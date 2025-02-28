Опять сорвался: почему так сложно сидеть на диете и питаться правильно

В погоне за идеальным весом многие оказываются в ловушке, которую сами себе и создают. Люди начинают с грандиозных планов: выбрасывают из холодильника все «вредное», закупают килограммы овощей, гречки и куриной грудки, скачивают приложения для подсчета калорий, тщательно записывают каждую крошку и обещают себе, что на этот раз все будет по-другому. Образцы успеха со страниц глянцевых журналов внушают уверенность, что обязательно получится добиться идеала. Все идет хорошо в первые несколько дней: вдохновение, полная грудь энергии, неожиданно появившаяся изобретательность на новые рецепты и ранние подъемы для утренней пробежки.

Но почему-то каждый раз история повторяется — как будто дух неудачи следит из-за угла: через неделю, а то и раньше, худеющий обнаруживает себя на кухне в три часа ночи с куском пиццы в одной руке и чувством вины — в другой.

На этом этапе начинается внутренний конфликт: жертва собственной диеты винит себя за отошедшие от плана решения, уверяет, что снова провалилась и что лучше больше не пытаться. В этот момент важно осознать, что такой подход не является решением.

Как действительно похудеть без проблем, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Чечек Тектиева.

Почему происходят срывы

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Когда дело доходит до потери веса, многие сталкиваются с чем-то гораздо большим, чем простая проблема с ограничением еды. В обществе существует предвзятое мнение, что срывы и несоблюдение диеты — это лишь результат слабоволия. Однако реальность оказывается сложнее и многограннее. Ответ на вопрос, почему многие не могут достичь желаемых результатов, почти всегда кроется в отсутствии необходимых знаний и навыков.

Очевидно, что проблема срывов не сводится к тому, что люди просто не могут устоять перед соблазном. Фактически, когда речь идет о похудении, процент худеющих с успешными историями снижения веса и поддержания результатов без профильного образования или квалифицированной помощи не просто мал — он ничтожен. В современном мире информация о питании и здоровье зачастую оказывается разрозненной и противоречивой, и без надлежащей подготовки легко заблудиться в этом море советов и рекомендаций.

Не имея необходимых знаний, многие начинают действовать на основании мифов и устаревших представлений. Люди воспринимают диеты как строгие ограничения, без понимания того, как сбалансированное питание и физические нагрузки могут углубить осознание собственных потребностей. В такие моменты вместо того, чтобы разумно выбирать еду, человек может сорваться, полагаясь на устоявшиеся привычки и эмоциональные воронки. Что же рушит все планы на похудение?

Излишние ограничения

Чем строже диета, тем менее долговременный результат. В молодости, возможно, тело и поддавалось корректировке, но с возрастом такой подход не работает.

«Первая причина в том, что большинство людей очень мало едят. При похудении многие предпочитают строгую диету, правильное питание с ограничениями. И именно это является причиной срывов. Организму не хватает нужных макроэлементов, клетчатки, он требует свое, особенно по вечерам. И поэтому люди срываются», — объяснила Чечек Тектиева.

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Эти слова звучат как откровение для тех, кто годами борется с собой, пытаясь сбросить лишние килограммы. Ведь считается, что чем меньше ешь, тем быстрее достигнешь желаемого результата. Но, как оказывается, именно этот подход становится главным врагом.

Организм — не машина, которую можно запрограммировать на минимальное топливо. Он живой, сложный и требует заботы. Когда его резко лишают необходимых питательных веществ, он начинает сопротивляться, и это сопротивление проявляется в виде непреодолимого желания съесть что-то «запретное». Особенно вечером, когда силы воли уже на исходе.

«Чтобы перестать срываться, первая рекомендация — питаться сбалансировано, чтобы было много нужной еды, белков, медленных углеводов, полинасыщенных жиров, клетчатки и так далее. Для этого нужно получить базовые знания и навыки тому, чтобы собирать эту тарелку», — подробно рассказала специалист о борьбе со срывами.

