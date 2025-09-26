«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году

Австрийский математик Хайнц фон Ферстер еще 65 лет назад заявил, что конец света может наступить 13 ноября 2026 года. Но с чего он сделал такие выводы? И имею ли они место быть? Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

Наступит ли в 2026 году конец света

Ферстер был также физиком и одним из основоположников кибернетики. В 1960 году он опубликовал в журнале Science статью под названием «Судный день. Пятница, 13 ноября 2026 года».

Если кратко — австрийский математик рассчитал, что к этой дате людей станет бесконечно много в математическом смысле. «Бесконечно много» — это число, которое просто съест всю еду на Земле.

А теперь подробнее. Фон Ферстер молодец уже потому, что он среди первых предпринял попытку математического подхода к истории. Физик придумал формулу, и довольно незамысловатую, с помощью которой можно пересчитать население на планете в любой год нашей эры.

Формула имеет вид: N(t) = C/t0 — t. И расшифровывается она так: численность населения Земли N в определенный момент времени t соответствует константе C (у Ферстера равняется 215 000), деленной на t0 (оценено Ферстером как 2026,85, что соответствует 13 ноября 2026 года), минус тот год, который нужно посчитать.

Формула действовала до рубежа 1970–80-х годов, после чего давала существенные погрешности.

Правда, четко формула работает только с датами до рубежа 1970-80-х годов. Дальше появляются погрешности. Фон Ферстер предвидел и это. Несостыковки он объяснял так: после 1980-х рост численности населения планеты меняет свою закономерность в сторону замедления.

Тут и начинается довольно серьезное расхождение: если подставить в формулу, например, 2020-й, получается, что население в этот период должно было составить больше 30 миллиардов. Но жило в тот год около восьми миллиарда.

К слову, Хайнц фон Ферстер совсем не был против технологического прогресса. Наибольшей проблемой он считал рост популяции: с технологиями или без, люди продолжат колонизацию, а улучшенные условия увеличат население, и начнется дефицит пищи и пресной воды. Причем, если верить его расчетам, в 2026-м.

Что не так с теорией Хайнца фон Ферстера

Где просчитался физик? Математически — нигде, исторически — не учел, что, кроме ресурсов Земли, темпы человеческой популяции определяют и другие факторы.

Статью австрийского математика изучил и прокомментировал в беседе с изданием Газета.ру доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк.

Полностью выводы фон Ферстера он не отрицает. Другие исследователи пробовали продолжить расчеты по «судной» формуле — все они упирались в социальное развитие общества.

Австриец слишком упрощал размножение людей, на деле же количество детей в семьях из развитых стран с ростом уровня жизни снижается. Это видно даже по таким странам, как Китай, где уже давно не действует закон «одна семья — один ребенок».

Ну и еще одна тонкость касается самой даты. Все же это заданное число, которое по теории вероятности близко к 2027-му, да и вообще точностью не отличается.

Однако именно этот год заинтересовал Андреюка. 2027-й он рассматривает как турбулентное время, гораздо более подходящее для исторического слома или, простыми словами, конца света.

«Во-первых, тут сразу нужно оговориться, что имеется в виду абстрактный апокалипсис, вычисленный по уравнению Ферстера. Он не живописал Судный день, а рассчитал, что 13 ноября 2026 года людей станет бесконечно много в математическом смысле. А в логике здравого смысла, если они будут продолжать плодиться в том же темпе, как тысячу лет до этого, то просто съедят всю еду на Земле», — пояснил Андреюк.

Если конец света не наступит в 2026-м, то ждать ли его в 2027

Доцент МГУ считает, что 2027 год может стать периодом нестабильности, когда возможен перелом, подобный катастрофе бронзового века или падению Римской империи.

Он объяснил это тем, что конкуренция в растущих социальных группах усиливается, структура связей меняется, и сложность системы уже не соответствует возможностям управляющих элит. Сложность растет как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

«Сообщество людей — это информационная система. До того, как люди построят дом, засеют поле, догонят и убьют мамонта, им нужно принять какой-то ряд информационных решений. А именно, где должен стоять дом, какого он должен быть размера, из чего он должен быть сделан, какими силами его можно построить, — и так же с полем и мамонтом. Все эти решения принимаются неким консенсусом в группе. В этом смысле группа — это „машина по принятию решений“. Горизонтальная сложность выражается в обилии задач и областей хозяйства, в которых надо принимать решения», — пояснил доцент МГУ.

