«Каждую неделю скидываю деньги на карточку»: как Галустян растит дочерей после развода

Галустян продолжает давать детям деньги после развода с женой

Михаил Галустян откровенно рассказал, как его развод отразился на взаимоотношениях с детьми. Поддерживает ли артист своих дочерей в финансовом плане? Достаточно ли времени отец с девочками проводят вместе? На что наследницы тратят карманные деньги? Как шоумен относится к их экспериментам с внешностью? И чем старшая дочь недавно едва не довела юмориста до нервного срыва? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В прошлом году Галустян развелся с женой Викторией Штефанец после 18 лет брака. И хотя экс-супруги смогли расстаться мирно, без скандала и претензий друг к другу, многих мучил вопрос, как на эту ситуацию отреагировали дети звездной пары. Поклонники переживали, не обернется ли разрыв между родителями психической травмой для их дочерей.

«Вообще я, наверное, вряд ли бы, во-первых, развелся, потому что все-таки это важно — оставаться в семье и быть отцом своих детей. Ребенок должен видеть правильную модель общения мужчины и женщины, потому что он должен впитывать семейные ценности», — говорит певец Митя Фомин.

Эстелла и Элина родились у пары с разницей в два года. Михаил Галустян души не чаял в своих девочках, называл их «принцессами» и «бусинками», выполнял любой каприз, покупал им лучшие наряды и игрушки.

«Старшей дочке купил маленькую машинку, на которой можно ездить по поселку. Я бы себе такую машинку купил, если бы был ребенком. Все, что им дарю, я это делаю от души. И главное, чтобы им это нравилось», — подчеркивает шоумен.

Семья объехала полмира. Галустян не желал расставаться с дочерьми даже во время работы и однажды взял их с собой на съемки шоу в Африку.

«Конечно, я очень сильно волновался, потому что, во-первых, никогда не был в Африке. Во-вторых, я всегда с настороженностью относился ко всем животным, которые там находились, всегда смотрел под ноги. На последующий сезон я просто в тапочках, в сланцах ходил и уже привык ко всему», — признается юморист.

Не скупился Михаил Галустян и на образование детей. Обе девочки — ученицы престижной гимназии, где преподавание ведется сразу на двух языках. При этом годовая стоимость обучения превышает миллион рублей.

«К сожалению, у меня времени нет совершенно посещать родительские собрания. В родительском чате не состою», — уточняет Галустян.

Но в последнее время поклонники заволновались, ведь в шоу-бизнесе немало примеров, когда отношение отцов и детей после развода менялось не в лучшую сторону. Игорь Петренко, к примеру, регулярно был должен рекордные суммы на сыновей от Екатерины Климовой. Бывший муж Виктории Дайнеко почти не навещает их общую дочь.

Но, пожалуй, одни из самых запутанных взаимоотношений у певца Данко с его наследниками. Исполнитель отказался помогать детям и при этом практически от них отрекся.

«Я с этими тварями вообще ничего общего не... Простите. Не хочу об этих людях вообще ничего говорить. Они мне никто», — заявляет артист.

«Это стыд и позор. Мужчины, если вы когда-то были женаты на женщине, у вас уже есть дети, вы не имеете права их в дальнейшем не содержать. Это некрасиво, это неуважительно», — подчеркивает диджей Катя Гусева.

В отличие от некоторых коллег, Михаил Галустян не исчез из поля зрения своих детей. По словам юмориста, в его отношениях с дочками ничего не изменилось. Для него они все такие же принцессы, а он самый лучший отец, который полностью их обеспечивает.

«Каждую неделю скидываю деньги на карточку, чтобы тратили. На карманные расходы. То есть чтобы как-то там поесть, как-то себя обеспечить, купить себе косметику, еще чего-то. У них когда каникулы, они в Дубай летят отдыхать», — рассказывает шоумен.

Галустян признается, что не может иначе. И не представляет, как можно бросить дочерей на произвол судьбы. Тем более таких красивых и талантливых.

«Старшая актерским мастерством, ходит на актерские курсы и рукоделием занимается, что-то вечно лепит, рисует», — делится артист.

Старшая Эстелла уже вовсю участвует в театральных постановках. Помимо искусства, увлекается изготовлением фигурок из эпоксидной смолы и даже зарабатывает на их продаже. А вырученные деньги отправляет на благотворительность. Младшая Элина от сестры не отстает. Занимается гимнастикой, танцами и пару лет назад даже придумала свою линейку детской и женской одежды.

«Она любит рисовать, и ей нравятся все эти дизайнерские какие-то наблюдения. Я не очень разбираюсь в моде. Всячески поддерживаю свою дочку в ее начинаниях. И, как оказалось, у нее это неплохо получается. Многим ее одноклассникам нравится, да и взрослые оценивают. Сказали, у нее очень крутая одежда», — заявляет актер.

Галустян по-прежнему дает своим детям полную свободу. Обе дочери ведут свои соцсети. Юморист внимательно следит за публикациями, но не вмешивается в процесс.

«Я смотрю, что они снимают, но не контролирую. А у меня есть выбор, что ли? Они все равно будут снимать», — отмечает знаменитость.

Недавно Эстелла поменяла стиль в одежде и сделала пирсинг носа, но Галустян не стал запрещать ей самовыражаться. К экспериментам с внешностью юморист относится спокойно и поддерживает любые смелые идеи детей. Правда, недавно в честь своего 15-летия старшая дочь артиста сотворила такое, что он едва не получил нервный срыв.

«Я ей подарил деньги, и она ими сама распоряжается, покупает себе одежду, украшения. Попросила квест сделать ей какой-то со страшилками, и я принимал участие с ней в квесте. Ой, страшно это было в квесте, очень было страшно», — говорит Галустян.

Актер признается: девочки повзрослели очень быстро. И не успеет он моргнуть глазом, как наследницы соберутся замуж. Поэтому, пока дочки все еще юны, шоумен будет стараться баловать их. Михаил Галустян уверен: тут уж точно он все делает правильно.