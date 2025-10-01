Кто из звезд толстел ради роли: они отъедали бока, чтобы лучше смотреться в кадре

Своими подвигами по экспериментам с весом известны в основном зарубежные актеры, причем голливудские. Однако наши артисты тоже не промах. Они могут бесконечно есть, когда это нужно для образов их героев. 5-tv.ru собрал «нажорный» рейтинг российских актеров, которым приходилось набрать вес для съемок в их проектах.

Михаил Пореченков (+25 килограммов)

ТАСС/Юрий Белинский., адр из фильма «День Д», реж. Михаил Пореченков, Екатерина Побединская, 2008 г.

Рекордсменом в наборе веса можно смело считать актера Михаила Пореченкова.

Он всегда был крупным мужчиной, а в боевике «День Д» и вовсе весил чуть больше 100 килограммов, причем вес такой у актера был за счет мышц. Однако на момент, когда Пореченкову предложили сыграть борца Ивана Поддубного, он весил 90 при росте 185 сантиметров.

Съемочная группа попросила актера набрать 25 килограммов мышечной массы к началу съемок, которые ему потом пришлось сбрасывать.

Ведь сначала снимали фрагменты, когда борец весил 127 килограммов, а потом его молодость — в весе в 102 килограмма. Неизвестно, почему сначала нельзя было снять «молодого» Поддубного, однако Пореченкову пришлось устраивать своему организму качели по набору и сбросу веса на время съемок — то есть на пять месяцев, если учитывать время подготовки.

«Я соблюдал специальную диету и глотал хитрые спортивные добавки, протеины, аминокислоты. Меня готовил профессиональный тренер, который даже ездил на съемки. День на площадке длился 12–15 часов, после чего мы шли в спортзал на интенсивную круговую тренировку. При этом подготовка началась с травмы, был полный отрыв бицепса правой руки, в итоге пришлось делать операцию.

А самое сложное, что в начале съемок я играл Поддубного в расцвете сил, во всей его богатырской форме, а к концу фильма — молодого, без горы мышц. Худел также без отрыва от производства — со 127 до 102 кг. Размер одежды прыгал с 64-го до 52-го», — вспоминал потом актер в одном из своих интервью.

Рацион актера состоял преимущественно из белков и углеводов. На наборе веса в день он ел около 400 граммов углеводов, на сгонке — сокращал до 100 граммов.

В итоге нужный результат был получен, и в кадре Пореченков выглядел огромным силачом.

Александра Бортич и Ольга Будина (+20 килограммов)

ТАСС/Александр Щербак., Кадр из фильма «Я худею», реж. Алексей Нужный, 2018 г.

Второе место можно отдать актрисе Саше Бортич, широко известной российскому зрителю.

Прославилась она благодаря амплуа Ники в сериале «Полицейский с Рублевки», после которой на Бортич буквально посыпались предложения о съемках.

Актриса готова на любые эксперименты, потому быстро согласилась на главную роль в фильме «Я худею», ради которой ей за короткий срок пришлось набрать 20 килограммов.

«Утром плотно позавтракала, пошла гулять, за полчаса все улеглось — и снова надо есть. Это очень тяжело. Иногда казалось, что стоит мне только учуять запах еды, тут же вывернет наизнанку», — признавалась потом в интервью Саша.

Причем к прежним объемам Бортич вернулась всего за полтора месяца — как того требовал сюжет кинокартины.

Вместе с Бортич вторую строчку рейтинга делит актриса Ольга Будина.

ТАСС/Олег Дьяченко., Кадр из сериала «Жена Сталина», реж. Мира Тодоровская, Олег Массарыгин, 2006 г.

Набирать вес ей пришлось для роли беременной Надежды Аллилуевой в сериале «Жена Сталина». Такая жертва далась ей непросто, хоть по итогу попадание в образ и посчитали колоссальным…

А на съемочной площадке и вовсе называли «пусечкой» и ухаживали, как за будущей матерью.

«Приятно было наблюдать за реакцией мужчин, когда я появлялась на площадке уже с каким-нибудь „приличным сроком“. Они просто таяли на глазах, обращались ко мне не иначе как: „Ой ты, наша пусечка! Наш пончик!“ Заботились: то стульчик подвинут, то яблочком угостят. Так что мне играть беременных очень понравилось!» — с улыбкой вспоминала Будина в интервью.

