тогда мы сможем обеспечить действительно долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития»

Такое заявление президент РФ сделал на пленарной сессии международного клуба «Валдай» в ноябре 2024 года. Также он отметил, что стремление стран к сотрудничеству является международным мейнстримом и помогает преодолеть острейшие ситуации.

Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет нужно доказывать каждый день

«Дорогие друзья, самостоятельность, самодостаточность, суверенитет — это нужно доказывать и подтверждать каждый день»

С этой фразой Владимир Путин выступил на Федеральном собрании РФ в Гостином дворе в феврале 2024. Также во время выступления он поблагодарил российских граждан за солидарность и надежность.

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