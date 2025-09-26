Ледник Колка близок к критической массе: грозит ли Северной Осетии новая беда

Гляциологи бьют тревогу: огромные ледники рушатся на глазах. Почему сход ледника Колка в Северной Осетии 20 лет назад стал трагедией для всей страны? Когда стихия вновь обрушится на людей? И как подготовиться к походу в горы? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Где сошли ледники в России

Туристы в аргентинском парке Лос-Гласьярес стали свидетелями настоящего ледового представления. Прямо на их глазах частично разрушился и перевернулся огромный айсберг.

А в Перу во время тренировки спасателей прямо у них под ногами откололись и рухнули в воду многотонные глыбы льда. Скалолазов спасла страховка.

Альпы, Швейцария. Часть ледника Бирх — более трех с половиной миллионов кубометров породы — рассыпается на глазах и грязным селевым оползнем устремляется вниз, стирая деревню Блаттен — один из объектов культурного наследия ЮНЕСКО — практически полностью с лица земли.

Селевые потоки бушевали этим летом на Кавказе: Эльбрус, Дагестан, Кабардино-Балкария. Благо здесь природные катаклизмы обошлись без человеческих жертв. Увы, но так случается не всегда.

«Мы стоим в том месте, в котором стоять после схода ледника много лет было невозможно, потому что примерно на 80 метров селевые массы заполнили это ущелье», — говорит гид-экскурсовод Людмила Белоус.

Кармадонское ущелье. Двадцать три года назад 20 сентября в результате схода ледника Колка здесь погибли 125 человек. Среди них — актер и режиссер Сергей Бодров-младший. Тогда, в 2002-м, стихия не оставила людям ни малейшего шанса на спасение.

«Сила удара была порядка пару мегатонн, сдвинуло ледник, там выхлестнулось на ледник Майли, и вот эта вся масса пошла вниз. Впереди шла белая голова, ледово-снежная. Собственно, ледник вот тут в воротах остановился», — объясняет президент региональной общественной спортивной организации республики Северная Осетия-Алания Олег Рыжанов.

Почему в России сходят ледники

Что стало первопричиной трагедии — ученые спорят до сих пор. Но все сходятся в том, что Колка — сравнительно молодой ледник, и нестабильный. Гляциологи называют их пульсирующими.

Пульсирующий ледник подвержен резко выраженным колебаниям. То есть под действием внешних факторов, например погоды, меняется его состав: становится больше льда, или снег тает и превращается в воду. При этом общая масса ледника остается прежней.

Жаркое и дождливое лето спровоцировало движение снежных масс на горе Джумара. Часть из них ударилась об ледник Колка с тыльной стороны, подтолкнув его основную массу в сторону Кармадонского ущелья.

«Висячий ледник, который выбил большой ледник, около пяти километров 200 метров. Это не игрушка — лед и горные породы. Причем льда было 70%. Лед тяжелый такой, и 30% горных пород», — поясняет научный руководитель геофизического института — филиала ВНЦ РАН, доктор физико-математических наук Владислав Заалишвили.

Поисковая операция только по официальным данным длилась полтора года. Погребенных под грудой каменных глыб и льда людей искали еще несколько лет. У вдовы Лейлы Теблоевой ледник Колка забрал мужа — артиста конного театра «Нарты».

«Мы хотели долго верить, что они живы, и поэтому мы терпели, не плакали друг другу, чтобы надежду чужую не подорвать, а хотелось, знаете, поорать прямо. И у нас как-то и не принято женам особо плакать за мужьями», — делится она.

Она и сама должна была сопровождать съемочную группу Сергея Бодрова в той поездке. Но, будто бы предчувствуя неладное, супруг запретил женщине ехать. К сожалению, трагедия может повториться.

«Весь Кавказ — это молодая горная страна. И все процессы, которые происходят магматические, они непосредственно влияют на формы рельефа, на гляциологию, на ледники», — объясняет доцент кафедры прикладной геологии Северо-кавказского горно-металлургического института Евгения Галушкина.

Когда Колка сойдет вновь

Давыдов Алексей/ТАСС

И вновь масса Колки постепенно приближается к критической отметке. Однако назвать точную дату, когда он снова сойдет, ученые не в силах.

«Почему жители этого ущелья селились по верхам? Там же на дне не было ни одного села. То есть люди знали, что ледник периодически сходит. И разница между такими сходами 60-80 лет», — указывает специалист.

Увы, но даже местные жители очень быстро забывают уроки стихии.

«В том месте, где волна прошла, сейчас построили всякие отели, дачи и кафешки. В опасной зоне», — отмечает Рыжанов.

Все эти годы Кармадонское ущелье, как магнит, притягивает туристов со всей страны.

Романенко Эрик /ТАСС

«Хотя развитие туризма в Осетии, конечно, с Бодровым связывать нельзя. Но я думаю, практически нет людей, которые приезжают сюда и не хотят побывать на месте памяти. И все, кто сюда приезжают, во многом с огромным уважением и даже, наверное, с любовью о нем говорят», — объясняет Белоус.

Почему надо готовиться к восхождениям

Горы не прощают ошибок. Самоуверенность и невнимательность могут стоить жизни туристам — покорителям горных вершин.

«Они пошли на Адайхох, но переоценили свои возможности и развернулись на полпути. Дальше они совершили ошибку, они сошли с тропы. И вот девушка упала, сломала ноги, упала в кулуар. Вот парень ей оказал помощь и позвонил нам», — рассказывает спасатель второго класса Северо-Осетинского ПСО МЧС России Алан Калаев.

Когда спасатели оказались на месте, никого из ребят уже не было в живых. Все трое погибли под камнепадом. Хотя трагедии можно было избежать, остановись они буквально в 20-ти метрах в стороне.

Как подготовиться перед горным путешествием

Совет № 1. Продумать маршрут

Необходимо подготовить карту с маршрутом. Лучше сделать ее максимально подробной: нанести на карту точки, через которые точно надо будет проходить, места, где планируется разбивать лагерь. Также стоит определиться с датами.

Совет № 2. Реально оценивать свои возможности

«Надо выбирать маршруты под свои силы. То есть, если вы никогда не были в горах, соответственно, на Казбек вы не можете там пойти, условно говоря, в кроссовках и в джинсах», — предостерегает спасатель международного класса Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Егорин.

Совет № 3. Сообщите о своих планах близким

Прежде чем отправиться в горы, надо рассказать о своем походе близким и родственникам. В случае чего человек, который владеет подробной информацией о маршруте и его датах, поможет быстрее прийти на помощь. И обязательно зарегистрироваться в местном МЧС.

Совет № 4. Оставаться на связи

Узнать, где на маршруте будет ловить телефон. Лучше объединить эти зоны с точками остановок. Так у вас будет связь на экстренный случай, а у спасателей — возможность проверить, все ли в порядке.