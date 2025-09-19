Фальшивые КБЖУ: как «полезный» состав продукта может сорвать твою диету

Решил обычный потребитель вступить на путь истинный — изучить состав любимых продуктов и заодно присмотреться к другим, более полезным. Теперь в его глаза встроен сканер, мгновенно считывающий заветную коллаборацию букв — КБЖУ, ведь именно от калорий, белков, жиров и углеводов будет зависеть успешность его похудательной миссии.

Или, наоборот, стратегии по набору мышечной массы — неважно, главное — правильно продумать рацион по количеству микроэлементов.

И все бы ничего: создатели многих модных продуктов правильного питания нужные показатели пишут крупно прямо на пачках, вот только указывают их… по наитию. Короче говоря, оказывается, точное число калорий, белков, жиров и углеводов в составе контролирует не госэкспертиза, а совесть производителя.

А раскрыл обман и попытался подсказать, как с этим жить, блогер, фитнес-тренер, нутрициолог и автор канала «Жжгись» Никита Игошев.

Никита Игошев

Блогер

Как товар с неверным расчетом КБЖУ попадает на рынок

Закон охраняет потребителя от небезопасных товаров, для этого существует несколько проверок. Основные:

Производственный контроль — касается особенностей хранения сырья, герметичности упаковок;

Инспекция Роспотребнадзора — выборочная проверка на соответствие государственным стандартам;

Лабораторная экспертиза — химический анализ состава на фактор безопасности.

Все эти этапы ведут к получению декларации соответствия — именно она допускает товар до рынка маркетплейсов, магазинов и ресторанов. Но тут важный момент: документ ограждает покупателей именно от возможности отравиться или подхватить, например, кишечную палочку.

«Подтверждать документами качество продукта, чистоту состава, соответствие обещаниям на этикетке необязательно. Это на ответственности производителя, он может сам провести уточняющие испытания и исследования, чтобы быть уверенным в своем товаре и продавать, что заявляет», — рассказал блогер.

Некоторые бренды не выделяют бюджет на точный расчет содержания белков, жиров и углеводов, а данные в составе указывают, прикинув теоретически. Еда от этого не перестанет быть безопасной — никакой закон не нарушен.

Насколько сильно производитель может приукрасить КБЖУ

Любая работа над фигурой связана с энергетической ценностью продуктов: нужен рельеф и мышцы — подойдет высокобелковая еда, хочется сбросить несколько килограмм — важно выбирать низкокалорийную пищу. Без точного количества КБЖУ не получится вести дневник питания, а значит, и приблизиться к желанным формам.

Например, худеющий рассчитал в мобильном приложении, что он практически потребил дневную норму углеводов, теперь ему нужны белки, чтобы точно к вечеру оставаться сытым. Человек покупает протеиновый батончик, но через час не перестает хотеть есть, а его тяга к сладкому только увеличивается — что пошло не так?

Оказывается, в дорогостоящей высокобелковой, как заявлено на упаковке, спортивной сладости этого микроэлемента может быть даже меньше, чем в обычной шоколадке.

«Я сдал образцы спортивных продуктов в лабораторию за свой счет. Бывает так, что на порошковом протеине заявлено 80 граммов белка на упаковку, а в ней его оказалось около трех. В некоторых батончиках заявляют 30 с чем-то граммов, а образец в лабораторных испытаниях показал три», — поделился Игошев.

Конечно, такое несоответствие выявлено не во всем спортивном питании, но нарваться на ложные цифры в составе можно часто.

Может ли покупатель сам выявить несоответствие продукта с КБЖУ

Рынок сегодня перенасыщен не только порошковым протеином, но и множеством низкокалорийных сладостей. И, если батончиками уже никого не удивишь, то пройти мимо нового высокобелкового мороженого сложно. А вдруг и в нем неправильное КБЖУ? Тогда вреда от такой сладости будет больше, чем пользы?

