Комары, змеи и клещи: как не превратить отдых на природе в кошмар

Комары, змеи и осы. Чего стоит бояться во время отдыха на природе? Куда может завести дикая флора и фауна? Какая защита надежнее, а палатка — удобнее и комфортнее? На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Пострадавшие от укусов змей и насекомых

Новость, которая напугала не только жителей Владивостока, но и всех, кто планирует там отдых. На острове Рейнеке турист стал жертвой щитомордника — ядовитой змеи. Доставить в больницу его не успели.

А в Подмосковье девушку укусила кобра! Ядовитая змея, которая обитает обычно в субтропиках, каким-то образом оказалась в Центральной России. Она забралась пострадавшей в рюкзак. Благодаря медикам девушка выжила.

Еще одна фобия появилась у жителей и туристов ряда регионов после информации о нападениях пауков-ос. Их уже заметили в Московской, Тульской, Владимирской областях, а также Татарстане.

И комары могут быть действительно опасными даже в наших широтах.

«Летом бывают даже случаи малярии, в том числе в Москве. Возбудители не зимуют у нас, но переносчики есть», — отметила инфекционист Ольга Герминт.

Как защититься от комаров и москитов

Что еще необходимо знать тем, кто любит отдыхать на природе? Эксперты советуют в первую очередь хорошо изучить местность и обитателей.

«Где есть, соответственно, змеи, надо обязательно иметь обувь с высоким берцем или даже сапоги. И двигаясь по лесу, лучше шерудить перед собой палкой», — подчеркнул руководитель школы выживания Дмитрий Колесников.

Одежда должна быть максимально закрытой: длинные рукава и брюки, обязательно головной убор. Ведь грозят отдыхающим не только комары, которые хоботком протыкают сосуд и высасывают кровь, но и мошки.

Эти маленькие существа размером обычно всего четыре миллиметра буквально выгрызают часть кожи, фактически срезая ее, покрывают ранку слюной, которая растворяет ткани, а после все это слизывает. Ощущения для человека не из приятных. Защититься от таких встреч поможет москитная сетка и репелленты. Выбирать лучше такие, которые направлены сразу против нескольких видов кровососущих.

«Средство от клещей, если оно не называется средством от комаров и от клещей одновременно, содержит пиретроиды и другие производные», — рассказывает преподаватель РЭУ им. Плеханова Ольга Щепоткина.

Наносить их можно исключительно на одежду. Средства комплексной защиты (и от комаров, и от клещей) допускается наносить на кожу. Там концентрация ДЭТА — основного активного вещества репеллентов — в три раза ниже. Относительно безопасны натуральные средства на основе цитронеллы, эвкалипта и гвоздики. Их ароматы отпугивают кровососущих насекомых.

Кстати, даже после кружки кофе человек становится заметнее для комаров. Все дело в повышенной температуре тела, по которой они вычисляют жертву. Помогает в поисках этим любителям попить крови и запах пота.

Кроме того, в зоне риска беременные из-за повышенного выделения углекислого газа при дыхании. СО2 работает для комаров как маячок. А вот светлая одежда может защитить от укусов. Комары хуже видят пастельные цвета, но отлично замечают красный, черный и темно-синий.

Спасет ли палатка от комаров и змей

Чтобы отдых на природе не превратился в кошмар — важно подготовиться к нему заранее. Один из важных пунктов — выбор палатки. Проверке подверглись сразу две: обычная и надувная. Какая из них окажется удобнее и, что самое главное, надежно защитит от непрошеных гостей в виде насекомых и змей?

Ядовитые гадюки и опасные клещи: как избежать смертельного укуса на природе

Трекинговая палатка — классическая. Она легкая, весит до трех килограммов, чтобы ее можно было без проблем нести на себе. А вот надувная, хоть и более функциональная, весит уже 20 килограммов — такую придется везти на автомобиле. Зато сборка ее занимает несколько секунд, хоть каркас и придется устанавливать вручную.

Внутри каждой палатки — металлические резинки, которые легко собрать вручную. После лучше подключить компрессор, хотя можно все сделать и вручную. Надувная по итогу собирается не просто в палатку, а в настоящий дом!

Обе палатки отлично помогают защититься как от комаров, так и от ядовитых и не очень рептилий.