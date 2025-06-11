Венера в Близнецах принесет приключения: любовный гороскоп на июль 2025

Самый жаркий месяц лета горяч и для любовных дел — ведь он проходит под знаком Близнецов.

О том, что принесет Венера в июле каждому из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

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С 4 июля Венера перейдет в созвездие Близнецов, благодаря чему все станут немного игривыми и свободными.

«Близнецы это не про любовь, а про приключения. Знакомств в этот период будет очень много, и все они будут основаны на общих интересах. То есть влюбиться получится в общительного, эрудированного и интересного партнера. Но при этом отношения создадутся поверхностные, без глубины и чувств. Но и Венера в Близнецах никогда не гналась за страстью, поэтому романтические отношения, начатые под ее влиянием, к чему-то серьезному привести не смогут», — отметила Юлия Гикис.

Также у многих могут случиться курортные романы, но ничего серьезного от них ждать не стоит.

Обратить внимание нужно на дружеские отношения, потому что именно они могут перейти в новый этап любви.

Овен — гороскоп любви на июль 2025

Находящим в отношениях Овнам в июле не стоит забывать о необходимости общения с партнером.

Конечно, представители огненного знака зодиака привыкли самостоятельно принимать решения, но на протяжении второго месяца лета лучше советоваться с близким человеком. Тем более, что Венера добавит Овнам интереса к мнению партнера. Главное не ругаться с ним.

Телец — гороскоп любви на июль 2025

Тельцов ждет прекрасный период.

К ним придут деньги — как через партнера, так и благодаря их собственным талантам. А вот в любви для представителей этого знака зодиака все будет измеряться комфортом. Потому, если с человеком тепло и уютно, значит, он точно подойдет для отношений.

Семейные же Тельцы постараются удерживать комфорт любой ценой.

Близнецы — гороскоп любви на июль 2025

Близнецам в июле особенно повезет, ведь Венера будет находиться в их знаке зодиака.

Потому любвеобильная планета направит их воздушную энергию не только на отношения, но и на развитие себя. А партнер это обязательно заметит и осыплет Близнецов комплиментами — и по поводу фигуры, и по поводу их талантов и возможностей.

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Рак — гороскоп любви на июль 2025

Раков Венера в июле выведет на чистую воду.

Потому в этот месяц им ни в коем случае не стоит прибегать к обману. И при принятии решений представителям этого знака зодиака лучше руководствоваться не только своими желаниями, но и разумом.

Тех Раков, которые будут честны со второй половинкой, Венера отправит в романтическое путешествие.

Лев — гороскоп любви на июль 2025

У Львов в июле все будет крайне непредсказуемо.

Их может ждать обновление чувств и страстей в отношениях, возможно, через новое неожиданное знакомство.

Также представители огненного знака зодиака в этот период станут экспериментаторами и отойду от общепринятых взглядов. Львов могут ждать неожиданные расставание или встреча, которые полностью поменяют все их планы.

Дева — гороскоп любви на июль 2025

Девам будет не до отношений — и даже сама планета любви не сможет им помочь.

Все дело в том, что представителей земного знака зодиака закуют обязательства, которые сами на себя и повесили. Многих Дев ждет разлука с партнером, например, из-за командировки. Из-за нее возникнет тоска, в которую ни в коем случае нельзя уходить — это станет главной задачей всех Дев на второй месяц лета. Лучше наоборот взбодрить партнера, ведь это только укрепит отношения.

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Весы — гороскоп любви на июль 2025

На улице Весов наконец-то наступит пора любви, и отношения будут не за горами.

Однако Венера не просто принесет новые знакомства представителям этого знака зодиака, но и потребует дальнейшего развития отношений, которые в будущем даже могут быть узаконены. Поэтому Весам важно спросить у себя: действительно ли они готовы к чему-то серьезному и официальному?

Скорпион — гороскоп любви на июль 2025

Скорпионам июль принесет секс, страсть и огромный импульс к любви.

Вообще Венера готова пройти по ним в июле… кармически. Поэтому бывшие партнеры будут цеплять представителей водного знака зодиака. А будущие и вовсе смогут попасть прямо в их ядовитые сердца. Так что Скорпионам остается только надеть скафандр и ни на что не реагировать.

Стрелец — гороскоп любви на июль 2025

Стрельцов Венера может помирить как с деловыми, так и с любовными партнерами.

А после — еще и познакомить с новыми в какой-то красивой обстановке, например, в картинной галерее.

Свободные же представители этого знака зодиака будут желать партнерских отношений после того, как познакомится со своей второй половинкой.

Козерог — гороскоп любви на июль 2025

У Козерогов намечается резкая перемена в любовных взаимоотношениях, которые могут обновиться.

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Из-за этого июль станет непростым периодом для представителей земного знака зодиака, ведь все будет создаваться на новом уровне. Они смогут увидеть проявления чувств от своих поклонников, а постоянные, вероятно, устроят переворот в любви и ухаживаниях.

Старые формы любви могут не устроить Козерогов, а создавать новые при этом они не захотят из-за страха. От звезд совет один: не нужно бояться, ведь Венера все расставит по местам.

Водолей — гороскоп любви на июль 2025

У Водолеев июль станет хорошим периодом для отношений и для брака.

Также некоторые могут признаться в симпатии представителям этого знака зодиака. Однако Венера не рекомендует капризничать и уходить в любовные приключения. Наоборот, занятым Водолеям лучше проявить внимание к своему партнеру и вспомнить о его ценности.

Свободным представителям воздушной стихии звезды советуют не строить иллюзий и смотреть на поступки ухажеров.

Рыбы — гороскоп любви на июль 2025

В июле несвободные Рыбы в отношениях или в браке будут пребывать в душевности, гармонии и спокойствии.

А вот одинокие представители водного знака зодиака вряд ли отправятся на поиски партнера. Наоборот, они будут наслаждаться тем, что плывут по течению без лишних мыслей и ревности. Однако у Рыб есть шанс найти самого семейного и ответственного возлюбленного. Правда, для этого им надо будет почаще выходить из дома. И не забывать слушать интуицию и сердце.