Непроработанные эмоции

Но есть и вторая причина, которая часто остается в тени: неумение работать со своими эмоциями. Еда для многих становится не просто источником энергии, а способом справиться со стрессом, тревогой или скукой.

Вместо того чтобы выбрать прогулку на свежем воздухе или расслабление в горячей ванной, гораздо проще найти утешение в холодильнике. Это превращается в привычку, которая заботливо обволакивает, как теплый плед, но на самом деле скрывает под собой множество неразрешенных эмоций. Люди забивают эти чувства едой, словно пытаются укрыть их в слое шоколада или за ломтями хлеба.

И пока худеющий не научится распознавать свои истинные потребности, срывы будут продолжаться, как будто горячая пицца или сладкий десерт могут растворить тревоги, успокоить внутренний шум и подарить хотя бы иллюзию расслабления.

Но дело в том, что еда не решает настоящие проблемы. Даже когда человек чувствует себя удовлетворенным во время очередной трапезы, под кожей остаются те же тревоги, которые тянут вниз, выжимая все силы.

Этапы обнаружения первоисточника «зажора»

Для нормализации питания специалист рекомендует провести предварительную работу.

Крайне важно проверить баланс веществ, витаминов и минералов в потребляемой пищи.

Перед тем, как браться за разбор своих чувств, стоит удостовериться, что организм получает все необходимые белки, жиры и углеводы. Ведь подавленный голод может подталкивать к неконтролируемому поеданию, и это сам по себе жирный мазок на холсте состояния. Похудение не заключается в самоистязаниях и истощении.

«Ведь если человек с утра соблюдает правильное питание, а на вечер срывается, это говорит о том, что ему не хватает еды. И нет смысла копаться в этом, ответ лежит на поверхности. Он сорвался, потому что ему не хватает еды и энергии», — объяснила специалист.

Стоит научиться распознавать свои эмоции и прорабатывать их, а не перекрывать едой.

Научиться слушать свое тело — это первый шаг на пути к гармонии. Как только человек начнет осознанно подходить к своим потребностям, он откроет новые грани жизни. Вместо того чтобы прятать свои эмоции под слоем еды, он сможет научиться их выражать через активные действия, хобби или качественное время с близкими.

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Каждый способен научиться понимать свои привычки и действия, а значит, и свои истинные потребности. Да, иногда люди прибегают к еде, но вместо того, чтобы осуждать себя, лучше научиться распознавать свои чувства и находить способы их реализовать. Так, возможно, человечество наконец перестанет заедать свои эмоции и начнет жить в гармонии с собой и своим телом.

«Есть различные варианты удовлетворения своих истинных потребностей. А большинство людей просто не развивают этот навык и не понимают на самом деле, чего они хотят. И они думают, что вот я все время что-то хочу, а на самом деле, если покопаться, то здесь будут скрываться разные эмоции. То есть человек может заедать тревогу, заедать страх, заедать даже злость. Чтобы из этого выйти, нужно научиться „экологично“ проживать свои эмоции. Но нет смысла переходить на работу с эмоциями, если не поработали с телом, не дополнили свой организм нужными белками, жирами, углеводами», — заключила нутрициолог.

Что за зверь такой — это правильное питание?

Сегодня все чаще можно услышать о «правильном питании», которое, по мнению многих, является универсальным рецептом для достижения здоровья и идеального веса. Однако, как подчеркивает нутрициолог Чечек Тектиева, «правильное питание» — это нечто абстрактное, которое невозможно применить ко всем людям.

Как определить, что означает «правильно»? В конечном счете, подходы к питанию крайне индивидуальны. Каждому нужны разные вещи в зависимости от возраста, образа жизни, состояния здоровья и множества других факторов. Поэтому, устанавливая критерии «правильности» питания, не следует забывать, что это для большинства будет просто нецелесообразно. Тем не менее, нутрициологи согласны с тем, что определенных базисов придерживаться стоит.

