Проклятые места и плохая энергетика: почему человеку внезапно становится плохо

О некоторых местах ходят легенды. Коллеги говорят, что кресло у окна приносит сотрудникам проблемы со здоровьем, а соседи шушукаются, что хозяйка сдает или продает нехорошую квартиру, так как к прошлым обитателям чуть ли не каждую неделю приезжала скорая.

Если смотреть на ситуацию со стороны, то, действительно, все выглядит таинственно и пугающе. Человеку резко становится плохо, когда он находится в каком-то конкретном помещении. Появляется резь в глазах, сухость слизистых или резко повышается давление, кружится голова, учащается сердцебиение, начинает подташнивать. Но на самом деле всему есть простое объяснение.

Исходя из эксклюзивных комментариев экспертов, Пятый канал выяснил, в чем обычно скрывается причина внезапных недомоганий в определенных пространствах.

Почему запускается механизм панической атаки

Иногда люди жалуются на то, что им постоянно становится плохо в рабочем кабинете, в вагоне метро, лифте или даже определенном месте в квартире. Проходит довольно большой срок, но состояние резкого ухудшения самочувствия не меняется.

Недомогания повторяются каждый раз, и кажется, что у них нет никакой причины. В таких ситуациях проблемы со здоровьем обычно списывают на какие-то другие процессы. Одни сетуют на недосып и постоянную загруженность, другие верят в сглаз и порчу. Однако объяснить подобную проблему можно с помощью психосоматики.

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Ясность в этом вопросе внес Дмитрий Суроткин, врач-психиатр, психотерапевт, член Ассоциации танцевально-двигательной терапии.

Эксперт сказал, что резкое ухудшение самочувствия связано с состоянием, которое в психосоматике получило название эмоционального якоря. По похожему механизму развиваются и панические атаки. Когда-то находясь в помещении или транспорте, пациент действительно испытывал недомогание, но причину своего состояния не осознал.

«Человеку физически могло быть плохо, например, у него поднялось давление, что-то не то съел. Он этого не заметил, просто почувствовал, что что-то происходит. И одновременно с кем-то поспорил, повздорил, либо ему начальник позвонил. У него, соответственно, эмоциональная составляющая наложилась на физическую», — объяснил эксперт, говоря о проблеме с точки зрения психосоматики.

Ухудшение самочувствия и произошедший скандал мозг пациента воспринял одновременно, хотя у двух этих явлений существовали разные причины. Но из-за искаженного восприятия каждый раз в помещении у человека теперь ухудшается самочувствие. Пациент настолько ярко воспроизводит когда-то пережитую реакцию, что вновь и вновь ему требуются специальные лекарства или даже врач.

«Человеку становится плохо, он принимает таблетки, ему скорую вызывают, потом становится лучше, но тело запоминает (что произошло резкое ухудшение самочувствия. — Прим. ред). И буквально при подходе к кабинету <…> у него может возникнуть абсолютно такая же физическая реакция», — пояснил специалист.

По схожему принципу, согласно психосоматике, у индивида могут развиваться панические атаки в случае, если он находится в стрессовом состоянии, а какие-то события заставляют его испытать еще большее эмоциональное напряжение.

«Пример: девушка едет <…> на собеседование, заходит в метро. Она <…> волнуется, в своих мыслях витает, ее потряхивает немножко. Тут выключается свет. И так ситуация непростая, люди в панике, а она уже была заряжена (негативными эмоциями. — Прим. ред.). И у нее случается первый приступ панической атаки», — сообщил специалист.

После этого каждый раз, спускаясь в метро или заходя в вагон поезда, у нее возникает необъяснимый страх, хотя она до этого абсолютно не нервничала. Но паника, испытанная тогда, как утверждает психосоматика, отложиласт в теле и продолжает вызывать физическую реакцию.

«Ситуация про собеседование забывается, но появляется четкая паническая атака. Понятное дело, что в следующий раз, заходя в метро, вагон поезда она просто испытает похожее состояние вне зависимости от того, что там было. Этот феномен является базой подобных состояний», — отметил специалист.

Избавиться от негативных проявлений самостоятельно непросто, так как зачастую пациент забывает, что с ним в точности произошло. Важно обратиться за психотерапевтической консультацией. Специалист, благодаря знанием психосоматики, поможет отследить реакции и направить их в другое русло, а также поработать с телом и пережить эмоции отстраненно, чтобы эмоциональный якорь больше не держал человека.

Грибы кандиды и аллергия на плесень

Бывают ситуации, когда люди въезжают в квартиру, но не могут там жить из-за постоянно плохого самочувствия, или неприятные ощущения внезапно возникают в офисе.

