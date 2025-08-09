«Не хочу оказаться на месте Баталова»: завещание Ивана Краско — кому достанется имущество

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 100 0

Народный артист РФ Иван Краско завещал близким людям недвижимость и книги

90-летний Иван Краско написал завещание

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Народный артист РФ скончался сегодня на 95-м году. Распределить все нажитое между близкими он решил еще четыре года назад.

В 2021 году 90-летний народный артист России Иван Краско решил составить завещание, чтобы избежать возможных споров между родственниками. Для этого он привлек адвоката и заранее прописал всех, кто ему дорог.

Одним из спорных объектов стала недостроенная дача в родной деревне Вартемяги под Санкт-Петербургом. Интерес к ней проявили не только наследники, но и арт-директор Краско Вячеслав Смородинов.

«Договор ренты его обяжет ко многому. Все это время Славонька мне действительно помогал абсолютно бескорыстно. Но я не хочу оказаться на месте Леши Баталова, за имущество которого идет борьба до сих пор», — рассказал тогда артист изданию «Собеседник».

Ранее Краско заявлял, что хочет заранее урегулировать вопросы наследства, чтобы его сыновья не сталкивались с судебными разбирательствами и финансовыми трудностями.

В тот же период СМИ писали о новой возлюбленной артиста, которая утверждала, что не претендует на его имущество. Зато бывшая супруга Наталья Вяль просила переписать дом на нее и сыновей.

«Девочка моя, Натуля, я и с тобой готов заключить договор ренты. Ведь <…> ты ушла от меня c сыновьями, сняла квартиру, стала в очередной раз самостоятельной», — отмечал актер несколько лет назад.

Помимо недвижимости, в завещании планировалось указать и права на интеллектуальную собственность. По словам адвоката, Краско хотел, чтобы в будущем родственники не спорили за авторские отчисления от его книг.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни народный артист РФ Иван Иванович Краско. Его сердце остановилось сегодня в 11:30.

