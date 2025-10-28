Как сделать волшебный макияж на Новый год: советы визажиста для юных красавиц

Новый год — это время чудес, подарков и, конечно же, самых ярких образов. Для девочек-подростков праздничная вечеринка — важный момент, где так хочется быть замеченной, выглядеть стильно и уверенно. Но как найти баланс между взрослым гламуром и юной непосредственностью? Как создать макияж, который будет уместным, модным и отражающим внутренний мир?

В новогоднюю ночь всем без исключения хочется быть «на высоте». Нарядные сверкающие платья, налаченные прически и яркие макияжи. Визажист Татьяна Суина эксклюзивно Пятому каналу показала два способа креативного макияжа для Нового года. Она тщательно объяснила каждый этап, начиная с основ.

Эксперт подготовила два подробных руководства по созданию новогоднего макияжа, который идеально подойдет каждой «принцессе».

Идеальная база — залог безупречного образа

Макияж для подростков на Новый год. Фото: 5-tv.ru

Прежде чем приступить к творчеству на лице, Татьяна настоятельно рекомендует уделить внимание обработке «холста» для нанесения «краски», то есть кожу нужно подготовить к макияжу.

«Как вы можете заметить, я уже полностью сделала кремовую коррекцию, а именно нанесла тональную основу и кремовый контур, а также закрепила все пудрой», — перечисляет она.

Этот этап критически важен. Подростковая кожа часто бывает капризной, поэтому стоит выбрать легкий тональный крем или ВВ-крем с покрытием, комфортным для себя.

Не стоит перебарщивать с этим средством, чтобы не получить эффект «маски». Ведь цель заключается в том, чтобы выровнять тон кожи и скрыть несовершенства, сохранив естественность. Закрепление пудрой поможет макияжу пережить и активные танцы, и новогодний фейерверк.

Не забываем про брови.

«Брови вы можете оформить так, как вам удобно, так, как вы это делаете обычно. Желательно, чтобы они были темнее, так как наш макияж сегодня будет достаточно эффектный, чтобы они не терялись», — советует специалист.

Снежная история: идеи макияжа на Новый год

Макияж для подростков на Новый год. Фото: Известия/Сергей Лантюхов

Этот макияж — воплощение нежности и волшебства. Он не требует виртуозного владения кистями, но дает потрясающий результат. Идеально подойдет для рождественского свидания или семейного праздника. Начать следует с туши.

«Чтобы наши ресницы получались достаточно яркими, такими эффектными, нужно красить, окрашивать их именно от корней», — делится секретом визажист.

Необычный, но практичный совет от Татьяны: «Как бы странно это ни звучало, после того, как я нанесла тушь, я делаю стрелки. Я считаю, что так получается намного удобнее». Для мягкости использовать надо не черный, а коричневый карандаш.

«Стрелки всегда делаем с открытым глазом. Мы берем ноготь и подтягиваем стрелку назад, и все. Мне кажется, это самый простой способ нарисовать стрелки», — еще один лайфхак от визажиста.

Ключевой момент — подводка слизистой.

«Здесь ничего бояться не нужно, потому что благодаря этому глаз смотрится намного выразительнее, ярче и эффектнее», — успокаивает Татьяна.

Пройтись можно карандашом по верхнему и нижнему внутренним контурам век.

Для полноты образа мастерица использует пучковые ресницы.

«Обычно я беру именно пучки, и начиная с 13 миллиметров, это ближе к краю глаза, и заканчивая 11 миллиметров», — поясняет она.

Клей, напоминает знаток, лучше наносить на сами пучки, а не на веко, так как на коже он высохнет быстрее, что испортит весь вид.

Самая креативная часть — создание новогоднего декора на лице.

Для этого берут тот же коричневый карандаш и над бровью рисуют вертикальную полоску, от которой вверх отходят еще две.

«Это у нас будут с вами рога оленя», — объясняет Суина.

