«У меня с этим проблемы»: какие комплексы испытывает певец NЮ

Юрий Николаенко в последнее время набрал большую армию поклонников. Чем он привлекает внимание, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью певца и актера Юрия Николаенко — о несчастной любви, растущей популярности и сравнениях с Юрием Шатуновым. Из-за чего исполнитель хита «Веснушки» принципиально не ходит на тусовки? Что за комплексы испытывает? Правда ли 36-летний артист едва не попрощался с жизнью? И свободно ли сейчас его сердце? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я борюсь с негативом внутри, с этой драмой внутренней борьба безумная», — признался певец.

Еще шесть лет назад имя Юрия Николаенко знали только киноманы. Провинциальный актер из Норильска играл эпизодические роли в фильмах и обрел небольшую популярность лишь благодаря участию в сериалах «Улица» и «Молодежка». Зато теперь у него многомиллионная армия поклонниц. В 2019 году он решил кардинально изменить свою жизнь и стал певцом.

«Я много работаю, сам пишу музыку, то есть сам ее делаю. Я не поющая голова», — отметил артист.

«Юра как раз тот человек, который совмещает актерство в музыке и все его песни, если мы посмотрим, очень круто актерски обыграны. Мне кажется, в этом секрет его успеха», — выразил мнение певец Илья Гуров.

Буквально за несколько лет Николаенко, выступающий под псевдонимом NЮ, стал мегапопулярным. Его лирические песни о любви пришлись по душе миллионам девушек и женщин. Фанатки не дают прохода и уже окрестили его вторым Юрой Шатуновым.

«Убивающая наповал лирика в хорошем смысле».

«Слушаю и умираю… Как можно так петь? За душу хватает».

«Он душу открывает. Люди благодарны за это. И он и благодарен за это. За то, что они слушают его», — высказалась мать NЮ Виктория Николаенко.

Несмотря на популярность, певец ведет закрытый образ жизни. Он не ходит на тусовки, не участвует в ТВ-программах. Николаенко признался, что до сих пор не знает, как реагировать на свалившуюся славу, и даже часто сомневается в себе.

«Я правда встречал артистов, музыкантов, которые настолько уверены в себе, у них нет никаких сомнений, что они лучшие на Земле. У меня, к сожалению, с этим проблемы. Я сомневающийся человек», — уточнил Юрий Николаенко.

Читайте также Анна Асти пожаловалась на переутомление: почему певица не спит по ночам

Да и эффектная внешность не принесла ему удачи в любви. В юности он пережил неразделенные болезненные чувства.

Был у NЮ и недолгий брак — всего полгода. Семья распалась по инициативе девушки. Вскоре после расставания она снова вышла замуж и уехала в другую страну. Сейчас экс-супруги поддерживают дружеские отношения ради общей дочери, с которой Юрий Николаенко проводит каждую свободную минуту.

«Если не буду проводить время с дочкой, я буду себя за это винить. А если не стану суперпопулярным и знаменитым, это я переживу», — объяснил певец.

Ему приписывали отношения с актрисами Лелей Барановой и Кристиной Александровой. Однако артист никогда не комментировал свою личную жизнь. Известно, что сейчас он не женат. Но, судя по всему, у поклонниц все равно нет шансов.

«Ждать после концертов не нужно, не нужно. А на концерте — до встречи, жду вас», — сказал Николаенко.

Прошлым летом артист едва не попрощался с жизнью и после этого понял: отношения — не главное.

«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой

«Была сложная жизненная ситуация. Я решил, что жизнь короткая. Чуть не исчез я с этой земли», — заявил певец.

Словом, у Николаенко пока другие планы. Он решил полностью посвятить себя творчеству. И с удовольствием вернулся к работе в театре после многолетнего перерыва.