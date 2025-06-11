Анна Асти пожаловалась на переутомление: почему певица не спит по ночам

Анна Асти максимально загружена работой. Как певица справляется с бешеным ритмом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анна Асти пожаловалась на переутомление. Правда, что 34-летняя артистка перестала спать ночами? И как это сказалось на ее здоровье и внешности? Из-за чего знаменитость выясняет отношения с супругом? Почему ее критикуют подписчики? А также за что она благодарна Филиппу Киркорову? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне нужно работать, петь, посвящать себя тому делу, которое я делаю лучше всего. У меня есть отличная команда, которая мне в этом способствует, и то ли еще будет», — заявила артистка.

Анна Асти вся в делах и заботах. Концерты и съемки, интервью и репетиции. А в свободное от творчества время она решает вопросы своего собственного бренда. Звезда призналась, что едва справляется с таким безумным ритмом.

«Меня спасает кофе, сразу могу сказать… Очень много работы, очень много моего непосредственно личного участия. Потому что все, что вы видите, все, что происходит даже в социальных сетях, делает часть команды, а часть делаю я лично своими ручками», — отметила Анна Асти.

Из-за плотного графика артистка бывает дома редко, поэтому совершенно забросила все бытовые дела.

«Я не готовила себе завтрак. Сегодня мама приготовила мне два яйца всмятку. Я глотнула их, меня красили… Я встала в 05:30 утра», — рассказала певица.

Хронические недосыпы и перенапряжение негативно сказались на ее здоровье и, главное, внешности, о чем звезде не устают сообщать подписчики в сети.

«Вроде была симпатичной раньше, а сейчас что?».

«Обожаю ваше творчество, но вы становитесь не похожей на себя».

«Скажите мне, у вас есть желание зайти на страничку к кому-нибудь популярному… Обидеть человека, гадость какую-то написать: ой, фу, она так выглядит, ой, поправилась, еще что-то», — сказала артистка.

Но самое печальное для Асти — вся эта бесконечная гонка негативно отразилась на ее семейной жизни. По словам певицы, она стала часто ссориться с мужем.

«Все мы не святы, все мы люди, и, конечно же, это сложно. И, конечно же, и ругаемся. Бывает, я и покричать могу, и он покричать может. И это и дома бывает, и бывает вне, на работе. Но петляем как-то, что делать», — поделилась исполнительница.

Поклонники уже волнуются за Анну Асти: как бы артистка не довела себя до выгорания или куда хуже, до нервного срыва.

«Каждый живет по-своему, у каждого свои реакции. У меня такого нет. Тут, наверное, стоит задуматься над тем, в правильную ли сторону артист идет», — выразил мнение певец Дмитрий Колдун.

«Всегда есть выбор. Если ты хочешь быть в тренде, если ты хочешь быть на пике популярности, тебе приходится отказываться иногда от семьи, тебе иногда приходится отказываться от своего свободного времени, от того графика, где ты можешь полежать на диване и посмотреть фильм», — высказалась телеведущая Нелли Ермолаева.

Знаменитость уверяет, что не может поставить карьеру на паузу и отдохнуть, ведь ей надо наверстать упущенное. В 2021 году она фактически осталась без работы. Ее коллега по дуэту Артем Умрихин спустя десять лет успешного сотрудничества внезапно заменил Анну Асти новой певицей Севиль Велиевой. СМИ предполагали разное. В основном писали, что причиной конфликта в дуэте стала звездная болезнь вокалистки. Но артистка заявила, что ушла сама ради сольного творчества.

«Вы сейчас сказали „бешеная популярность“, а я себя даже как-то неловко почувствовала. Потому что я иногда могу даже спокойно ходить по улице без кепки, меня не рвут на части. Ко мне нормально относятся люди, я к ним тоже нормально отношусь. Потому что в первую очередь нужно всегда оставаться человеком», — подчеркнула певица.

Правда, сольная карьера сложилась не сразу. Асти даже признавалась, что страдала от депрессии и мысленно прощалась с шоу-бизнесом. Но потом супруг уговорил ее обратиться за помощью к народному артисту РФ Филиппу Киркорову.

«После ухода из группы на протяжении месяца где-то я совершенно не хотела ни с кем общаться. Я ушла в себя, потому что все, абсолютно все потрясения переживаю таким образом. В лице Филиппа, мне кажется, я приобрела все то, чего мне не хватало, потому что слушать его — это абсолютное удовольствие», — заявила певица.

Киркоров смог убедить Анну Асти не сдаваться и даже записал с ней дуэт.

«Это уникальная девочка, я ее очень люблю. У нее потрясающий голос. Это Анна Асти», — отметил поп-король.

«Хочу быть смелее, и я пока на правильном пути, потому что все, что я сделала, каждый шаг, который я предприняла для альбома, для песен, для изменения себя внешне — это тоже, мне кажется, смело», — высказалась исполнительница.

Однако уже через год Анна Асти угодила в публичный скандал. После печально известной голой вечеринки артистку, как и многих других, «запретили». В прессе пишут: за время так называемого «простоя» она потеряла около семи миллионов рублей. К тому же у знаменитости начались проблемы со здоровьем.

«Сейчас вы наблюдаете ровно состояние артистки, которая, если честно, вообще сию секунду готова упасть с ног», — призналась певица.

Но Асти удалось вернуться в шоу-бизнес. Она извинилась перед публикой, открыла благотворительный фонд помощи малоимущим семьям и снова блистает на сцене. Сегодня ее концерты расписаны на месяцы вперед, а гонорары, по данным СМИ, составляют более девяти миллионов рублей за одно выступление.

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«Верю в то, что если очень захотеть, можно, правда, очень многое сделать. И можно в этом убедиться, посмотрев на мою историю, где всего три года назад все разводили руками и делали ставки, буду ли я популярным артистом и выйдет ли у меня хотя бы одна красивая, хорошая песня, достойная хита. Я как никто могу сказать, что я убедилась в том, что есть какая-то сила, которая ведет меня. Это сила Вселенной, это сила любви моего слушателя и сила любви в моем сердце», — заявила артистка.

Сейчас Анна Асти активно готовится к сольному концерту в честь своего 35-летия и снимается в документальном фильме. Времени на сон и отдых у нее практически не остается. Знаменитость признается, что готова на любые жертвы ради творчества, но иногда не выдерживает и уезжает за город, чтобы провести в тишине и спокойствии хотя бы несколько часов.