Не следует стремиться к идеальной симметрии, потому что в разности между ними и есть шарм.

Затем пушистой кистью обильно наносятся румяна на «яблочки» щек, создавая эффект зимнего румянца. Те самые «яблочки» у себя можно распознать, широко улыбнувшись с закрытым ртом.

После этого белым лайнером надо поставить на скулах несколько точек-снежинок и мелких точек, имитирующих падающий снег.

Легко подчеркивает визажист коричневым карандашом кончик носа и проводит линию от носа к губам. Губы стоит накрасить любимой помадой.

«Я считаю, такой макияж можно использовать на какой-нибудь корпоратив или новогоднюю вечеринку», — заключает Татьяна.

Новогодняя гирлянда: идеи макияжа на Новый год

Макияж для подростков на Новый год. Фото: 5-tv.ru

Этот макияж для тех, кто не боится быть в центре внимания. Он смелый, современный и полный красок.

Черным или коричневым карандашом Татьяна рисует через все лицо — от виска к виску через переносицу — волнистую линию, имитирующую провод.

«Не обязательно, чтобы она была ровная… Очень хочется сделать ее немножко запутанной», — говорит она.

Далее надо изобразить ответвления для будущих лампочек.

Самое интересное — раскрасить гирлянду. Здесь можно проявить фантазию. Использовать необходимо разноцветные тени, карандаши для губ или даже краски.

«Можно прямо пальцем. Это даже, наверное, будет удобнее», — уточняет Суина.

Она также советует использовать зеленый, золотой и красный цвета, стараясь не ставить рядом одинаковые.

Чтобы лампочки загорелись по-настоящему, нужны блики. Белым лайнером следует поставить в центре каждой разноцветной точки маленький кружочек. Этот прием мгновенно сделает рисунок объемным.

Губы можно сделать ярко-алыми, используя помаду.

«Если вы наносите помаду с карандашом, то желательно наносить сначала карандаш, а потом помаду», — уверяет визажист.

И последний штрих — сияние. Нанести немного золотого хайлайтера на скулы и кончик носа.

Что принесет год Лошади

Фото: 5-tv.ru

Согласно китайскому календарю, символом наступающего 2026 года станет Огненная Красная Лошадь. Это животное славится стремительной энергией, решимостью и тягой к свободе.

Год, управляемый Лошадью, предвещает насыщенность событиями, высокий эмоциональный фон и множество плодотворных начинаний.

Что из себя представляет Красная Огненная Лошадь

Фото: 5-tv.ru

Лошадь в китайской астрологии — символ движения, свободы и внутреннего огня. Она олицетворяет перемены, стремление к развитию и высокую эмоциональность.

Год, проходящий под покровительством Лошади, как правило, приносит множество благоприятных перемен. Это животное по своей природе стремительно и активно, оно не терпит рутины и застоя. Лошадь всегда стремится к движению, новизне и ярким впечатлениям.

Дополнительную энергию году придает стихия Огня. С одной стороны, она символизирует тепло, страсть и энтузиазм, с другой — может быть опасной, если ею не управлять. Это означает, что в 2026 году важно сохранять бдительность и быть осторожным, особенно при принятии импульсивных решений.

Лошадь не терпит фальши, интриг и закулисных игр. Этот знак предпочитает честность и открытость. Чтобы добиться успеха в ее год, стоит придерживаться тех же принципов — действовать честно, прямо и с уважением к окружающим. Тогда и удача будет на вашей стороне.

В чем встречать год Лошади

Фото: 5-tv.ru

Лошадь любит все стильное, но не перегруженное. Лучше всего подойдут наряды из натуральных тканей свободного покроя — лен, хлопок, бархат, шелк. Формальные и строгие фасоны стоит оставить для другого случая.

В цветовой палитре предпочтение стоит отдать красным, оранжевым, желтым, зеленым, коричневым и сиреневым оттенкам. Избегать рекомендуется белого и синего, так как они не гармонируют с энергией Огня.