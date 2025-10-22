«Начинаешь поправляться не от котлет, а от лет»: Наташа Королева не может похудеть

Наташа Королева не может сбросить вес

Наташа Королева пожаловалась: она никак не может добиться идеальной фигуры. Что мешает заслуженной артистке РФ сбрасывать вес? Правда ли, худеть ее заставляет муж? Чем Королева кормит своих родных? И какие блюда ей запретил готовить Тарзан? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Надо немножко держать себя в определенном весе, потому что начинаешь поправляться, как говорят, не от котлет, а от лет… Мне по возрасту не все можно. Поэтому, когда было можно, я наслаждалась вообще всем, ни в чем себе не отказывала», — заявляет артистка.

Наташа Королева призналась: оставаться в хорошей физической форме для нее — тяжелое испытание. Пока коллеги по сцене обходятся одними салатными листьями, певица не может отказать себе в жареной картошке, пирожках и борще с пампушками.

«Я и диета? Я, может, ограничиваю себя в чем-то. Но вообще я люблю вкусно поесть», — признается Королева.

«Ей не надо худеть. Ее грудь, ее бедра, ее пышные формы, которые мы все лицезреем с детства, и она находится в постоянно прекрасной форме… Я считаю, что нет, можно еще поправиться. Главное — в правильных местах», — подчеркивает певец Илья Гуров.

Правда, бывает, что ситуация выходит из-под контроля. И наряды начинают застегиваться с трудом. Тогда на помощь приходит супруг.

«Муж не гоняет, но когда он видит, что уже как-то… Пора. Он так ненавязчиво намекает: „Пора. Пора, мать, пора“», — делится исполнительница.

По словам Наташи Королевой, Сергей Глушко тщательно следит за своим рационом. В отличие от жены, он легко переносит жизнь без мучного и сладкого. И если раньше хотя бы иногда давал себе расслабиться, то в последнее время питается исключительно полезной пищей.

«Я любила готовить ленивые вареники. Я любила готовить блинчики с маком и с горячим шоколадом. То есть, понимаете, запрещеночку любила. Сейчас нет, сейчас все диета, ЗОЖ (здоровый образ жизни. — Прим. ред.)», — говорит певица.

«Это мое тело, я убил кучу времени и лет, создавая его. Сколько людей я сподвиг заниматься. Я прямо знаю кучу примеров, причем людей, которые достигли высот невероятных, профессиональных», — заявляет Глушко.

Тарзан пытается привить полезные привычки и супруге. Недавно пара отправилась на санаторный отдых в Минеральные Воды ради одного — привести себя в форму. Правда, похудел в итоге только сам танцор.

«Он приехал почти 91 килограмм и буквально за несколько дней уже сбросил килограмма три. Я как-то так на расслабухе была, а он все-таки более так активно, то есть ответственно подошел», — делится звезда.

Наташа Королева рассказала: сначала она честно пыталась следовать примеру мужа, но горячая выпечка местного производства оказалась сильнее желания иметь стальной пресс. Артистка поддалась соблазну.

«Там очень вкусные круассаны на завтрак. Вот они предательские, каждый завтрак меня соблазняли. И не достигла я того результата, который бы хотелось», — говорит знаменитость.

«Какая бы у вас ни была фигура, себя нужно принимать такой, какая ты есть или какой ты есть. Потому что если себя загонять в какие-то рамки, у тебя как минимум не будет ни фигуры, ни нормального выражения лица — свежего, довольного, здорового», — подчеркивает певица Анастасия Вознюк.

Королева уверена: на их отношения с мужем ее маленькие слабости никак не влияют. Да, Тарзан иногда ворчит по поводу лишних килограммов благоверной. Но при этом продолжает любить ее так же сильно, как и много лет назад.

«Может быть, потому что… Вы говорите слово „любовь“, потому что есть любовь. Потому что когда любви нет, тогда приходится что-то сохранять. А так мы ничего не сохраняем, мы просто любим друг друга», — уточняет певица.

Королева и Глушко вместе уже более 20 лет, недавно они отметили бронзовую свадьбу. В звездном браке было много трудностей, в том числе и измены Тарзана. Но артистка нашла в себе силы простить мужа, и с тех пор между супругами полная гармония.

«Нам помогает наша профессия. Потому что мы часто расстаемся и, соответственно, когда встречаемся, огонь горит, прямо ух!» — делится звезда.

В прошлом году в семье знаменитостей произошло счастливое событие. Их сын Архип женился на танцовщице Мелиссе Фокс. Теперь Наташа Королева и Сергей Глушко ждут внуков. Певица уверена: из нее получится очень веселая бабушка. А главное, ей будет кого угощать своими фирменными блинчиками и варениками.