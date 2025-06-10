«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой

Григорий Лепс намекнул на завершение романа с молодой возлюбленной Авророй Киба. Что произошло в их паре? И кто мог стать инициатором разрыва? Правда, что у певца начались финансовые трудности? Зачем Аврора подалась в актрисы? И почему поклонники уверены: девушка изначально вела себя неискренне с народным артистом РФ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Такие девушки, как Аврора, мне кажется, молоденькие, сделают все, чтобы достичь желаемого. Ей попался Григорий, который мог легко куда-то продвинуть», — отметил продюсер Сергей Дворцов.

Уже который день в шоу-бизнесе обсуждают новость: якобы Григорий Лепс расстался с молодой избранницей Авророй. Повод для этого дал сам маэстро. В одном из интервью он отказался говорить о девушке и подчеркнул, что вопросы о романе с Киба для него уже неактуальны.

«Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое», — заявил артист.

Поклонники, еще вчера ожидавшие пышной свадьбы Лепса и Авроры, теряются в догадках: неужели влюбленные и правда расстались? Ведь у них все так красиво начиналось. Умудренный опытом певец и вчерашняя школьница познакомились в доме ее родителей. Артист высоко оценил внешность Кибы и ее интеллект, а она — его заботу и хозяйственность.

«Замечательный вообще в быту, любит все красиво чтобы было на столе. Поэтому для меня это даже удивление, потому что у меня в семье все-таки хозяйничала мама», — поделилась Аврора Киба.

«Она довольно скромный человек, непритязательный такой, аккуратный», — отметил певец.

Разница в возрасте составила 43 года, но это им не помешало. Роман развивался стремительно. Лепс заваливал избранницу изысканными подарками, ценники некоторых из них начинались от 30 миллионов рублей.

«Настойчивый очень, поэтому первое кольцо он подарил сам, на свой вкус, тоже очень красивое кольцо, а второе уже дарил по моим каким-то предпочтениям», — уточнила избранница артиста.

Прошлым летом пара вышла вместе в свет, а уже в ноябре Григорий Лепс заявил, что сделал юной пассии предложение руки и сердца и мечтает снова стать отцом как минимум троих детей.

«Мне только 62, я еще… Восемь лет в запасе. Молодой, симпатичный, незарегистрированный», — подчеркнул исполнитель.

Но дата свадьбы так и не была назначена. Шли месяцы, а пара даже и не думала начинать подготовку к торжеству.

«Пошив платьев еще точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали, я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся еще», — отметила Аврора Киба.

«Летом. Я только не знаю, какого года», — сказал певец в ответ на вопрос о дате свадьбы.

Сначала многие решили, что Лепс просто ждет, когда возлюбленная получит основы профессии. Ведь после окончания школы Аврора уехала в Великобританию.

«Я учусь в Лондоне, в самом лучшем университете мира по дизайну. Поэтому в будущем планирую стать дизайнером одежды», — рассказала она.

Но затем она дала понять подписчикам, что разница в возрасте с Лепсом все же слишком велика. По информации в прессе, недавно Киба выложила фото с молодым мужчиной, актером Денисом Власенко. Заявила, что он, цитата: «самый верный и светлый». Что касается Лепса, нервы 62-летнего артиста в последние месяцы явно были на пределе. На одной из тусовок Григорий вышел из себя, когда его спросили о личном.

«Не трогай, *****, лошадь», — заявил музыкант.

«На красной дорожке просто он был, наверное, немножко в подавленном настроении, состоянии. А тут появилась девушка, которая, наверное, масла в огонь подлила Григорию», — предположил продюсер Дворцов.

И вот теперь певец открыто заявляет, что не хочет комментировать прошлое.

«Никогда. Костьми лягу», — ответил Лепс на вопрос, когда Киба выйдет на сцену.

Многие предполагают, что Аврора сама ушла от знаменитости. И на это у молодой и амбициозной девушки якобы нашлись весомые причины. СМИ пишут: в последнее время Лепс испытывает финансовые трудности. По данным прессы, доходы от деятельности его многочисленных компаний резко сократились. А недавно он взял кредит в размере 300 миллионов рублей на открытие нового бизнеса.

«Одни питают иллюзии, что якобы эта женщина в него влюбилась. Ему 75 лет, он еле ходит. Или 80. Но в этом отношении нужно четко и ясно понимать, что эта девушка с тобой именно потому, что ты имеешь какую-то копеечку», — высказался исполнитель.

Впрочем, Аврора всегда уверяла, что Григорий Лепс ее не содержит. И якобы она не нуждается в финансовой поддержке знаменитого певца. Но если дело не в деньгах, тогда какую цель могла преследовать студентка? Многие припомнили: еще до начала романа с артистом Киба заявляла, что мечтает о славе, причем любой ценой.

«Это был пиар-ход. Потому что, вы же понимаете, колоссальная такая разница не может укреплять отношения», — выразила мнение телеведущая Ирина Йовович.

В итоге девушка добилась своего. Буквально за год из обычной школьницы она превратилась в публичную персону. О ней пишут в СМИ, зовут на телешоу, а недавно Киба примерила на себя и роль актрисы. И, конечно, завела полезные связи.

«Очень много знакомств, очень много друзей. Я очень хорошо общаюсь со старшей дочкой Ингой, которая тоже в киноиндустрии. Маргошка тоже тут. Все узнаете позже, очень много интересных проектов ждет вас», — рассказала избранница Лепса.

«Добилась того, чего хотела. Она получила признание, приглашение, подписчиков, медийность, и, собственно, контракт исполнен», — выразил мнение певец Илья Гуров.

Фанаты артиста уверены: теперь Аврора Киба не нуждается в его протекции, а соответственно, ей незачем поддерживать иллюзию любви с певцом. Впрочем, сразу после шумихи в сети девушка выложила на своей странице в соцсети совместное фото с исполнителем. Сам Григорий Лепс отреагировал на него лайком, чем в очередной раз заинтриговал поклонников.