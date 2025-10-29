Еще вчера они ходили в детские сады и школы, а теперь активно строят свою личную жизнь. С кем крутят романы наследники звездных фамилий? Почему единственный сын Дианы Гурцкая скрывает от матери невесту? На ком женился младший отпрыск Михаила Круга? И как Дмитрий Маликов отреагировал на решение дочери расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Самое главное, хочу пожелать здоровья, благополучия, любви», — говорит певица Ирина Круг.

Недавно в семье звезды шансона случилось большое событие. Ее 23-летний сын от покойного супруга Михаила Круга женился. Причем настолько быстро, что коллеги и поклонники заволновались, не пожалеет ли Александр о своем скоропалительном решении?

«Конечно, мы живем у меня», — делится наследник певца.

«Даже года нет», — отвечает его жена Ульяна на вопрос, сколько они вместе.

«Самое главное, чтобы эти отношения сохранились, потому что, бывает, люди встречаются годами, а потом расстаются», — подчеркивает певица Бьянка.

Но сам Александр, похоже, счастлив, и ему не до прогнозов на будущее. Избранницей артиста стала девушка по имени Ульяна Сытинова. Она стилист и SMM-специалист. Молодые люди познакомились прошлой зимой на съемках шоу. Круг сразу понял, что нашел свою судьбу. В конце февраля он рассекретил свой роман, в июне сделал предложение и спустя два месяца женился.

«Была девушкой, стала женой. Семейная жизнь, у нас уже какие-то другие обязанности. Это уже не ребячество, это уже полноценный опыт. Двух собак завели, у нас все хорошо. Я честно скажу: ее борщ переплюнул борщ бабушки», — рассказывает Александр Круг.

«Больше любви, больше событий», — добавляет Ульяна Сытинова.

Ирина Круг приняла девушку как родную, ведь наследник много лет страдал от одиночества. Теперь исполнительница ждет, когда молодые обрадуют ее новостью о пополнении в семье.

«В мае 2027 года. Так как я по знаку зодиака Близнецы, я хочу, чтобы у меня дети тоже были Близнецы. Это уже как бог даст (мальчика или девочку. — Прим. ред.)», — уточняет сын Михаила Круга.

А вот певице Жасмин уже не нужно просить 28-летнего женатого сына о внуках. Еще в июле она поделилась новостью, что скоро впервые станет бабушкой. У сына исполнительницы Михаила и его супруги Евы будет мальчик.

«Я знаю себе цену и какая вообще крутая буду бабушка. Посмотрите. Я с гордостью буду нести этот статус и даже внуков буду заставлять называть себя именно бабушкой, а не по имени или по имени-отчеству», — заявляет Жасмин.

Но есть и такие наследники громких фамилий, которые еще вчера учились в школе, а сегодня уже в отношениях.

Этим летом сын Дианы Гурцкая поступил в институт. Певица была уверена на сто процентов, что Константин будет грызть гранит науки и поставит образование на первое место. Ведь она вложила столько сил и денег в его подготовку.

«У нас очень много педагогов, с которыми мы занимаемся, и дальше время покажет. Самое главное, самое важное — это образование. Дорого, недорого. Я вообще как бы об этом... Вот финансовая составляющая — это то, о чем я не люблю вообще разговаривать», — подчеркивает Гурцкая.

Но недавно 18-летний наследник звезды поделился с подписчиками фото на своей странице в соцсети, на котором позирует с девушкой. Все тут же решили, что у Константина с ней роман. Однако оказалось, что мама юноши не в курсе. О том, что у сына мог кто-то появиться, она узнала от журналистов.

«Я об этом спрошу у него. Я про это ничего не знаю. Интересно», — говорит Диана Гурцкая.

Но кем бы ни пришлась кареглазая блондинка Константину, звездная мама, вероятно, не обрадовалась новости. Мол, какие девушки, сынок?

«Пока ему надо учиться, а там дальше время покажет. Но то, что вы мне сказали, интересная информация. Я про это сама не знала, что он там выложил, какую фотографию. И буду спрашивать сейчас после концерта как раз», — отмечает Гурцкая.

Полина Гагарина тоже никак не привыкнет, что ее 18-летний отпрыск вырос. Она снисходительно смотрит на отношения Андрея с начинающей певицей Викторией Соломахиной, но пока запрещает ему даже думать о женитьбе.

«Мой сын слишком молод. Я думаю, что есть время еще об этом... Я надеюсь, что это не мой вариант (свадьба в 20 лет. — Прим. ред.)», — признается Гагарина.

А вот Дмитрий и Елена Маликовы только и ждут, когда же их 25-летняя дочь Стефания, наконец, создаст семью. Еще четыре года назад она закрутила роман с одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ Кириллом Капризовым. Но на днях сообщила поклонникам, что снова свободна.

«Мне никогда не хотелось интрижек, романчиков на месяц, на два. Мне всегда нужно четко, последовательно, понятно, а это очень сложно», — подчеркивает Стефания Маликова.

Сейчас она по-прежнему проводит много времени с родителями, развивает свой бизнес и, кажется, не жалеет о разрыве с хоккеистом. Дмитрий Маликов, конечно, поддержал наследницу. Однако многим показалось, что певца несколько расстроила потеря перспективного зятя.

«Просто человек должен пройти сам через какие-то и ошибки, и оплошности, и неудачи. Это касается и профессиональной, и личной жизни», — уверен Дмитрий Маликов.

Певца прекрасно понимает и Ирина Дубцова. Ее 19-летний сын Артем Черницын еще недавно встречался с дочерью известного клипмейкера Антониной Худяковой. Многие были уверены: ему досталась блестящая партия. Но в этом марте молодые люди расстались. А ведь певица уже мысленно готовилась к шикарной громкой свадьбе.

«Он подарил Тонечке кольцо. Да, это правда. С удовольствием буду и свекровью, и бабушкой. В общем, любовь у детей», — рассказывала Дубцова в сентябре 2024 года.

Впрочем, у свободных звездных отпрысков еще есть все шансы устроить свою личную жизнь. Они молоды, красивы и богаты. Конечно, главное, чтобы их выбирали не по финансовым критериям и известной фамилии, а все же по любви.