Всего две простые фразы: как чаще всего в толпе наводят порчу

Все валится из рук, нет сил, ощущается апатия и депрессия — эти симптомы вполне похожи на осеннюю хандру. Однако эзотерики предупреждают, что схожим образом человек чувствует себя после негативного энергетического влияния.

Учитывая, что сегодня многие увлекаются гаданием, заговорами, особыми ритуалами и практиками, то шансы нарваться на специалиста с отнюдь не добрыми намерениями весьма реальны.

Как защититься от энерговоров, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик и энергопрактик Зара Степаненко.

Как понять, что человек подвергся негативному влиянию

Безусловно, целенаправленно нанести прохожему магический вред могут далеко не все. И речь идет не про обычных энерговампиров, а чернокнижников. Специалисты в области темных искусств без спроса крадут жизненную силу у ничего не подозревающих жертв.

Такое профессиональное магическое воздействие на биополе человека называется крадником.

После такого вторжения извне появляются следующие симптомы:

плохое настроение без причины;

чрезмерная раздражительность;

апатия;

депрессия;

нежелание что-либо делать;

резкая потеря веса.

Низковибрационная энергия пагубно влияет на человека. При этом врачи не могут найти причину такого состояния, так как по анализам все выглядит нормально и без отклонений.

Вслед за этим начинают валиться проблемы одна за другой — в личной жизни, на работе, в финансах и так далее. Успешный бизнес может внезапно лишиться крупных клиентов. Удача отворачивается. Любимый человек предает или уходит. По словам эксперта, все это звенья одной цепи.

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Как и где чаще всего вампирят энергетику

Как правило, для кражи жизненной силы подходят любые места с большим скоплением людей. Например, чернокнижник может искать жертву в общественном транспорте, торговом центре, ярмарке, офисе, поликлинике, на праздничном мероприятии, в ресторане, на пляже и даже в храме.

«При малейшем контакте вы почувствуете недомогание, мигрень и чрезмерную усталость. Значит, вы являетесь донором. Человек питается вашей энергетикой. И естественно, он вас стопорит — идут разрушения в семье и финансовые пробоины», — пояснила специалист.

Как правило, мишенью становятся энергетически ослабленные люди, которые проще других цепляют на себя негатив.

При посещении храмов или мест проведения духовных практик важно обращать внимание на два типа безобидных фраз, с которыми могут обратиться незнакомые люди.

1. «Который час, сколько времени». Отвечать на него не нужно, лучше развернуться и уйти. В противном случае произойдет негативное влияние, ставящее человека в стагнацию или формирующее вокруг него так называемый кокон. После этого у объекта стопорится карьера, останавливается саморазвитие, рушится личная жизнь.

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2. «Прошу у вас прощения». Отвечать нужно только: «Бог простит». При других вариантах ответа субъект с темными помыслами сворует благополучие, а в ответ нашлет порчу. Для этого он как раз и просит разрешения. Последствия могут быть самыми разными — тяжелая болезнь, разорение, неудачи.

Как правильно посещать кладбище

Погост — это территория мертвых, где могут обитать неупокоенные души самоубийц или утопленников. Поэтому важно соблюдать правила, чтобы не нахвататься подселенцев.

При входе эзотерик советует проговорить следующие слова: «С добром пришла, с добром и уйду, свое не отдам, чужого не возьму. Аминь».

А на выходе нужно обязательно положить что-то на землю. Например, сладости, чтобы отблагодарить хозяев кладбища.

Как можно очиститься от негатива в домашних условиях

Если закрались сомнения, что на себе или на близком есть негатив, лучше провести дома очищение. Для профилактической очистки потребуется всего лишь вода и соль.

«Нужно ее правильно зарядить и произнести следующие слова: «Спать ложусь, помолюсь. Проснусь перекрещусь. Водой умываюсь, божьей пеленой укрываюсь. Да будет так, аминь, аминь, аминь», — рассказала Степаненко.

Не лишним будет также посетить храм, помолиться, исповедоваться и причаститься.

Чтобы убедиться, что защита подействовала, также желательно обратиться к опытному специалисту.