Слезятся глаза, возникает сухость в слизистых, постоянно хочется чихать — такие симптомы свидетельствуют об аллергии. И ее источники порой надежно скрыты, объяснил аллерголог-иммунолог Алексей Попович.

Отрицательное воздействие на организм нередко оказывает плесень, оседающая в домах, особенно в регионах, где большую часть года стоит высокая влажность.

«Она оседает в каналах вентиляции, <…> во влажных помещениях, особенно где старые вещи какие-то находятся. Даже допустим, когда дом строят, он же не отапливается, стоит под дождем, под погодой. А когда люди вселяются туда, в квартире может уже быть плесень», — описал распространенные ситуации эксперт.

Особая реакция на плесень возникает у людей, имеющих поражение кишечника грибами кандидами. Микроорганизмы проникают через желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и создают популяцию в пищеварительных органах.

«Они потом поселяются в кишечнике, разрастаются, и тут человек становится чувствительным к любым дрожжевым и плесневым грибам в окружающей среде, моющим средствам, стиральному порошку, шампуням, ацетону», — отметил врач.

Если причина именно в нарушении микрофлоры кишечника, то у человека самочувствие ухудшается и в овощных отделах супермаркетов, и магазинах бытовой химии, что существенно осложняет жизнь.

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Недомогания иногда связаны и с аллергией на шерсть животных, даже если дома никогда не обитали пушистые питомцы. Дело в том, что люди переносят частицы шерсти на личных вещах.

«Мы на одежде несем в общественные места эти аллергены, они там оседают. То есть даже если животного нет, но там были люди, у которых есть питомцы, человек может на это реагировать», — предупредил доктор.

Аллергические реакции порой вызывают и некоторые запахи, доносящиеся из соседних помещений. Например, табачный дым, проникающий через вентиляцию или открытые в здании окна. Организм реагирует и на некачественные стройматериалы.

«Эпоксидные смолы, формальдегиды и много таких веществ в стройматериалах. Тот же ламинат их испаряется, лаковые поверхности <…> или пластик какой-то», — сообщил эксперт.

Чтобы обезопасить себя от подобных состояний, требуется при появлении первых симптомов обратиться к врачу-аллергологу. Он назначит обследование и установит, чем вызывает резкое ухудшение самочувствия.

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Специалист порекомендовал с осторожностью относиться к верхней одежде, так как на ней скапливаются аллергены и плесень. Куртки, пальто и пуховики надо правильно сушить и чаще стирать. При этом важно регулярно дезинфицировать стиральную машинку уксусом, так как плесень остается внутри техники.

В офисе и дома стоит обращать внимание и на комнатные цветы. Источником аллергии иногда становится даже не сам цветок, а земля в горшке, поскольку и в ней зачастую заводится плесень. Почву необходимо периодически обеззараживать специальными средствами.

Негативная энергетика и ссоры прошлых хозяев

Случается, что в определенных местах человек чувствует себя плохо не из-за особого механизма психосоматики или аллергии, а потому что в помещении или определенной локации присутствует мощная энергия. И с ней не каждому удается справиться.

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Советы, как взаимодействовать с таким пространством, дала ясновидящая, медиум, мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова.

«Современный человек забыл, что весь мир окружают энергии, и именно эти энергии называются духами. Свой дух есть у каждого пространства <…>, поэтому когда вы приезжайте куда-то, вам нужно прежде всего поздороваться, проявить свое уважение к тому месту, к тому помещению, в которое вы пришли», — отметила ясновидящая.

Если человек проявляет неучтивость, то пространство пытается избавиться от невежи и вызывает признаки недомогания. Также ухудшение самочувствия может говорить о том, что в пространстве сконцентрирована негативная энергия. Возможно, в комнате часто ссорились или на место наложено проклятие.

Неприятные симптомы иногда появляются, когда человек заходит в помещение, где хранится множество антикварных предметов или произведений искусства, так как в них содержится особая энергетика, которую способен выдержать не каждый. Такое состояние охватывает в музеях и картинных галереях.

«Это часто бывает там, где много старинных артефактов либо каких-то антикварных предметов, особенно если эти вещи заряжены какими-то магическими силами, или предметы искусства, потому что когда человек создает предмет искусства он наполняет его своей энергией», — сообщила медиум.

Когда появляются некомфортные ощущения, то не нужно заставлять себя находится в этом пространстве. Следует сразу покинуть его. Но если это недавно приобретенная квартира или дом, где планируется жить, то существуют техники, как "подружиться" с помещением и убрать отрицательную энергию.

Подобные симптомы иногда появляются в местах силы. Чтобы войти в контакт с мистической зоной и получить совет от него, то надо внутри себя произнести: «Я открываю свое сердце». Тогда, возможно, придет ответ на интересующий вопрос и появятся идеи, как избавить свою жизнь от лишнего.