То есть сейчас уже недостаточно двух задач — тех, кто добывает еду, и тех, кто растит детей. Растет уровень жизни, число запросов все выше — сейчас видов деятельности уже более 1600. Новые специальности нужны, но вместе с ними необходимо наращивать и плотность связей.

Второй момент заключается в качественном принятии решений — это сложности по вертикали власти. Большое количество специальностей требует отдельные центры, которыми тоже нужно управлять. И власти требуется отдельная группа, которая способна принимать решения в конкретной сфере.

«Предположим, что группа людей пытается в первый раз добыть мамонта. Один из группы говорит: „Мы сейчас пойдем и сделаем, как я скажу“. Другой говорит: „А почему, как ты скажешь?“ — „Потому что сегодня мы будем делать так, как я скажу“. Ну хорошо. В результате мамонта добыли. Первый говорит: „Ну все, видите, вы сделали, как я говорил, и добыли мамонта. Правильно сделали“. Все говорят: „Давай в следующий раз снова сделаем, как ты говоришь“. Вариант Б. Они пошли и упустили мамонта. В результате другой говорит: „Надо было делать, как я говорил“. Все это подтверждают, и лидер меняется. Причем новый лидер приближает к себе других членов группы. Таким образом коллектив адаптируется под внешние условия путем изменения связей между особями», — пояснил эксперт.

Развитие общества усложняет и наличие «вожаков» — теперь они сменяются не естественным отбором, а политическими течениями, финансовыми сложностями и так далее.

В современном мире, тем не менее, сохраняется преемственность поколений: в устоявшуюся, рабочую для конкретной территории систему приходят новые люди, которые воспроизводят прежние шаблоны в принятии решений. Но эти шаблоны далеко не вечны.

По археологическим наблюдениям, резкая деградация старых парадигм происходит примерно за 50-100 лет. Кризис возникает с ростом небольших, нормальных для социума конфликтов — стычек, волн недовольств.

Локально проходят революции, глобально — конфликты на мировом уровне. В этот период связи отдельных частей рушатся.

А что за этим следует? Столкновение. Богатым странам, по словам доцента МГУ, нужно около трех лет, чтобы подготовиться к серьезной войне.

Если, например, рассматривать возможность возникновения конфликта США и Китая, то вероятность вовлечения в военное столкновение всего мира крайне велика по финансовым причинам.

Денис Андреюк называет такое развитие событий апокалипсисом, так как оно непременно ведет к откату всей цивилизации.

Так почему же возможен конец света в 2027 году

Эксперт объясняет это так:

«Это следует из наблюдений. В истории человечества было несколько больших кризисов, которые приводили к резкому падению сложности. Например, катастрофа бронзового века. Она случилась сразу после Троянской войны. Другой пример похожего по тяжести глобального кризиса — гибель Римской империи».

На что будет похож конец света

Эксперт описывает конец света, в частности, через потерю письменности.

В 2026-м уже есть дети, которые не пишут на бумаге, а набирают текст электронно. И вот если это печатающее со школьной скамьи поколение потеряет доступ к компьютеру, вполне возможно, что оно упустит и само знание. Что уж говорить о навыке добывать пропитание и отбиваться от врагов?

К тому же может пропасть электричество. Его выработка — высокотехнологичный процесс, требующий физического и умственного труда, как минимум, для построения электростанции.

Даже если найти группу силачей в сто человек и попросить ее без поиска в интернете восстановить конструкцию подстанции, вероятность успеха мала.

Получается, отсутствие электричества сократит число специальностей. Вместо множества разновидностей айтишников останутся одни лишь воины и добытчики еды.

Атомные станции, космические корабли и самолеты уйдут в воспоминания пожилых, а потом в сказки. Все начнется сначала, осталось понять, насколько скоро.