Боялись, что перепишет на сиделку? Кто претендует на наследство Ивана Краско

Сиделка Ивана Краско не претендует на наследство актера

В Санкт-Петербурге простились с легендарным актером Иваном Краско. От чего скончался звезда кинофильмов «Сын полка» и «Балтийское небо»? И почему все последние месяцы он отказывался от еды? Какой вклад в культуру внес маэстро при жизни? Кто пришел на похороны народного артиста России? И кому достанется его наследство? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Читайте также Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

«Замечательного таланта актер, который мог играть все: от комедии до трагедии», — вспоминает актер Георгий Штиль.

Ивана Краско похоронили на Комаровском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. В последний путь легенду фильмов «Принц и нищий», «Мы из будущего», «Сержант милиции» и множества других провожал весь творческий бомонд. Народный артист не дожил буквально месяца до своего 95-летия. Его сердце остановилось 9 августа в 11:30 утра в одной из больниц Петербурга.

«Для меня сейчас кончилась эпоха, понимаете? Для меня. Лично для меня. Но это был действительно человек-праздник», — говорит племянник артиста Дмитрий Яковлев.

Близкие до последнего надеялись, что Краско выкарабкается, но многочисленные недуги не оставили актеру ни единого шанса. Еще весной ему диагностировали опухоль в районе желудка. Однако оперировать 94-летнего артиста медики тогда побоялись. А уже 31 июля состояние Краско оказалось критическим. Актер, за месяц до этого отказавшийся от пищи, вдруг перестал и пить.

«У него вечером была температура в шесть где-то, в шесть вечера. Я попросила градусник, измерила — 38,5», — рассказывает сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова.

Близкие вызвали бригаду скорой помощи, доставили актера в реанимацию, где врачи начали вводить ему питательные вещества через зонд. Но состояние мужчины стремительно ухудшалось.

«Лежал все время, плохо говорил, очень плохо слышал», — уточнил сын актера Иван Краско.

Ситуацию усугубляли и болезни кровеносной системы. В прошлом году Краско пережил сердечный приступ, ему потребовалась установка кардиостимулятора. А ранее он перенес четыре инсульта, последний из которых стал следствием осложнений после коронавируса.

«У меня случился такой взрыв в мозгах, как будто короткое замыкание. И эта темнота, я ничего не понимаю», — рассказывал актер.

Примерно за три недели до смерти Краско врачам пришлось как раз экстренно удалять актеру очередной тромб в сосудах головы.

«Это называется тромбоэкстракция. Когда в сосуде есть большие бляшки, которые перекрывают просвет сосуда, к ним есть строгие показания», — обясняет врач-невролог Виктория Толмачева.

Несмотря на болезни, Иван Иванович до последнего старался быть активным. Он озвучивал фильмы, работал над автобиографией, посещал футбольные турниры, принимал участие в спектаклях.

Читайте также Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско

«Когда он уже плохо видел, ему распечатывали очень-очень крупными буквами. Потом, когда снимался, ему наговаривали, он запоминал буквально фразы», — говорит бывшая жена Краско Наталья Вяль.

«Он уже еле ходил и рвался играть спектакли. Когда выходил на сцену, он забывал о всех своих болячках», — рассказывает директор актера Вячеслав Смородинов.

Иван Краско внес огромный вклад в российскую культуру: почти три сотни фильмов, театральных ролей и озвученных им персонажей. Артист являлся обладателем премии «Золотой софит» и лауреатом «Золотой маски», был награжден орденом Почета.

«Конечно, Краско был личность. И очень любопытно, что закончил театральный институт в общем уже не мальчиком. Тем не менее его взяли в театр, он четыре года работал у Товстоногова в БДТ и потом служил в театре Комиссаржевской», — вспоминает кинокритик Давид Шнейдеров.

Впрочем, рекордсменом Иван Краско был не только в работе. Он крутил огромное количество любовных романов, имел пять наследников от четырех официальных жен: Екатерины Ивановой, Киры Петровой, Натальи Вяль и Натальи Шевель. Правда, все последние отношения артиста вызывали в СМИ исключительно скандалы. Особенно его брак со студенткой, которая была на 60 лет моложе мужа.

«Он не женился на юных девочках только потому, чтобы показать, что он в годах, а рядом с ним юная девочка. Он привязывался душой ко всем», — отмечает Шнейдеров.

Два года назад коллеги заподозрили артиста в любовной связи с его сиделкой Дарьей Пашковой, но та все отрицала.

«Я рядом с ним, и второй год, можно сказать, мы стали такими прямо близкими очень людьми друг другу», — рассказывает она.

«Не хочу оказаться на месте Баталова»: завещание Ивана Краско — кому достанется имущество

«Очень переживала за него. Он, в принципе, как дедушка для нее был, просто как родной человек», — уточняет Смородинов.

Помимо Дарьи, за отцом все последние месяцы ухаживали его младшие сыновья Иван и Федор. Ходили слухи, что родные боялись, как бы актер не переписал на помощницу все свое имущество.

«Он же жил с Федором на Фонтанке. Они вместе жили до тех пор, пока эта сиделка не забрала его к себе домой, слова не сказав Федору. Он пришел домой откуда-то с работы. Говорит: „Смотрю, их нет“. Там очень интересная история», — рассказывает подробности Наталья Вяль.

Однако Пашкова уже заявила, что не претендует на наследство Краско. Вероятнее всего, теперь его дачу и дом в поселке Вартемяги, а также авторские отчисления за фильмы и книги разделят поровну между всеми детьми.