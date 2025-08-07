Второй брак под угрозой? Какие разногласия возникли у Ани Лорак с новым мужем

СМИ пишут: брак Ани Лорак с инструктором по йоге Исааком Виджраку на грани краха. Что на самом деле происходит в их семье? Правда ли испанец предъявил супруге особые финансовые требования? Почему многие уверены: знаменитости не стоило торопиться идти с мужчиной под венец? И что на эти домыслы ответила сама артистка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я считаю, что нужно, знаете как: тысячу раз бьют по ногам, тысячу раз вставать и идти дальше. Да, бывают разочарования в любви. Бывают разные мужчины», — заявила звезда.

Еще прошлой осенью поклонники певицы Ани Лорак выдохнули с облегчением. Их любимица, которая пережила немало личных драм, наконец, обрела свое счастье — вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку. Торжество проходило на Мальдивских островах, супруги буквально светились от радости. Но не прошло и года, как в СМИ появилась информация: пара в шаге от развода. А причиной размолвки стали якобы непомерные финансовые требования мужчины.

«Он поставил ей условия, почему-то какой-то определенный ультиматум. То, что она мало зарабатывает, соответственно, не может обеспечить его детей. Те условия, которые он поставил Ане, безусловно, ее не устроили. И он исчез в одну прекрасную ночь, просто говоря, они разошлись», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Но неужели сказка о любви оказалась обычным расчетом со стороны горячего испанца?

Впрочем, биография Виджраку и ранее вызывала вопросы у фанатов Лорак. Он вырос в Барселоне в обычной семье. Был разнорабочим в ресторанах, затем стал актером и моделью. После Исаак увлекся нетрадиционной медициной и эзотерическими практиками. Стал называть себя потомком африканских шаманов, а также гадать по руке и на картах Таро постояльцам SPA-отелей.

«К нему очень много людей ходило на эти практики, соответственно, он зарабатывал. На мой взгляд, странно. Аня не копнула ближе и глубже, так сказать, и не посмотрела, что за его спиной, плечами такой какой-то непонятный шлейф», — отметил Дворцов.

Духовный гуру с экзотической внешностью имел двух детей от предыдущих отношений, но официально значился холостяком. Он стал для певицы настоящим спасением. На момент их знакомства Ани Лорак была богата, знаменита, но при этом несчастна. Она переживала тяжелый развод с турецким мужем-бизнесменом, который оказался ей неверен и к тому же оставил супруге многомиллионные долги.

«Да, бывают разочарования в любви. Бывают разные мужчины. Как бы вначале все же хорошо, вы понимаете, да, когда любовь, влюбленность. А потом проявляются качества. И тут уже, знаете, черная комната», — высказалась Ани Лорак.

Новые отношения артистки развивались стремительно. Исаак помог певице снова поверить в любовь, окружил ее заботой. Ради своей избранницы он переехал в Россию и отказался от прежней профессии. Занялся продажей ювелирных изделий и стал сопровождать жену в поездках.

«Это очень важно. Как когда-то говорила одна певица: „Я так хочу плечо“. Слава богу, что у меня это плечо есть. Всем девочкам желаю найти свое плечо», — заявила Ани Лорак.

Однако многие решили: артистка зря доверилась очередному иностранцу, который с удовольствием живет в ее квартире, зарабатывает меньше, чем она, и, вероятно, пользуется помощью жены в раскрутке бизнеса.

«Хочется, конечно, верить в эту историю любви. Но уж больно он похож на приживалу».

«Посмотрим, через сколько месяцев и этот обдерет ее как липку».

«Какое это имеет значение, кто оплачивает что? Я думаю, что это не последние деньги. Она может, если это она, позволить. Он это как-то по-другому компенсирует. Мы даже догадываемся как», — выразила мнение телеведущая Елена Ханга.

И вот теперь все говорят о том, что якобы Виджраку предъявил супруге новые финансовые требования. После этого поклонники лишь укрепились во мнении, что Ани Лорак снова сделала неверный выбор.

«Меньше всего нужно думать, что говорят со стороны. Если сидеть и думать, что же мне со стороны, можно всю жизнь сидеть и ждать… Никому не угодишь никогда», — подчеркнула певица.

«Насколько я слышал, зачастую платила все она. Оплачивала проезды, какие-то перелеты, подарки. То есть он, по всей видимости, даже ни копейки не вкладывал. Он преследует в ее отношении только две цели: это слава ее и это большие деньги, заработок», — рассказал продюсер Дворцов.

«Мужчина не может жить за счет женщины. То есть отношения, когда в семье работает, условно говоря, и муж, и жена, и оба зарабатывают деньги, реализуются, развиваются, какие-то свои проекты, бизнесы, — эта ситуация нормальная. Когда работает женщина, зарабатывает деньги, а мужчина просит, чтобы его содержали, это какой-то мир наоборот для меня. Это абсолютно недопустимо», — заявил Dino MC 47.

Сама певица не стала опровергать или подтверждать домыслы. Вместо этого она сначала появилась вместе с Исааком на светском мероприятии, а позже отправилась с супругом на совместный отдых в Грецию.

Певица охотно делилась с подписчиками моментами летнего отпуска, демонстрировала настоящую семейную идиллию. Но поклонникам все равно неспокойно. Они уверены: нет дыма без огня. И, возможно, Лорак так боится остаться одна, что просто согласилась на условия супруга.