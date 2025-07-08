Сладкий обман: почему нельзя есть мюсли и хлопья на завтрак

Многие привыкли начинать свой день с чашки мюсли или хлопьев, рекламируемых как здоровые завтраки. Однако далеко не всегда эти продукты являются оптимальным выбором для первого приема пищи.

Почему стоит быть более внимательными к составу на коробке и каковы последствия для организма после ежедневного употребления злаков, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Как зародился миф, что мюсли — это полезно

Мюсли были придуманы в начале XX века швейцарским врачом Максимилианом Бирхер-Беннером. В надежде улучшить здоровье своих пациентов он создал первый рецепт.

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Его идея заключалась в том, чтобы сочетать овсяные хлопья с фруктами, орехами и молочными продуктами, что, на его взгляд, обеспечивало сбалансированное питание.

«О пользе мюсли заговорили после того, как были исследованы пищевые привычки долгожителей Швейцарии — людей, которые обитали в горах и вели активный образ жизни. Соответственно, питались они натуральной едой, например, расплющенными зернами с добавлением орехов и ягод, заливая их свежим молоком. Альпийские луга и чистый воздух благоволили пользе продукта. Поэтому многие заговорили о том, что необходимо взять это из их рациона и добавить в свой», — рассказала Елена Соломатина.

Мюсли в их уже современном виде начали распространяться в западных странах с 1960-х годов и стали ассоциироваться с идеей здорового завтрака и популярных диет. Рекламные кампании, призывающие к отказу от жирной пищи в пользу легких злаков, способствовали формированию общественного мнения о таком питании как единственно правильном.

Вдобавок мюсли стали доступными в различных вариантах: запеченные, в виде колечек, шариков, звездочек и других фигурок. Но первые натуральные мюсли не поддавались обработке и не содержали в себе столько вредных ингредиентов.

Почему стоит избегать мюслей и хлопьев на завтрак

В современном мире многие стремятся к здоровому образу жизни, однако популярные завтраки могут быть не так полезны, как кажется на первый взгляд.

Одной из основных проблем мюслей и хлопьев является высокое содержание сахара в составе. Большинство производителей добавляют в них подсластители, мед, сиропы и другие пищевые ингредиенты для улучшения вкуса.

Потребление таких продуктов в утренние часы может спровоцировать резкий скачок уровня глюкозы в крови, что через непродолжительное время опять приведет к чувству голода.

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«Все натуральные продукты, что попадают на наш стол, кажутся неаппетитными из-за того, что вкус современного человека к ним не приспособлен. Поэтому производитель делает их более вкусными, добавляя в них большое количество сахара, жиров, в частности, пальмовое масло, консерванты, что позволяет как можно дольше сохранять эти продукты», — объяснила диетолог.

Если взрослый человек не пустит в дело энергию, полученную из сахара, она просто трансформируется в жир.

«Очень резко повышается уровень глюкозы, которую необходимо сразу выработать. Но мало кто идет валить лес или заниматься спортом после завтрака. Таким образом, через час человек уже снова голоден. Особенно это касается школьников и студентов. У них нарушаются когнитивные способности, а также возникает желание спать, а не учиться», — считает эксперт.

То же касается и хлопьев, которые выдают за натуральные мюсли. Они, в свою очередь, изготавливаются из обработанной крупы или даже муки с применением разных стабилизаторов.

«В хлопья производители также могут добавить дробленые орешки, но не всегда высокого качества и не последнего урожая. Кроме того, они стали их обжаривать, а не делать цельнозерновыми. Так они лучше распариваются, размокают и кажутся вкуснее, но все это отдаленно напоминает тот полезный завтрак швейцарцев. И, казалось бы, такие же ингредиенты, но не в данном случае, особенно если их заливают, например, соком, то они становятся еще более калорийными. Все это превращается в углеводную бомбочку», — поясняет нутрициолог.

Какие болезни вызывают хлопья и мюсли

Побаловать себя порцией сладкого пару раз в месяц допустимо, но регулярное употребление перенасыщенного углеводами блюда чревато развитием целого ряда заболеваний.

«Если постоянно питаться мюслями, есть их каждый день не как лакомство, а как основной продукт питания, то в конечном итоге это приводит к метаболическому синдрому, инсулинорезистентности, повышению сахара и холестерина, к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. А уже сформировавшийся жир может вызвать онкологию», — предостерегает специалист.

Не стоит забывать и о возможных аллергических реакциях на глютен, который содержится в готовом завтраке. Еще одним недостатком мюслей и хлопьев является их низкое содержание питательных веществ, столь важных для правильного функционирования организма.

Например, белок выступает строительным материалом для клеток, а жиры необходимы для усвоения некоторых витаминов и оптимального функционирования органов. Но отсутствие их в достаточном количестве в утреннем завтраке может привести к слабости в течение дня, негативно сказаться на пищеварении и стать причиной заболеваний кишечника.

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Альтернативы для здорового завтрака

Существует множество альтернатив, которые могут стать основой сбалансированного и полезного завтрака.

Например, овсянка, приготовленная на воде или молоке, не только богата клетчаткой, но и дает насыщение на длительное время. Добавив к ней свежие ягоды, орехи или мед, можно превратить этот простой продукт в настоящую кулинарную изюминку.

Для любителей более экзотических вкусов подойдут смузи. Смешивая любимые фрукты с листовой зеленью и натуральным йогуртом, можно создать питательное и освежающее начало дня. Главное, не переборщить с глюкозой.

Яйца — еще один ценный пищевой продукт. Он не только обеспечит организм необходимыми элементами, но и надолго сохранит чувство сытости.

Но не стоит все же забывать о злаках, но только в их натуральном виде.

«В цельном зерне есть клетчатка, являющаяся кормом для полезных бактерий, которые сдерживают рост патогенной микрофлоры и напрямую влияют на иммунную, сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы. Для кишечника также полезны короткоцепочечные жирные кислоты и молекулярный водород, которые замедляют старение и тормозят ряд опасных заболеваний. Поэтому, с одной стороны, если употреблять расплющенные, иными словами, необработанные мюсли и хлопья, то они принесут только пользу», — подытожила Елена Соломатина.

Кроме того, стоит обратить внимание и на сухофрукты, которые также являются концентратом полезных веществ, микро- и макроэлементов и клетчатки.

Иными словами, мюсли, которые изначально задумывались как целебный продукт, постепенно стали далеки от своей натуральной основы.

Поэтому стоит избегать подобной еды на завтрак и выбирать более полезные и питательные альтернативы, чтобы утро начиналось с правильной и здоровой еды.