«Честно скажу, не знаю, на что можно обратить внимание, чтобы выявить неточность состава. На вкус, по ощущениям разница нифига не чувствуется. Сам ел всегда, изучив перед этим состав», — признался нутрициолог.

Верность показателей жиров, белков и углеводов на упаковке подтвердит только лабораторная экспертиза, но покупатель может самостоятельно заметить совсем «сказочные» цифры.

«Некоторые производители заявляли чуть ли не 90 граммов белка на 100 граммов. В принципе такого сырья даже с завода не видел. Обычно закупают концентрат 80 граммов белка, его разбавляют ароматизаторами и сахарозаменителями, и конечный порошок имеет 70 с чем-то грамм протеина», — уточнил Игошев.

В общем, обходить стоит упаковки, на которых указывают содержание этого нутриента выше 70.

На что ориентироваться, чтобы не купить продукт с ложным КБЖУ

На первый взгляд кажется, чем дешевле товар, тем хуже качество. Но ведь «проверенный» продавец вполне может запустить менее дорогостоящую линейку на волне успеха другого продукта — тогда цена не повлияет на состав.

«Один производитель может выпустить на рынок и новинку, и создать бренд, торговую марку, которой не было раньше. Название изменится, и ты никак эту печеньку не идентифицируешь, только если по организации где-то на упаковке сравнить», — добавил коуч.

Особых взаимосвязей между товарами, производитель которых врет, и продуктами с чистым составом нет, однако пара возможностей подстраховаться без экспертизы в лаборатории существует.

«Может быть, единственная линия, которую можно провести, — это установка, чем больше бренд, тем больше у него объемы производства разной продукции, тем выше репутационные риски. Вот и результаты испытаний что-то около того показали», — выделил блогер.

На что еще можно ориентироваться при выборе спортпитания?

В составе протеиновых батончиков врут реже, чем в данных КБЖУ порошкового протеина;

Сомнителен состав позиций с ценой сильно ниже рынка — на июль 2025 года пограничной стоимостью порошкового протеина можно считать двух тысячи рублей, дешевле лучше не брать;

В сетевых магазинах правильного и спортивного питания продукция часто качественнее, так как они дорожат своей репутацией (но цена при этом выше).

Стоит ли доверять товарам с положительными отзывами

Даже если продавец не оплатил комментаторам написание положительных рецензий, как верить пользователям, которые отмечают качество товара, не проводив экспертизу?

«На маркетплейсах бывает много отзывов на некоторых позициях, я эти образцы покупаю, сдаю в лабораторию, а там полный провал по КБЖУ», — отметил Игошев.

Например, один протеиновый банановый батончик очень популярен на маркетплейсах, его рейтинг в зависимости от площадки не ниже четырех. На упаковке указано, что десерт содержит 22 грамма белка, 7 жира и 74 углеводов.

«Я сдал образец в аккредитованную лабораторию. Результат: три грамма белка; жиров и углеводов, сколько на обертке. Собственно, если в пересчете на 100 граммов, то в (батончике. — Прим. ред.) должно быть 36,7 грамма протеина, а тут всего три», — рассказал эксперт.

Как теперь жить с этой информацией

Если добирать белок сладкой спортивной печенькой не так просто, это не значит, что добиться тела мечты никогда не получится.

«Я по-другому начал теперь смотреть на все эти подсчеты калорий. Чем проще порой продукт, тем прозрачнее и дешевле процесс похудения», — подытожил блогер.

Порошковый протеин — это действительно удобно, если без него никак, лучше переплатить за качественный товар. А вот спортивные сладости так или иначе содержат сахар, они дорогие, поэтому от них можно и вовсе отказаться.

«Некоторые батончики ничем не лучше обычных вкусняшек. Мы заменили свои шоколадки из-за сахара белковыми аналогами, а получается, что не так уж это все и лучше было», — считает Игошев.

Белковые десерты гораздо полезнее, если готовить их самостоятельно с добавлением белкового изолята. А самый верный способ похудеть — это брать цельные продукты: с содержанием белка в гречке, молоке или овощах гораздо сложнее напортачить.