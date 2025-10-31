Все начинается с квартиры: как сортировка мусора дома спасает природу

Пятый канал
Пятый канал Эксклюзив 16 0

Экономика замкнутого цикла начинается с каждого гражданина. Только общими усилиями можно подарить детям будущее без свалок.

Фото, видео: 5-tv.ru

С чего начинается путь к осознанному потреблению? Как вовлечь в экологическое движение новое поколение и какую реальную пользу это приносит? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как в России перерабатывают мусор

Можно представить сто египетских пирамид Хеопса, сложенных в одну гигантскую гору. Получится 50 миллионов тонн — примерно такой объем твердых коммунальных отходов ежегодно образуется в России.

Куда уходит весь этот огромный поток мусора? Еще семь лет назад ответ был очевиден — на полигоны. Но с 2019 года страна взяла курс на экономику замкнутого цикла, где мусор перестает быть проблемой и становится ресурсом. Ключевую роль в этом играет национальный проект «Экологическое благополучие».

Как эта сложная система работает на практике? «Страна советов» отправилась в Томск, где недавно запустили высокотехнологичный комплекс по переработке отходов «Сибирь».

«Мусорно-сортировочный комплекс был построен в рекордный срок 12 месяцев, хотя проектный срок создания подобных объектов 28,5 месяцев», — говорит генеральный директор комплекса по переработке отходов «Сибирь».

Завод оснащен современным оборудованием, но даже на самом технологичном производстве без человека не обойтись. Именно от внимания и скорости работы сотрудников на конвейере зависит чистота фракций и, как следствие, качество будущего сырья.

«С приемной площадки отходы поступают в зону предварительной сортировки. Люди выбирают крупногабаритные отходы для того, чтобы можно было сортировать всю массу отходов корректно», — объясняет он.

Что делать с мусором в быту

Но самый важный этап всей этой цепочки происходит не на заводе, а в обычной квартире. Экономика замкнутого цикла начинается с каждого гражданина.

«У старшего ребенка в школе проходил бумажный бум регулярно. И, соответственно, мы начали собирать», — делится экоактивист Елена Сигачева.

Сформировать привычку помогает всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит круглый год в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

Принять участие в акции очень просто: сдать макулатуру в любой пункт приема, получить акт о сдаче и загрузить его на сайт бумбатл.рф. Сдать можно картон, газеты, тетради и журналы.

Томский комплекс «Сибирь» и экологические акции — это элементы большой федеральной стратегии.

К 2030 году абсолютно все твердые коммунальные отходы в стране будут проходить сортировку. Из этого объема не менее четверти будет направляться на переработку.

По нацпроекту строятся современные комплексы по обращению с отходами — за последние шесть лет их уже появилось более 300. И в формировании экономики замкнутого цикла важен вклад каждого человека. Когда вы сортируете мусор дома, вы не просто избавляетесь от отходов — вы запускаете целую цепочку, в конце которой — новые товары, сохраненные природные ресурсы и чистая окружающая среда.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы
19:04
Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
19:00
«Некомфортно от скорости»: раскрыта причина расставания Тома Круза и Аны де Армас
18:44
Новый Эпштейн: 70-летний финансист арестован за пытки и торговлю людьми
18:36
В Литве заявили об остановке транзита «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
18:29
Повышение зарплаты и карьерный рост: чем полезен утренний секс

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео