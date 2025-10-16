Проклятие Дамблдора? Кто стал новым директором Хогвартса и что пугает фанатов

В сериальной экранизации самой популярной саги о Гарри Поттере роль директора Хогвартса досталась актеру Джону Литгоу. Говорят, он так популярен, что американские СМИ следят даже за его реакциями на шутки — положение в обществе, достойное директора главной школы магии.

Правда, почтительный статус связан и с почтительным возрастом, а это не самый благоприятный расклад для сериала HBO. Особенно, если вспомнить историю с «первым» Дамблдором — Ричардом Харрисом, не дожившим до съемок третьего фильма.

Кто играл Дамблдора до Джона Литгоу

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.

В России легендой стали два фильма «Война и мира» Сергея Бондарчука, в Соединенных Штатах решили не мелочиться и выдали сразу 11 — они принадлежат компании Warner Bros. Основанную на книгах английской писательницы Дж. К. Роулинг киносагу снимали так долго, что первый директор Хогвартса застал только «Философский камень» и «Тайную комнату».

Речь идет о Ричарде Харрисе. Еще до выхода в 2001-м экранизации первой части к роли директора школы магии относились с особым трепетом. На нее позвали лауреата премий «Грэмми» и «Золотой глобус». Кстати, Харрис не особо торопился призывать к порядку юных волшебников на киноэкранах, он мог и вовсе не согласиться на роль, если бы не просьбы внучки.

После выхода на экраны второй части в 2002-м актер попал в больницу с пневмонией. Позже ему поставили диагноз «лимфогранулематоз», состояние стремительно ухудшалось. Два месяца Харрис боролся с болезнью, но последние три пролежал в коме.

Первый Дамблдор умер 25 октября 2002 года в 72 года. В последующих фильмах управление Хогвартсом перешло к Майклу Гэмбону.

Критики часто сравнивают двух магов. Многие считают, что Гэмбон добавил Дамблдору экспрессии и характера, в то время как Харрис скорее воссоздал образ Санты Клауса.

При этом второму директору Хогвартса так удалось вжиться в образ, что многие даже не сразу заметили замену актеров. Гэмбон играл Дамблдора во всех последующих частях. Он умер в сентябре 2023 года в возрасте 82 лет. Жена артиста сообщила, что ее супруг умер в больнице от приступа пневмонии.

Также были и параллельные «версии» образа Дамблдора.

Так, в одной из последних частей кинофраншизы роль молодого Альбуса исполнил Того Регбо, а в отдельном фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 2018 года — Джуд Лоу.

Что известно о новом Дамблдоре Джоне Литгоу

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.

Дамблдора версии 2025 года сыграет Джон Литгоу.

Он родом из города Рочестера американского штата Нью-Йорк. Джон родился в 1945-м в семье матери-актрисы и отца, занимавшегося продюсированием, режиссурой и руководством театра. Поэтому-то и Литгоу рано попробовал себя в драматургии — с шести лет он выходил на сцену, мечтал о кино.

Потом с отличием окончил Гарвардский университет и Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Литгоу в целом человек трудолюбивый и старательный — есть в этом что-то от мудрости Дамблдора!

Актер выступал на Бродвее, выходил на театральную сцену и наконец добрался до своей цели — кино. Среди фильмов, в которых снимался Литгоу, «Интерстеллар», «Восстание планеты обезьян», сериалы «Третья планета от Солнца» и «Как я встретил вашу маму».

Но знаковой для него стало участие в фильме «Мир по Гарпу» 1982 года. Благодаря роли Роберта Малдуна он был номинирован на «Оскар».

То был дебют, за которым последовало множество удачных образов, неспроста Джон Литгоу — лауреат двух премий «Золотой глобус», шести премий «Эмми», двух премий «Тони» и номинант на «Грэмми».

Что ожидают от нового Дамблдора Джона Литгоу

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Правда, богатая фильмография Литгоу не освобождает его от ответственности перед фанатами мира Гарри Поттера.

До него образ воссоздавали не меньшие звезды, за 11 картин о мальчике, который выжил, они успели собрать немало ностальгирующих ценителей магии. Премьера сериала запланирована на 2027 год, но в сеть уже проникли первые фотографии Литгоу на киноплощадке.

Кстати, фото сделаны прямо у моря. Ранее съемки проходили в Хартфордшире и Бедфордшире, затем сменились сменились видами юго-запада Англии.

В гриме артист вполне схож со своими предшественниками-магами. На снимках каноническая длинная седая борода, очки-половинки в тонкой оправе, лиловый пиджак, плащ с изумрудным узором — тут костюмеры явно не рискнули экспериментировать. Но каноничный образ несильно успокоил фанатов.

Кого-то, конечно, успокоили многочисленные регалии Литгоу — обладателю «Оскара» Хогвартс, так уж и быть, доверить можно, но есть и те, кого смущает возраст актера.

Комментаторы выразили мнение, что 79-й актер может не дожить до окончания съемок, как в свое время Ричард Харрис. Эти опасения понять можно — все же планируется сериал, кто знает, на сколько сезонов его могут продлить?

Еще одна претензия со стороны фанатов в сторону Литгоу касается его национальности. Ранее Дамблдорами в экранизациях «Гарри Поттера» были только британцы. Оперируют тем, что книга-то английская, а нынешний актер — американец.

Как новый Дамблдор Джон Литгоу реагирует нападки фанатов

Актер Джон Литгоу AP/TASS

Литгоу публично заявил, что очень рад поработать над сериалом, но при этом взволнован и напуган. Нашлись у него слова и по поводу собственного небританского происхождения.

«Я буду следовать за великим Майклом Гэмбоном. Я не англичанин, хотя и играл одного из них по телевизору. Я напоминаю, что я играл Уинстона Черчилля в „Короне“ и сыграл просто отлично», — ответил Литгоу.

Также он уверил, что сделает все возможное, чтобы образ удался.

Что касается возрастного вопроса, оказывается, он заботил и самого актера. По словам Литгоу, десятилетний проект определил «последнюю главу его жизни».

«На вечеринке по случаю окончания съемок мне будет около 87 лет, но я сказал да», — признался новый Дамблдор.

Изначально планировалось, что каждый сезон сериала будет посвящен одной книге из семитомной серии о Гарри Поттере. Однако в последнем заявлении HBO было объявлено, что работа над проектом продлится «10 лет подряд».