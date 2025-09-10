Как брекеты, импланты и виниры превращают жизнь в настоящий ад? И что делать, если ортодонт изуродовал челюсть? Ответы на эти вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Когда мечта о красивой улыбке оборачивается проблемами

Операция в подмосковном Пушкине. Пломбировочный материал из зубного нерва в верхней челюсти пациентки оказался в гайморовых пазухах. Лишь профессионализм врачей позволил его удалить без последствий.

«При удалении зубов верхней челюсти образуется так называемый ороантральный свищ. То есть там, где был зуб, теперь есть дыра — очаг хронической инфекции», — рассказала отоларинголог Екатерина Фролкина.

Одонтогенный синусит — разновидность гайморита, когда в пазухи попадает инородное тело: осколок корня зуба, пломбировочный материал. Это вызывает воспаление, а потом и нагноение.

«Первым этапом является антибактериальная терапия. Пока мы не уберем источник хронической инфекции, ничего не пройдет», — уточнила врач Фролкина.

Иногда до имплантации человек просто не доходит. Светлана всю жизнь мечтала о красивой улыбке.

«Запрос у меня был на виниры. Они говорят: „Нет, у вас противопоказания к винирам, вам нужно пройти ортодонтическое лечение“. То есть это брекеты, а потом уже наводить эстетику. И этот путь весь займет, соответственно, как мне сказал ортодонт, 3-3,5 года», — поделилась Светлана Димкова.

Уже спустя два года в брекетах у нее началась рецессия трех зубов. Их пришлось удалить. А после зубы буквально посыпались. Сейчас вместо нормальных временные пластиковые, мост треснул, свои спилены. В клинику Димкова направила претензию. Если реакции не последует, отвечать врачам придется в суде.

Особенности имплантации

Обычно стоматологи используют брекеты, чтобы выровнять прикус перед дальнейшими хирургическими манипуляциями.

Схему протезирования имплантологи составляют индивидуально для каждого пациента. Чтобы не повредить соседние органы, делается подробная компьютерная 3D-томография. И уже после разрабатывается план лечения, выбирается подходящая модель и создается хирургический шаблон операции.

«Дно полости носа в переднем отделе также является определяющим при выборе длины имплантата. Кость на верхней челюсти более пористая, она активно кровоснабжается, и тактика лечения немножко разная. Если мы будем говорить про нижнюю челюсть, то эта кость более плотная», — объяснил имплантолог-ортопед Равиль Тикарев.

Но установить длинные импланты в нижнюю челюсть очень часто просто нельзя. К тому же импланты прочнее зубов. «Страна советов» проверила их под прессом.

«Человеческий зуб у нас выдержал 733 ньютона, а имплант из циркониевого сплава — 1333 ньютона», — отметил инженер научно-исследовательской лаборатории гибридных инфраструктурных материалов Денис Тен.

Кому противопоказано протезирование

Импланты используются как основа для различных протезов: одиночных коронок, мостовидных конструкций. Но протезирование показано не всем.

«Это пациенты, которые страдают онкологией, пациенты, у которых неконтролируемый сахарный диабет, и пациенты, у которых есть заболевания в острой фазе, например, обострение хронических болезней, аутоиммунные заболевания», — перечислил Равиль Тикарев.

Прежде чем решиться на установку имплантов, нужно сделать детальную компьютерную томографию и проконсультироваться с несколькими специалистами.