Сбалансированная пища

Фокус не на запретах, а на осознанном выборе подхода к тому, что есть

Ультраобработанные и переработанные продукты в процентом соотношении не более 5-10 на весь рацион питания

Итак, ключ к здоровью не в концепте правильного питания, а в осознанном и сбалансированном подходе к еде, который учитывает индивидуальность и потребности человека.

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Вместо того чтобы гнаться за идеалом и пытаться соответствовать абстрактным стандартам «правильного питания», лучше сосредоточиться на создании гармоничного рациона, который подходит конкретному человеку. Это значит наслаждаться разнообразной пищей, не избегая любимых лакомств, но следя при этом за общим балансом.

«В классическом понимании правильное питание — это питание с запретами и ограничениями. Нельзя картошку, рис, сладкое, мучное, пшеничную муку и так далее. А запретный плод сладок. Когда нам что-то запрещают, мы психологически к этому тянемся. Я рекомендую не делить еду на правильную и неправильную, и просто сбалансировать тот рацион, который у вас есть. И со временем, естественно, улучшать этот рацион. И тогда это верный путь без рывков», — подчеркнула нутрициолог.

Продукты-виновники лишнего веса

В мире питания существуют множественные мифы, которые, как тени, следуют за людьми на каждом шагу. Одними из самых распространенных, после всеми любимого «правильного питания», являются ярлыки «вредных» и «безвредных» продуктов, которые выставляют на показ, как будто каждое решение в отношении еды само по себе способно решить все проблемы с весом.

Многие, стремясь к стройности, искренне верят, что если они наедаются «полезной» и низкокалорийной пищей, то путь к стройности и идеальному телу открыт. Но реальность может оказаться более суровой: когда они поднимают взгляд на циферблат весов, исчезает вся радость от здорового питания, и на лицо выходит пара лишних килограммов — разочарование появляется чуть ли не на пороге.

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Почему так происходит? Первое, что нужно помнить, это, что яркие ярлыки «вредно» и «безвредно» часто являются упрощением и не отражают всей сложности нашего питания.

Продукты нельзя разделить на черное и белое. Даже самые полезные из них могут оказать нежелательное влияние на организм при неправильном подходе или в определенных условиях. Например, если перебарщивать с количеством. Даже от гречки, которую все привыкли считать безвредной, можно потолстеть, если слишком много ее есть.

Вот только сделать это очень сложно, в отличие от увеличения веса на фоне различных вкусняшек. Все дело в том, что их энергетическая ценность очень разная, и для набора лишнего от крупы нужно употребить ее в таком количестве, в котором никто не есть. А вот в случае с пирожными и тортами многим будет достаточно и нескольких штук.

«То есть никакой продукт не виноват в лишнем весе. Поэтому если человек не хочет сорваться, то просто питается сбалансированно, стабильно, медленно, но верно идет к тому, чтобы питаться сбалансировано, не исключая никаких продуктов», —отметила нутрициолог.

Секрет здорового и устойчивого похудения — это не борьба с конкретными продуктами, а осознанный подход к питанию. Вместо того чтобы зацикливаться на том, что есть «правильно», худеющие должны учиться создавать сбалансированный рацион, включая в него разнообразные продукты, которые им нравятся. Каждый уникален — и то, что работает для одного, может не сработать для другого. Поэтому, вместо того чтобы ломать голову над ярлыками, важно развивать собственное восприятие и привычки.

Вызывает ли сахар на самом деле привыкание

Сахар — это не просто вкусный ингредиент, это настоящий культурный феномен. Люди часто слышат о «сахарной зависимости», о том, что сладости вызывают привыкание, и даже о том, что сахар — это «новый наркотик». Но так ли это на самом деле?

