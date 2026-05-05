Три года вдова: как Диана Гурцкая находит силы жить после смерти любимого мужа

Прошло три года с момента смерти супруга народной артистки РФ Дианы Гурцкая — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко.

В 2023 году он возвращался из командировки с Кубы. Поездка сразу не задалась, мужчина все дни оставался в гостинице и чувствовал себя неважно. И уже в самолете по пути домой, за несколько часов до посадки, 46-летнему Кучеренко стало плохо. 20 мая у него разорвалась аорта, а у Гурцкая разбилось сердце.

Говорят, несколько месяцев после ухода мужа певица каждый день ездила к супругу на кладбище и горько плакала.

Смогла ли артистка со временем пережить утрату? И каким стал ее повзрослевший сын, который так похож на папу?

«Все вокруг ходили рыдали, оплакивали»

В 2018 году певица столкнулась со страшной болезнью — раком матки. Услышав это, она не испугалась за себя.

«Не знаю почему, но у меня не было страха. Единственное, боялась за сына. Не хотела, чтобы он остался без меня, потому что сама я осталась без мамы, и это страшно. Все вокруг ходили рыдали, оплакивали меня. Вся семья… А я чего-то не боялась. Мы объездили нескольких врачей, и потом один доктор спросила, мол, с чего это вы все взяли. Там была другая история. Целый месяц я обследовалась. Петр в этот момент очень переживал за меня», — сказала певица в интервью Наталье Подольской.

Спустя два года Гурцкая заболела коронавирусом, но в легкой форме — температура поднималась всего до 37,5 градуса. Но вот обоняние тогда пропало полностью. Звезда не захотела проходить лечение в стационаре, осталась дома.

Публично о физических недугах Гурцкая больше не рассказывала. Дальше последовал моральный удар, из-за смерти любимого.

«Время ничего не лечит»: как Гурцкая справляется после смерти мужа

После похорон исполнительница почти на полгода поставила общественную жизнь и работу на паузу. Она не давала концертов и не появлялась на публике.

Позже Гурцкая дала интервью, в котором призналась: боль утраты не уходит, а со временем просто становится частью жизни.

«Меня беспокоит, какие у него были последние мысли, боялся ли он, чувствовал ли боль и так далее. Конечно, ответов на эти вопросы нет. Никому не пожелаю того, что пережила я, то, что пережили мы и переживаем сейчас. Говорят, что время лечит. Но это высказывание банально — время ничего не лечит. Оно просто учит жить без него», — делилась Гурцкая в интервью журналисту Борису Корчевникову на федеральном канале.

В день рождения Петра Кучеренко, 3 мая 2026 года, Гурцкая опубликовала в соцсетях послание к любимому.

«Каждый мой день по-прежнему начинается и заканчивается тобой. Но сегодня ощущения особенные. Я снова слышу твой искренний смех, чувствую твое смущение от бесконечного потока поздравлений и, как раньше, благодарю Бога за твое появление на свет. Теперь вы стали ближе, а мы по-прежнему учимся проживать этот чудесный весенний день без тебя. С днем рождения, мой ангел, мы тебя не подведем», — написала вдова.

Кучеренко и Гурцкая расписались 21 сентября 2005-го. В прошлом году пара могла бы отметить 20-летие со дня свадьбы. Певице сложно смириться с утратой, она часто пишет о покойном муже в своем аккаунте. Так было и в дату годовщины.

«20 лет назад сбылась моя заветная мечта — мечта о гордом статусе жены и появлении собственной семьи. Этот трагически короткий, но счастливый путь наделил мою жизнь истинным смыслом, научил смело шагать в бескрайнее будущее, которое оказалось настоящим счастьем», — выкладывала пост Гурцкая.

«Жутко стеснялась»: как Гурцкая познакомилась с мужем

История знакомства Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко началась в 2002 году — как красивая мелодрама с неожиданным финалом. Петр был человеком совсем из другой сферы: золотой медалист, баскетболист, шахматист, доктор юридических наук, профессор. Удивительно, что их судьбы пересеклись.

По одной из версий, их свела экс-политик Ирина Хакамада, которая попросила юриста придумать проект с участием популярной певицы.

Их первое неформальное общение случилось на дне рождения певицы. Гурцкая поразила Кучеренко внутренней чистотой, искренностью, когда он услышал, как она поет.

Первые свидания вышли трогательными и неловкими одновременно. Петр пригласил незрячую девушку в кино — и весь фильм шепотом пересказывал ей то, что происходит на экране.

«Когда мы только начали встречаться, я стеснялась. Сидела, думала: „А вдруг он заметит?“ Мы с ним пошли в кино, потом в кафе. С нами был мой брат. Петя говорит: „Ешь тортик вкусный“, — а мне так стыдно было, я жутко стеснялась», — рассказывала исполнительница в одном из интервью.

Когда они поженились, Диане было 27, Петру — 28. В браке 29 июня 2007 года родился сын Константин.

«Он играет на фортепиано, вообще растет творческим человеком. Когда были на проекте „Две звезды“ — это была грандиозная история для меня. Я тогда немного переживала поначалу, потому что он в принципе не поет. Но на том, что стоит попробовать, настоял его папа. Сказал: „Идите вместе с Костиком“. И мы пошли», — призналась вокалистка в интервью MK.RU.

«Он навсегда останется для меня тем маленьким»: каким вырос сын Гурцкая и Кучеренко

Появления на свет Константина ждали с особым трепетом — Гурцкая тщательно готовилась к беременности, хотя почти до самых родов продолжала выступать на сцене. Супруг настаивал на зарубежной клинике, но певица предпочла Московский перинатальный центр, где ей сделали плановое кесарево сечение.

Мальчика не окружали роскошью, баловали не больше других детей. Водили в обычный детский сад, а затем в обычную школу, параллельно учился в музыкальной школы имени Островского. Затем просто поставил семью перед фактом, что поступает в Академию имени Гнесиных.

Но музыка в итоге осталась увлечением, а не профессией. В 2025 году Константин поступил в МГИМО на факультет международного права.

«Он любит музыку, хорошо закончил музыкальную школу, играет хорошо. Если он выберет музыку, я буду, конечно, рада, но он должен сам выбрать, не я буду подсказывать. Это же его жизнь, ему жить с той профессией, которую он выберет. Там, где он будет счастлив, я тоже буду счастлива», — рассказала Гурцкая журналистам VOICE в декабре 2025 года на концерте «Мама — Ангел на Земле».

Сейчас молодому человеку 18 лет, он погружен в учебу, но о матери не забывает.

«Самый главный статус в моей жизни — это быть мамой. Я благодарна судьбе и Богу, что я мама. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без моего ребенка, без моего сына. Ему сейчас 18 лет, а он навсегда останется для меня тем маленьким сыночком, как бы он не взрослел. Наша судьба и наше предопределение — это быть мамой. И это счастье», — улыбнулась тогда Гурцкая.