Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех знаков

На второй месяц лета обычно бывает затишье, но не в этом году. Ответственен за это будет Уран, который в июле перейдет в знак Близнецов.

О том, что ждет каждый из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на июль 2025 для всех знаков зодиака

Уран — это планета интеллекта, неожиданных событий, реформ, озарений, новых идей, прогресса и обновления. В июльском переходе у Урана гармоничный и сильный аспект. Поэтому каждому стоит ждать позитивных обновлений в какой-то из сфер жизни.

«Сферы зависят от натальной карты и положения в ней Солнца. Самыми удачливым в июле будут знаки воздушной стихии: Близнецы, Весы и Водолей. Также немало бонусов получат Тельцы, Львы и Раки. Всем остальным Уран тоже принесет много обновлений, пусть и не таких мощных», — объяснила астролог.

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Овен — гороскоп на июль 2025

Овнов в июле ждет обновление контактов.

У представителей огненного знака зодиака появятся новые друзья, знакомые и те люди, с которыми им захочется общаться и вместе расти. Кроме этого, у многих Овнов возникнет желание поучиться чему-то новому. Звезды советуют выбрать что-то простое и современное, так как оно принесет много интересных и хороших знакомств и бонусов.

Телец — гороскоп на июль 2025

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У Тельцов будут обновления в финансовой сфере.

Возможно, представителям этого знака зодиака предложат новую работу или проект, за которые хорошо заплатят. Причем работа может быть как временной, так и постоянной — перемены к лучшему в любом случае будут.

Но вероятны и другие поступления денег, например, возвращение долга или большая оплата, которой Тельцы не ожидали. Благодаря этому они смогут сделать какую-то значимую для них покупку.

Близнецы — гороскоп на июль 2025

Близнецы в июле могут ждать прилива сил и мощных внутренних обновлений.

У них появится масса самых смелых планов, которые легко воплотятся в жизнь. Также представители воздушного знака зодиака могут возглавить какой-то проект или проявить инициативу иначе. В общем, Близнецы точно будет замечены окружающими.

Раки — гороскоп на июль 2025

У Раков наступит период переоценки своих жизненных целей и жизни в целом.

Благодаря этому придет много озарений и постановок новых целей. В итоге представители этого знака зодиака поймут, что им нужно найти новое хобби, а, возможно, и новых друзей. Или же и вовсе стать более активными на своей текущей работе, взять дополнительную нагрузку. Благодаря этому Раков ждет как профессиональный, так и личностный рост.

Лев — гороскоп на июль 2025

Львам стоит ждать обновления в своих увлечениях.

Скорее всего в июле представителям огненного знака зодиака станет скучно, и они захотят, чтобы в их жизни появились новые единомышленники, друзья, которые их поддержат. И вместе с ними Львы захотят заняться новыми видами деятельности.

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Дева — гороскоп на июль 2025

Дев ждут реформы в карьерных целях, обучение у более опытных товарищей и получение от них опыта.

Также представители земного знака сами станут старшими товарищами, а еще, возможно, получат награды за прошлые достижения или поучаствуют в конкурсах.

Весы — гороскоп на июль 2025

У Весов в июле тоже будут затронуты вопросы профессионального роста, связей, бизнеса или других сфер влияния.

Также у представителей этого знака зодиака могут случиться внезапные поездки за границу или привлечение очень крупных клиентов.

Скорпион — гороскоп на июль 2025

Скорпионы могут получить выгодные предложения или контракты, а также хорошего нового клиента, но только если внимательно посмотрят на тех, кто рядом.

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Дело в том, что в июле представителей водного знака зодиака ждут обновления в кругу сильных людей, помощников, покровителей и единомышленников, с которыми они легко преодолеют трудности. И бизнес, работа или проект Скорпионов выйдут на самый высокий уровень.

Стрелец — гороскоп на июль 2025

Стрельцы в июле сфокусируются на обновлениях в отношениях — с супругами, партнерами или клиентами.

Для того чтобы выйти на новый уровень со вторыми половинками, представителям этого знака зодиака лучше сходить с ними на свидания в новые места, в общем, подключить романтику. А вот к клиентам звезды советуют применить нестандартный подход. Тогда у Стрельцом произойдет либо обновление старого пула, либо добавятся новые.

Козерог — гороскоп на июль 2025

Козероги захотят обновлений на работе.

Это может быть новый график, условия труда, коллектив, кабинет или даже техника, на которой они работают. Причем технику захочется обновить и дома.

Водолей — гороскоп на июль 2025

Водолеям в июле придут интересные идеи.

Касаться они будут реализации рабочих проектов или хобби.

Помимо этого, стоит отметить, что у Водолеев в июле повысится романтизм. Вероятно, им захочется познакомиться с кем-то, сходить на свидание или уделить внимание своему партнеру.

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Рыбы — гороскоп на июль 2025

Рыбам захочется обновлений дома.

К примеру — переставить или купить новую мебель, сделать ремонт, съездить к родственникам, а то и вовсе переехать. Также представителям водного знака зодиака захочется посетить свои места силы.