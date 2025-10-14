Каждый год мы достаем старые игрушки, развешиваем их по углам и включаем гирлянду, которая хранится на чердаке уже десять лет. Но что, если в этом году сделать что-то особенное? Поиграть с пространством, дать волю фантазии и добавить немного магии, созданной своими руками?

Вот десять идей, как сделать дом по-настоящему праздничным. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Гирлянда на потолке

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Гирлянда, протянутая по потолку, сразу создает эффект «волшебства в воздухе». Протяните гирлянду волнами — особенно эффектно она смотрится в спальне или на кухне.

Можно добавить бумажные звезды или подвесить легкие елочные игрушки — получится сказочное звездное небо.

Камин из коробок

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Настоящий камин — мечта, но далеко не у всех он есть. А вот имитацию камина можно сделать хоть из коробок. Он сразу превращает комнату в уютное гнездышко и станет отличной фотозоной.

Как сделать:

Коробки, самоклейка под кирпич, немного гирлянд и фантазии. Внутрь — свечи или небольшие деревяшки, сверху — украшения, гирлянда, мандарины. Добавьте носки для подарков — и камин готов.

Елка на стене

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Нет места в доме для полноценной елки? Сделайте «плоскую» елку прямо на стене: из гирлянды, еловых веток, открыток или даже цветных лент.

Такая елка не занимает места, но создает праздничную атмосферу в доме.

Новогодние носки — в русском стиле

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Вместо западных рождественских носков — подвесьте валенки или расписные варежки. В них можно складывать маленькие подарки или сладости. Такое украшение отлично смотрится на дверях, лестницах или у окна.

Окна — как холст

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Забудьте про снежинки из бумаги. Возьмите белую гуашь (или специальный маркер для окон) и рисуйте! Елки, горы, заснеженные домики, медведи, зимние узоры — можно подключить к этому процессу детей, друзей. А если боитесь рисовать — используйте трафареты.

Гирлянды в неожиданных местах

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Все ждут, что гирлянда будет на елке. Но когда она светится в банке, прозрачном чайнике или среди книг — это вызывает настоящий восторг. Маленький свет в необычном месте меняет все пространство.

Идеи для декора — что можно украсить гирляндой

Засунуть ее в банки, получится своебразный ночник;

Засунуть ее в прозрачные вазы с шишками;

Протянуть вдоль стопок книг;

Повесить в шкафу или кладовке — пусть светится даже то, что обычно закрыто.

Мини-елки в неожиданных форматах

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Кто не хочет связываться с большой елкой или хочет, чтобы атмосфера праздника была не только в одной комнате, а во всей квартире, может поставить еловые ветки в банку, собрать «елочку» из шишек или свернуть конус из картона и обмотать нитками. Это маленькие, но очень уютные акценты.

Свечи с историей

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Возьмите старые банки, стаканчики, кружки и сделайте из них свечи. Добавьте эфирные масла, палочку корицы, засушенный апельсин — и комната наполнится уютом. Можно даже сделать тематические свечи: «Зимний лес», «Снег и пряник», «Мандариновый вечер».

Новый год без мишуры

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Многие устают от блеска и пластика. Эко-декор — это просто, красиво и по-настоящему атмосферно. Он подходит для тех, кто ценит спокойную эстетику и хочет чего-то нового.

Используйте крафт-бумагу вместо мишуры;

Украшайте дом сушеными фруктами, палочками корицы;

Сделайте игрушки из соленого теста.

Украшения из воспоминаний

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Сделайте новогоднее дерево памяти: повесьте на стену (или на специальную ветку) фотографии из уходящего года. Добавьте подписи, открытки, заметки.

Это отличный повод вспомнить все хорошее, подвести итоги и встретить год с теплом внутри.

Финальный штрих: аромат праздника

Как необычно и красиво украсить дом к Новому году? Фото: 5-tv.ru

Прокипятите корицу, мандариновые корки и гвоздику — и дом наполнится ароматом Нового года.

Или сделайте ароматный венок из еловых веток, апельсинов и лаванды — он будет пахнуть каждый день!