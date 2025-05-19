Верная спутница Гайдая: как Нина Гребешкова жила последние годы

Уход Нины Гребешковой стал полной неожиданностью для близких и коллег. Что стало причиной смерти звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники простились со вдовой Леонида Гайдая, актрисой Ниной Гребешковой. Кто пришел проводить в последний путь заслуженную артистку РФ? И как звезда кинофильма «Бриллиантовая рука» жила все последние годы? Какие тайны покойного мужа она раскрыла незадолго до собственной смерти? Почему ей спустя много лет пришлось защищать его репутацию? И какое наследство оставила знаменитость? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Кунцевское кладбище Москвы 14 мая. Поклонники прощаются со всенародно любимой актрисой Ниной Гребешковой. Звезда кинофильмов «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» скончалась на 95-м году жизни.

«Мне она — самый дорогой, самый близкий, самый родной человек. Папы моего нет 32 года. Он как здесь, рядом. Сейчас они встретятся… Кажется, что это не вовремя. Даже не не вовремя, а несвоевременно. Так я бы сказала. Потому что 94,5. Я, конечно, надеялась, что 95 мы все-таки отметим», — высказалась дочь актрисы Оксана Худякова.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Причем для коллег Нины Павловны ее уход оказался полной неожиданностью. Несмотря на внушительный возраст, артистка не страдала от страшных болезней и до последнего снималась в сериалах.

«Она была в восторге. Съемки — это же так весело, тем более когда тебе уже десятый десяток. Она приходила и рассказывала наоборот, какие технологии пошли, какие операторские новые примочки», — поделилась внучка Нины Гребешковой Ольга Худякова.

Всего на ее счету было около 130 ролей. Не главных, но всегда ярких и запоминающихся.

«В каждом фильме Гайдая все, конечно, ждали ее. Она была очень красивая, и главное, у нее было такое запоминающееся, какое-то светлое лицо, излучающее радость. Она как солнце была», — отметил кинокритик Александр Шпагин.

Гребешкова умерла в окружении единственной дочери Оксаны и внучки Ольги, ради которых и жила после смерти своего знаменитого мужа. В 1993-м, 32 года назад, Леонид Гайдай скончался на руках любимой супруги. У режиссера случилась тромбоэмболия легочной артерии.

«Когда Леня уже болел, он как-то сказал: „Знаешь, Нинок, я очень перед тобой виноват. Я ведь не сделал специально для тебя ни одной картины“. В ответ я рассмеялась и сказала: „Ну и хорошо. Значит, я не испортила тебе ни одного фильма“», — рассказывала Нина Гребешкова.

«Она говорит: „Я посвятила себя семье, чтобы ему было хорошо“… Очень любила своего мужа», — уточнила соседка актрисы по даче Зинаида Архангельская.

«Очень счастливая была семья», — подтвердила соседка актрисы по даче Екатерина Архангельская.

Артистка вспоминала: Гайдаю было трудно угодить. А все мужские обязанности по дому ей приходилось выполнять самостоятельно.

«Она по дому мастерила все, у нее технарские были наклонности. Она косила ручной косой на даче. Это мое воспоминание: просыпаешься в семь утра, у тебя там с шести утра такое — шук, шук, шук. Это Нина Павловна на шести соточках», — поделилась Ольга Худякова.

«Роль сподвижницы мужа — это самая сложная роль, расстрельная должность. Потому что вечно надо быть незаметной, когда нужно выполнять все, что он хочет», — выразила мнение актриса Евдокия Германова.

Гребешкова до последнего берегла репутацию супруга. Опровергала многочисленные слухи и верила в его порядочность.

«Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. Хотя он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я все ему разрешала. Пользовался ли он этим, не знаю», — говорила артистка.

Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой

Также в одном из интервью Нина Павловна признавалась: супруг не умел экономить. Все, что они с Гайдаем нажили за 40 лет брака, — двушка на северо-западе Москвы и скромная дача под Звенигородом. Имущество оценивается примерно в 25 миллионов рублей и достанется их общей дочери Оксане.