После съемок актриса тут же отправилась в спортивный зал и села на строгую диету, чтобы скинуть лишние килограммы.

Юрий Кузнецов-Таежный (+16 килограммов)

РИА Новости/Виталий Аньков., Кадр из фильма «Легенд о Круге», реж. Тимур Кабулов, 2011 г.

Третье место в «нажорном» рейтинге достается шансонье Юрию Кузнецову-Таежному.

Объедался музыкант для роли Михаила Круга в сериале про его жизнь. Получилось так достоверно, что мать известного шансонье, увидев актера на съемочной площадке, молча покинула помещение.

При этом роль досталась Кузнецову-Таежному только с третьего раза, несмотря на идеальное попадание в образ.

После «Легенд о Круге» крупных ролей в кино у музыканту не предлагали, и он продолжает выступать как двойник Круга на концертах и фестивалях.

Юлия Снигирь (+13 килограммов)

ТАСС/Вадим Тараканов., Кадр из сериала «Великая», реж. Игорь Зайцев, Сергей Гинзбург, 2015 г.

Следующая строчка достается Юлии Снигирь, известной не только российскому зрителю, но и зарубежному.

Набрать 13 килограммов ей пришлось в ходе съемок сериала «Великая» про жизнь императрицы Екатерины II. Та после приезда в Россию при дворе сильно поправилась.

«Я ела пончики с сахарной пудрой перед сном. Если честно, я обожаю всякую „гадость“, так что мне очень понравилась такая сладкая жизнь. Я вообще-то не собиралась об этом рассказывать и уж тем более преподносить как подвиг. Но, похоже, результат был слишком заметный — вот все и начали расспрашивать», — признавалась Снигирь в интервью.

После съемок Юлия отправилась в спортзал и на йогу, где быстро вернулась к своей привычной форме. Ведь впереди ее ждал еще один исторический проект — «Кровавая барыня». К съемкам актрисе пришлось стать практически болезненно худой.

Полина Гренц и Вера Сотникова (+десять килограммов)

ТАСС/Вадим Тараканов., Кард из сериала «Физрук», реж. Фёдор Стуков, Сергей Сенцов, Игорь Волошин, Дмитрий Губарев, 2014 г.

На пятом месте, как и на втором, оказывается сразу две актрисы.

Полина Гренц после проб мечтала о роли Саши Мамаевой в «Физруке». Режиссер согласился, но с одним условием: актриса должна поправиться, так как по сюжету героиня была немного полненькой.

«Я активно набирала вес к первому и второму сезонам. В ход шло все: сладкое и мучное, шоколадное мороженое, разогретое в микроволновке», — говорила потом актриса.

Однако к началу второго сезона до нужной формы Полина поправиться не успела, из-за чего ей сшили специальный поролоновый костюм, в котором она ужасно мучилась и даже покупала в аптеке охлаждающие пакетики.

Более того, благодаря этому костюму Гренц похудела еще сильнее… А к третьему сезону никаких подвигов по набору веса от нее уже не понадобилось. Актриса даже похудела еще сильнее — на целых 16 килограммов.

Вера Сотникова набирала вес для роли Людмилы Зыкиной в сериале «Людмила».

ТАСС/Ольга Зиновская., Кадр из сериал «Людмила», реж. Александр Павловский. 2013 г.

Она считала эту роль настолько важной, что все изменения не стали для актрисы жертвой. Сотникова без сомнений перекрасилась в брюнетку и поправилась на десять килограммов.

В этом ей помогло увлечение сладким и мучным, которое привело Веру в нужную форму всего за два месяца. А после она с их сбросила с помощью йоги и диеты.

Яна Крайнова (+восемь килограммов)

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына., Кадр из сериала «Дневник доктора Зайцевой», реж. : Валерия Ивановская, Сергей Кобзев, Александр Кессель, Андрей Щербович-Вечер, Александр Герцвольф.2012 г.

Рейтинг преображений закрывает Яна Крайнова, набравшая лишний вес для главной роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой».

Причем ей пришлось распрощаться с мечтой об идеальной фигуре, к которой актриса почти пришла накануне съемок.

«Я занималась танцами, ходила два раза в неделю на йогу. И тут, по закону подлости, когда я достигла почти идеальной формы и была собой очень довольна, режиссер сказал, что для роли мне придется потолстеть!» — сокрушалась Крайнова в интервью.