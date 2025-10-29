Людмила Артемьева сменила имидж: на что готова звезда «Сватов» ради роли

Людмила Артемьева готова подстричься налысо ради хорошей роли

Актриса Людмила Артемьева рассказала, на какие жертвы готова ради роли. Как звезда сериала «Сваты» стала абсолютно седой? Правда ли, в будущем она может и вовсе избавиться от волос на голове? Почему ей приходится сниматься в экшн-сценах без дублеров? И как на тотальную занятость заслуженной артистки РФ реагируют ее домочадцы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В последнее время актрису Людмилу Артемьеву перестали узнавать коллеги и поклонники. Звезда сериалов кардинально изменила имидж. Она коротко подстриглась, а ее волосы теперь абсолютно седые. Но артистка поспешила заверить: это не следствие пережитого стресса и не желание стареть естественным путем. От каштановых кудрей ей пришлось избавиться ради роли в киноленте.

«Я сыграла бабушку. Знаете, я сыграла замечательно. Это моя актерская профессия — быть мышью. Быть такой, какой меня видит режиссер или продюсер, или еще кто-то», — заявляет Артемьева.

Конечно, новый стиль визуально прибавил актрисе возраста. Но она ни о чем не жалеет. И уверяет, что ради искусства способна и на большее.

«Ради вас — нет. Ради кинематографа, хорошей роли — да», — говорит звезда в ответ на вопрос о готовности подстричься налысо.

Артемьева не любит парики, накладки и другие приспособления гримеров, которые меняют лицо или фигуру в кадре. Считает, что все должно быть естественно, ведь зритель чувствует обман. И даже трюки, которые обычно ложатся на плечи каскадеров, актриса выполняет сама ради живых, неподдельных эмоций.

«Научилась летать на страховке в очередной раз, в другой позе, на другой высоте. Каждый раз не устаю удивляться. Господи, что еще может придумать наш кинематограф? А как? Тут надо ж крупно лицо снимать. Можно, конечно, каскадерское лицо снять. Особенно меня любят… В дублеры мужчин подсовывать. Вы представляете, мужчина летает с улыбкой мужской. Пришлось летать самой», — делится знаменитость.

Режиссеры давно оценили ее самоотверженность и преданность работе. И сейчас у актрисы нет отбоя от их предложений. Она активно снимается в комедиях, а также фильмах для детей.

«Если есть хорошее детское кино, значит, еще не все потеряно. Поэтому будем поддерживать отечественного производителя, будем участвовать в хороших фильмах. А то, что они детские, это только к лучшему», — отмечает Людмила Артемьева.

«Я был еще очень таким маленьким ребенком. Она приезжала в мой родной город Рязань, и мы с ней случайно встретились в кафе. Она тогда дала мне автограф, большое пожелание. Она очень доброжелательна к публике, к аудитории, и это очень делает ее такой доступной для народа, действительно народной артисткой», — заявляет певец Илья Гуров.

А между тем Людмиле Викторовне исполнилось уже 62 года. Но она и не думает снижать темп работы и тем более выбирать спокойные проекты без трюков.

«У меня постоянно какие-то изменения. Если человек не меняется, то это печалька, это большая беда. А если он меняется и не, скажем, обращает на это внимание, принимает как должное, это в нужном направлении двигаемся», — говорит артистка.

Правда, признается Артемьева, из-за плотного графика в семье ее видят нечасто. Но близкие актрисы уже привыкли, что она даже на седьмом десятке лет остается непоседой. К тому же в редкие минуты отдыха от съемок звезда старается уделить домочадцам максимальное внимание.

«У меня хватает времени и на личную жизнь, и на моих внуков. Правда, я это делаю не очень регулярно. Я такая не совсем стандартная бабушка. Но тем не менее я горжусь своими внуками, которые отличаются, скажем так, осознанностью. И, скорее всего, они меня воспитывают, чем я их», — объясняет знаменитость.

Впрочем, о личной жизни актриса говорить не любит. Да и близкие Артемьевой сторонятся публичности. Известно лишь, что первый брак звезды с коллегой Сергеем Парфеновым, несмотря на наличие общей дочери Екатерины, распался спустя 15 лет. Как рассказывала сама Людмила, это случилось из-за финансовых проблем и пристрастия мужчины к спиртному. А в 2012 году она снова забеременела, но потеряла ребенка. От кого — так и осталось загадкой.

«Я особо не афиширую свою личную жизнь. Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают. Частная жизнь — она все-таки частная», — подчеркивает Артемьева.

«Человек интересен как личность не только своей личной жизнью. Он, наверное, интересен тем, как он относится к событиям, которые происходят, к дружбе, к разным моментам, которые окружают человека. Не только, собственно, кто у меня муж, жена и куда я обязательно поехала в отпуск», — заявляет продюсер Алена Михайлова.

Сейчас актрисе приписывают тайный роман и даже брак. Но она не комментирует слухи. Однако, судя по богатой фильмографии и частым сменам образов, работа у нее по-прежнему на первом месте.