Лучше не покупать: какие привычные блюда на завтрак рушат здоровье ребенка

Накормить ребенка утром перед детским садом или школой — это всегда спешка и компромиссы. Малыши, как правило, еще не проснулись и капризничают. Мамам порой ничего не остается, как сдаться и ради экономии времени вместо каши дать йогурт или бутерброд. Уж пусть лучше съест хоть что-то, чем пойдет голодным.

Почему такие завтраки крайне нежелательны, чем лучше всего кормить ребенка утром и как сформировать у него правильные пищевые привычки, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог и специалист по психосоматике Марина Косенкова.

Почему детям нельзя пропускать завтрак

Организм ребенка формируется, поэтому нуждается в четком режиме питания — завтрак, обед и ужин.

«Завтрак пропускать ребенку, да и взрослому тоже, ни в коем случае нельзя. Потому что если брать общий калораж питания человека за день, то на завтрак приходится 50% от общего количества. На обед — 30% на ужин — 20%. Это очень важно. Когда мы завтракаем, мы наполняем наше тело энергией на весь предстоящий день», — объяснила эксперт.

Если ребенок не поел плотно с утра, ему очень скоро потребуется добирать энергию быстрыми углеводами. Сладости и выпечка не принесут никакой пользы телу, зато со временем негативно скажутся на здоровье. И от этой привычки очень сложно избавиться.

Неправильный завтрак

К сожалению, почти все составляющие классического завтрака не приносят организму никакой пользы.

Выпечка;

Хлопья;

Мюсли;

Каши быстрого приготовления;

Блинчики и другие полуфабрикаты;

Сосиски;

Бутерброды из белого хлеба с магазинной колбасой, паштетом или сыром;

Йогурты и творожки с наполнителями;

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Все привычные утренние блюда, которые демонстрируют в фильмах, сериалах и рекламных роликах стоит исключить из детского завтрака.

«В этом завтраке никакой пользы нету. Это пустые углеводы, просто чтобы набить желудок. И через час-два ребенок уже голодный. Обязательно исключаем быстрорастворимые каши, мюсли, сосиски и все, что у нас из полуфабрикатов», — прокомментировала нутрициолог.

Последствия неправильного питания

Несбалансированный рацион питания рано или поздно даст о себе знать неприятными последствиями. Марина Косенкова перечислила самые частые и очевидные:

Ожирение

К сожалению, эта болезнь молодеет с каждым годом, и процент молодых людей с ожирением увеличивается. Питание быстрыми углеводами и жирами сказывается на весе и гормональном фоне. В России диагноз «Ожирение» чаще всего получают подростки 15–17 лет.

Диабет или преддиабетное состояние

Возраст инсулинорезистентности тоже становится моложе. Раньше это было 30 — 35 лет. Сейчас — дети школьного возраста.

Гормональный сбой

Неправильное питание, переизбыток жиров и углеводов вместе с нехваткой витаминов и минералов негативно сказывается на гормональном фоне, в особенности на репродуктивной системе.

Заусенцы на пальцах

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Дефицит витаминов, микро и макроэлементов и аминокислот, в первую очередь белка, можно определить по состоянию кожи. Если ребенок питается макаронами, картошкой, полуфабрикатами, то это легко заметить.

Разрывы кожного покрова кутикулы, так называемые заусенцы на пальцах рук — один из важных сигналов в этом случае.

Сухие локти и кожа

Сухость кожных покровов или образование корок на локтях — тоже следствие дефицита витаминов, микро и макроэлементов у ребенка.

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Заеды в уголках губ

Корки, трещины, язвочки или эрозии по краям рта, так называемый хейлит, это тоже результат неправильного питания.

Ломкие волосы

Ни профессиональный уход, ни дорогостоящие маски и процедуры не укрепят волосы, если не наладить питание.

