Не елкой единой: как украсить дом к Новому году — 10 необычных идей
Дом не обязательно украшать одинаково каждый год. Можно добавить интересные акценты без больших затрат. Нужно лишь немного фантазии!
Каждый год мы достаем старые игрушки, развешиваем их по углам и включаем гирлянду, которая хранится на чердаке уже десять лет. Но что, если в этом году сделать что-то особенное? Поиграть с пространством, дать волю фантазии и добавить немного магии, созданной своими руками?
Гирлянда на потолке
Гирлянда, протянутая по потолку, сразу создает эффект «волшебства в воздухе». Протяните гирлянду волнами — особенно эффектно она смотрится в спальне или на кухне.
Можно добавить бумажные звезды или подвесить легкие елочные игрушки — получится сказочное звездное небо.
Камин из коробок
Настоящий камин — мечта, но далеко не у всех он есть. А вот имитацию камина можно сделать хоть из коробок. Он сразу превращает комнату в уютное гнездышко и станет отличной фотозоной.
Как сделать:
Коробки, самоклейка под кирпич, немного гирлянд и фантазии. Внутрь — свечи или небольшие деревяшки, сверху — украшения, гирлянда, мандарины. Добавьте носки для подарков — и камин готов.
Елка на стене
Нет места в доме для полноценной елки? Сделайте «плоскую» елку прямо на стене: из гирлянды, еловых веток, открыток или даже цветных лент.
Такая елка не занимает места, но создает праздничную атмосферу в доме.
Новогодние носки — в русском стиле
Вместо западных рождественских носков — подвесьте валенки или расписные варежки. В них можно складывать маленькие подарки или сладости. Такое украшение отлично смотрится на дверях, лестницах или у окна.
Окна — как холст
Забудьте про снежинки из бумаги. Возьмите белую гуашь (или специальный маркер для окон) и рисуйте! Елки, горы, заснеженные домики, медведи, зимние узоры — можно подключить к этому процессу детей, друзей. А если боитесь рисовать — используйте трафареты.
Гирлянды в неожиданных местах
Все ждут, что гирлянда будет на елке. Но когда она светится в банке, прозрачном чайнике или среди книг — это вызывает настоящий восторг. Маленький свет в необычном месте меняет все пространство.
Идеи для декора — что можно украсить гирляндой
- Засунуть ее в банки, получится своебразный ночник;
- Засунуть ее в прозрачные вазы с шишками;
- Протянуть вдоль стопок книг;
- Повесить в шкафу или кладовке — пусть светится даже то, что обычно закрыто.
Мини-елки в неожиданных форматах
Кто не хочет связываться с большой елкой или хочет, чтобы атмосфера праздника была не только в одной комнате, а во всей квартире, может поставить еловые ветки в банку, собрать «елочку» из шишек или свернуть конус из картона и обмотать нитками. Это маленькие, но очень уютные акценты.
Свечи с историей
Возьмите старые банки, стаканчики, кружки и сделайте из них свечи. Добавьте эфирные масла, палочку корицы, засушенный апельсин — и комната наполнится уютом. Можно даже сделать тематические свечи: «Зимний лес», «Снег и пряник», «Мандариновый вечер».
Новый год без мишуры
Многие устают от блеска и пластика. Эко-декор — это просто, красиво и по-настоящему атмосферно. Он подходит для тех, кто ценит спокойную эстетику и хочет чего-то нового.
- Используйте крафт-бумагу вместо мишуры;
- Украшайте дом сушеными фруктами, палочками корицы;
- Сделайте игрушки из соленого теста.
Украшения из воспоминаний
Сделайте новогоднее дерево памяти: повесьте на стену (или на специальную ветку) фотографии из уходящего года. Добавьте подписи, открытки, заметки.
Это отличный повод вспомнить все хорошее, подвести итоги и встретить год с теплом внутри.
Финальный штрих: аромат праздника
Прокипятите корицу, мандариновые корки и гвоздику — и дом наполнится ароматом Нового года.
Или сделайте ароматный венок из еловых веток, апельсинов и лаванды — он будет пахнуть каждый день!