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«Действительно, есть исследование на мышах, которое показывает, что сахар вызывает привыкание, такую некую зависимость. Но нельзя эти исследования переводить на людей. У нас есть разум, подсознание и сознание. Мы можем выбирать ту еду, которую хотим. И мыши ели белый сахарный песок. Но люди, даже если он сладкоежки, не будут есть его в чистом виде. Это говорит о том, что нет сахарной зависимости. И это все психологическое. Поэтому для начала нужно поработать с питанием так, чтобы хватало белков, жиров, углеводов и клетчатки», — объяснила эксперт.

Выбор пищи — это не просто реакция вкусовых рецепторов. Это сложный процесс, в котором участвуют и разум, и эмоции. Люди едят сладкое, чтобы поднять настроение, справиться со стрессом или просто потому, что это приносит удовольствие. Но это не значит, что они зависимы от сахара. Это значит, что нужно научиться работать с эмоциями и находить другие способы удовлетворения своих потребностей.

Сразу по нескольким мишеням: какие болезни вызывают сладости

Ключ к «освобождению» от сахара — сбалансированное питание. Когда организм получает достаточно белков, жиров, углеводов и клетчатки, тяга к сладкому уменьшается. Но важно помнить, что сахар — это не враг. Глюкоза, которую люди получают из него, — это важный источник энергии, и она присутствует во многих продуктах, а не только во вражеском белом песке.

Если говорить о конкретных сроках отказа от сахара, то все зависит от того, насколько часто употреблял запретный плод отказник. Эксперт приблизительно указала на 30-45 дней, однако для тех, кто баловался шоколадом на завтрак, обед и ужин, их может стать значительно больше. Нормальным потреблением сахара в день по нормам Всемирной организации здравоохранения является прием не более 30 граммов в день.

«Если сейчас человек ест каждый день сладкое, на каждый прием пищи, для него, возможно, потребуется чуть больше времени, чтобы сначала начать питаться сбалансировано и потихоньку сокращать этот сахар. Не резко отказываться, а просто потихоньку сокращать. И он придет к тому, что он раз в неделю или в две недели будет есть этот сахар или какую-то сладость, или есть человек, который ест раз в день, и он быстрее перейдет к тому, чтобы отвыкнуть от этого сахара. Поэтому здесь нет определенного дня», — рассказала нутрициолог Чечек Тектиева.

Удовлетворение не придет никогда

Каждый знаком с тем чувством разочарования, которое иногда появляется после очередного срыва на сладости. Почему же это происходит? Ответ скрыт в самом механизме, который человек использует для успокоения своих эмоций. Когда нарушитель заедает стресс или усталость куском пирожного или шоколадки, он временно удовлетворяет свою потребность в расслаблении. Однако этот эффект недолговечный — он длится всего лишь несколько минут.

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На момент наслаждения сладостями, кажется, что все тревоги и проблемы отступают, и можно забыть о самом себе. Но, как только приходит осознание, с чем человек мирился, он понимает, что это не то, что ему действительно было нужно. Сладости не закрывают истинные потребности. Как правило, нужно не просто насытиться, а позволить себе отдохнуть, расслабиться и избавиться от напряжения, но люди вместо этого выбирают еду в качестве способа справиться с эмоциями. В итоге, как только сладкое перестает действовать, чувства вины и разочарования заполняют душу.

Чтобы избежать этого замкнутого круга, важно понять, как сбалансировать свои желания и настоящие потребности. Как утверждает нутрициолог Тектиева, не диета, а осознанное питание может помочь создать устойчивый подход к еде. Не стоит впадать в крайности, налаживая строгие ограничения. Например, если говорить себе, что можно есть сладости только в определенные дни, то это создаст давление и ожидание, которое может привести к срывам.

Вместо этого стоит научиться балансировать и быть гибким в своих пищевых привычках. Позволить себе наслаждаться сладким, не ставя искусственных рамок. Быть довольным и счастливым не значит отказывать себе в удовольствиях — это о том, чтобы лучше понимать себя и свои настоящие потребности, находить глубже удовлетворение, которое питается не только от еды, а от умения слушать и заботиться о себе.