Каким должен быть правильный завтрак

Первый прием пищи должен быть сытным и полезным, чтобы зарядить организм энергией на большую часть дня. На столе должны быть следующие продукты:

— Яйца. Малышам лучше готовить нежный омлет, а детям постарше — яичницу или вареные яйца;

— Отварная каша. Овсяная, гречневая, рисовая из хороших круп. Можно добавить курагу, изюм, кусочки фруктов или ягоды;

— Творог. Можно добавить ягоды или кусочки фруктов;

— Сырники или творожная запеканка. Главное, чтобы они были домашние и из хорошего творога;

— Мясо. Полноценное блюдо или тонкие ломтики на бутерброд с цельнозерновым хлебом. Также можно сделать бутерброд с домашним паштетом;

— Рыба. Отварная, гриль или слабосоленая;

Белый яд: что продают под видом натурального молока

Многие родители опасаются давать детям молочные продукты. В этом вопросе важно понять два ключевых момента. Во-первых, качество молочки. Конечно, фабричные молоко, творог и сметана сомнительны по качеству и пользе. Поэтому лучше переходить на натуральные фермерские продукты. Во-вторых, нужно сдать анализы на переносимость лактозы. Если организм ребенка не переваривает молочный сахар, его нужно исключить из рациона.

«Мы живем не в экологически чистом мире. То, что наши бабушки рассказывали, что всю жизнь пили молоко и у них не было проблем, стоит задуматься. Какое молоко они пили? От коровы, которая целый день паслась на лугу и жевала травку. Там не было пестицидов. Почему сейчас все начали гонение на молочные продукты? Потому что они не полезны в плане производства. Но это не значит, что это плохо для рациона. Домашнее молоко — прекрасно, домашний творог — тоже хорошо в рационе у ребенка», — пояснила специалист.

Как сформировать у ребенка здоровые пищевые привычки

Чаще всего причина неправильного питания кроется в яром нежелании ребенка есть здоровую пищу и в неспособности родителя найти к нему подход. Если ребенок маленький, стоит изначально пересмотреть собственный рацион и попытаться сразу сформировать у него верное отношение к еде. Если же ребенок уже школьного возраста, нужно говорить с ним как с взрослым через краткие диалоги пытаться объяснить последствия его пищевого выбора.

«Не обязательно сразу лекцию читать, потому что ребенок не воспримет много информации, не переварит ее и не усвоит сразу. Нужно постепенно объяснять, почему это полезно, для чего это нужно. И ни в коем случае не с позиции силы. Потому что это всегда будет защитная реакция и отторжение. Объясните, что что такое еда. Еда — это возможность получения энергии и витаминов для жизнедеятельности», — посоветовала эксперт.

Главное, не использовать старые стратегии мотивации.

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Поощрение едой: «Съешь кашу — получишь конфетку» или «Вот тебе шоколадка за пятерку». Следуя этой модели, взрослый человек будет вознаграждать себя вкусной едой за любое достижение или же заедать стресс сладостями. Отсюда — лишний вес и переизбыток углеводов.

Наказание едой: «Пока не доешь, из-за стола не встанешь» или «Не хочешь это есть, значит, не голодный». В будущем такой ребенок не научится понимать, когда он действительно голоден, а когда сыт. Он будет неизменно переедать или наоборот испытывать отвращение к пище и лишать себя витаминов и минералов.

Отвлечение от еды. «Ешь суп и смотри мультик». Уже выросло целое поколение детей, которые не могут сесть за стол, пока не включат видеоконтент. В этом случае человек просто механически забивает желудок. Пища теряет вкус и не доставляет удовольствия. Требуются ненатуральные усилители вкуса.

«Я прекрасно понимаю и ни в коем случае не осуждая мам, которые устают и дают планшет с мультиком, чтобы ребенок хоть что-нибудь съел. Но это не должно быть регулярным. Хотя бы один прием пищи нужно выстроить именно как ритуал: мы садимся, все убираем, мы здесь и едим и наслаждаемся этой едой», — сказала Косенкова.

Здоровое отношение к пище убережет ребенка от целого вороха болезней и проблем.