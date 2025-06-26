Семнадцать лет тюрьмы: криминальный след актеров «Великолепного века»

Турецкий сериал «Великолепный век» славится своей эстетикой и насыщенностью драматических событий. Зрителей захватывают исторические сюжеты в период правления султана Сулеймана Великолепного в Османской империи.

Брутальность и мужественную красоту турецких звезд нельзя не отметить, только вот в жизни их поступки совершенно разнятся с образами на экране.

Халит Эргенч — султан Сулейман

Кадр из телесериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдын, 2011 г.

Всемирно известный актер Халит Эргенч, который известен ролью мудрейшего правителя Османской империи в турецком сериале «Великолепный век», никогда не был замечен в громких скандалах. У него довольно размеренная жизнь: дом, жена и трое детей. Но омрачить такую картину смогли протесты в 2013 году в центре Стамбула — в Гези.

Массовые акции прошли из-за вырубки парка в районе Таксим для строительства нового торгового центра. Только переросли безобидные высказывания в настоящие митинги против тогда еще премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.

Не обошлось и без жертв — погибли пять человек.

А как же замешан в этом актер? Все очень просто — его подозревали в связи со скрывающимися обвиняемыми по громкому делу. Во время допроса Эргенч все отрицал, но работникам правоохранительных органов слова актера показались недостаточно убедительными, поэтому показания признали ложными. Естественно, не все без доказательств. На устройстве артиста было зафиксировано 12 звонков и смс-сообщений с двумя другими осужденными активистами — актерами сериалов «Чукур» и «Черный ангел», Рызой Каджоглу и Меметом Али Алаборой, а также фотографии с их совместного времяпровождением.

На слушаниях присутствовали вместе с Халитом Эргенчом два подсудимых и их адвокаты. Сам он утверждал, что его пригласили в качестве свидетеля.

Суд приговорил актера к двум годам и трем месяцам лишения свободы за ложные показания, но, учитывая уважительное отношения Эргенча во время судебного процесса, ему сократили срок до одного года десяти месяцев и 15 дней.

Также наказание предусматривает отсрочку, чем, по всей видимости, и воспользовался Халит, потому что сейчас он задействован в съемках нескольких проектов.

Бурак Озчивит — Бали-бей

Кадр из телесериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдын, 2011 г.

Не менее «правильную» звезду «Великолепного века» и «Черной любви» обвинили в публичном оскорблении участников съемочной группы сериала «Основание: Осман». Разбирательство длилось не один год, а началось все 8 декабря 2020 года.

Читайте также Сулейман или Серкан: какой мужчина из турецкого сериала подходит вам по гороскопу

По словам работников, актер с использованием нецензурной брани обращался ко всем участникам съемочного процесса, за что те потребовали через суд огромную финансовую компенсацию. Бурак следствию же заявил обратное, отрицая произошедшее.

Сначала дело рассматривалось в Примирительном бюро, но сторонам не удалось договориться. В итоге прокуратура запросила для Озчивита от трех с половиной месяцев до четырех лет и одного месяца тюрьмы.

Однако дело для актера закончилось довольно неплохо — суд назначил лишь штраф в размере трех тысяч лир. Ранее звезда не совершал преступлений, поэтому суд принял решение отложить оглашение приговора в связи с положительной уверенностью в том, что обвиняемый больше не совершит преступления.

Также на вынесение такого смягчающего результата подействовали слова Бурака Озчивита о не совсем качественной работе прорабов на площадке: они ругались с каскадерами, не выполняли свои обязанности и однажды забыли закрепить сбрую коня Озчивита, он с него чуть не упал.

За пару недель до решения суда съемки сериала были закончены.

Озан Гювен — Рустем-паша

Кадр из телесериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдын, 2011 г.

В июне 2025 актер «Великолепного века» Озан Гювен получил тюремный срок за умышленное причинение вреда своей бывшей девушке.

Еще в 2020 году Дениз Балутсуз написала заявление в полицию о жестоком обращении со стороны 50-летнего актера. Но побоявшись его влияния и связей, девушка перестраховалась и также опубликовала у себя на странице ряд снимков, на которых видны следы побоев на теле и лице. Аккаунт хоть был и не особо раскрученный, но знакомые в медийной сфере имелись — у нее свое креативное агентство, а также она сотрудничала с глянцевыми журналами в качестве редактора и руководителя проектов, поэтому новость быстро набрала обороты.

Экспертиза подтвердила слова девушки: ее били головой о стену, таскали по лестнице и избивали. Комментаторы разделились на несколько лагерей: одни говорили о жажде известности со стороны Дениз таким путем клеветы, другие, что она «довела мужика», а последние уже вставали на ее сторону, напоминая о публичной агрессивности актера. Было немало случаев, когда звезда «Великолепного века» буквально бросался на прессу и бранился.

Судебное разбирательство растянулось на пять лет, а за это время Гювен так и не признал вину. И даже не извинился. Наоборот, он все отрицал и продолжает это делать, ссылаясь на фотошоп снимков и абсолютно игнорируя заключения медицинской экспертизы. Сторона обвинения требовала 13 лет заключения, но актеру дали два года и три месяца. На этом артист не останавливается и планируется судиться дальше.

Культура отмены не прошла мимо артиста, и с 2020 года Озану Гювену пришлось взять трехлетнюю паузу в карьере. Но в 2025-м стало известно о его возвращении и участие в съемках сериала «Камень, ножницы, бумага».

Аднан Коч — Бехрам-паша

Кадр из телесериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдын, 2011 г.

В «Великолепном веке» Аднан Коч известен по исполнению роли османского чиновника. В марте 2018 года уголовный суд Стамбула осудил 38-летнего актера за оказание сопротивления полицейским, захвате заложников и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Изначально он был задержан в ходе антинаркотической операции в Аташехире, а вместе с ним и еще пятеро обвиняемых, среди которых его брат Ахмет. Они оказали вооруженное сопротивление и ранили шестерых полицейских.

Аднана Коча с братом приговорили к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения, а остальные получили от четырех до 17 лет.