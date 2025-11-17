Голливуд и фальшивая смерть: что стало с актерами фильма «Турецкий гамбит»

Премьера картины «Турецкий гамбит» состоялась в 2005-м. В детективе снимались главные звезды российского кино — фильм окупился в прокате почти пять раз. С возрастом любимые актеры изменились, а некоторые даже сменили деятельность.

5-tv.ru показывает, как звезды «Турецкого гамбита» выглядят сегодня.

Егор Бероев (Эраст Фандорин)

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Егор Бероев стал популярен после выхода на экраны драмы «Папа» и детектива «Турецкий гамбит», где актер сыграл роль сыщика Эраста Фандорина. После роли Фандорина Бероев получал больше кассовых проектов: актер сыграл в блокбастерах «Адмиралъ», «Август. Восьмого», «Территория».

Егор ведет непубличный образ жизни. В 2007-м у него родилась дочь Евдокия в браке с Ксенией Алферовой. Он посвящает себя благотворительности: в 2012-м он вместе с супругой создал фонд «Я есть!» в поддержку детей с особенностями развития. В 2018-м пара стала опекунами мальчика с синдромом Дауна.

Артист продолжает активно сниматься, а также режиссирует спектакли.

Ольга Красько (Варвара Суворова)

© РИА Новости/Владимир Астапкович; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Роль очаровательной Варвары Суворовой, которая бесстрашно отправилась за женихом на войну, стала одной из первых в карьере Ольги Красько.

На съемках актриса познакомилась с режиссером Джаником Файзиевым. Между молодой актрисой и женатым Файзиевым завязался роман. Ольга не захотела рушить семью режиссера и рассталась с ним.

Красько родила дочь Олесю от Файзиева в 2006-м, но воспитывала ее сама. Актриса раскрыла личность отца ребенка через 13 лет и рассказала, что ее дочь дружит с семьей Файзиева.

После выхода «Турецкого гамбита» на экраны Ольга исполняла эпизодические роли. В ее фильмографии — участие в работах «Есенин», «Охота на изюбря», «Склифосовский».

Красько замужем за предпринимателем Вадимом Петровым и растит еще двух сыновей, Остапа и Олега.

Александр Олешко (Петя Яблоков)

© РИА Новости/Максим Блинов; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Александр Олешко снимается в кино еще с 1992-го, но популярность ему принесла роль застенчивого шифровальщика Пети Яблокова.

В 2007-м актер получил роль олигарха Василия Федотова по кличке Аллигатор в сериале «Папины дочки». В фильмах и сериалах Олешко в основном играет роли второго плана, он больше преуспел в работе телеведущего. Александр вел более 50 телепрограмм, занимался дубляжом зарубежных фильмов.

Также голосом Олешко говорит медвежонок Паддингтон в фильме «Приключения Паддингтона».

О личной жизни Александра известно мало. Олешко был женат на актрисе Ольге Беловой, но пара распалась. Актер предпочитает говорить в интервью о творчестве, но в марте 2023 года в интервью Лере Кудрявцевой он признался, что состоит во втором браке, но не раскрыл имя супруги. Он лишь указал, что его спутница далека от шоу-бизнеса.

В 2025 году получил звание народного артиста России.

Александр Лыков (поручик Перепелкин)

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

К премьере «Турецкого гамбита» Александр Лыков добился успеха среди зрителей, ведь актер начал карьеру еще в 1990-х. Его называли Казановой после участия в телехите «Улицы разбитых фонарей» и Деканом после роли в «Участке».

В 2000-х Лыков сыграл во множестве фильмов и сериалов, среди которых кассовые «9 рота», «1814» и «Каникулы строгого режима». В то же время Лыков держится в стороне от светских приемов и предпочитает посвящать время работе.

Сейчас он также известен благодаря своей роли Соловья-разбойника в «Последнем богатыре».

У Лыкова есть сын Матвей, который снялся в картине «Он — дракон», а также дочь Екатерина и четверо внуков.

Гоша Куценко (Исмаил-бей)

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Гоша Куценко стал известным благодаря участию в фильмах «Антикиллер» и «Гарпастум». Успешный актер снимался в «Турецком гамбите», будучи известным. В то же время Куценко увлекался музыкой: он выступал на сцене еще в 1990-х с группой «Баранина-97».

Позже Куценко участвовал в нескольких музыкальных коллективах и записал четыре сольных альбома.

У актера растут три дочери: Полина от звезды фильма «Ночной дозор» Марии Порошиной, Евгения и Светлана от брака с фотомоделью Ириной Скриниченко.

В 2025-м с участием актера вышел русско-китайский фильм «Красный шелк».

Александр Балуев (генерал Соболев)

ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Статный генерал Соболев, которого сыграл в «Турецком гамбите» Александр Балуев, покорил сердца множества зрительниц.

Артист начал карьеру в 1980-х и к нулевым стал одним из самых популярных актеров российского кино. Балуеву прочили карьеру в Голливуде: в 1990-х он поучаствовал как минимум в трех картинах, снятых в США. Когда Александр вернулся в Россию, рассказал, что актерам из России и Восточной Европы предлагают узкие образы — бандитов и других антагонистов.

«Я не понаслышке знаю тот мир: работал в нем, некоторое время жил там, но оставил его, поскольку понял: пора… Иначе деградирую», — рассказывал актер.

С годами в кинокарьере Балуева увеличилось количество ролей военных. Актер рассказывал, что в работах пытается воссоздать лучшие черты русского офицерства.

Александр до сих пор снимается в кино. Одна из последних работ — сериал «Князь Андрей», где он сыграл Юрия Долгорукова. Помимо этого, Балуев регулярно выходит на сцену театра «Современник».

Виктор Вержбицкий (полковник Лукан)

Тараканов Вадим/ ТАСС; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Сегодня сложно представить российский кинематограф без Виктора Вержбицкого. А ведь когда-то его открыл однокурсник Тимур Бекмамбетов, сняв в фильме «Пешаварский вальс».

В блокбастере «Ночной дозор» Вержбицкий сыграл темного мага Завулона — тем удивительнее фанатам было увидеть дамского угодника, полковника Лукана, в его исполнении в «Турецком гамбите».

После премьеры фильма Вержбицкий сыграл в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «На игре», «Шпион», «Елки». В 2018-м актер сделал перерыв в карьере и вернулся на экраны в 2020-м — в сериале «Содержанки».

Одна из последних работ Вержбицкого — сериал «Этерна» 2025 года по циклу романов Веры Камши «Отблески Этерны».

У актера есть сын Александр, который живет в Израиле.

Марат Башаров (Митя Гриднев)

ИЗВЕСТИЯ/ Александр Федоров; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Роль кроткого поклонника Вари Суворовой, прапорщика Гриднева, досталась звезде российского кино Марату Башарову.

К выходу фильма на экраны Башаров сыграл в фильмах и сериалах «Свадьба», «72 метра» и «Граница. Таежный роман».

В кино Башаров исполнял роли положительных персонажей, в жизни — становился участником многочисленных скандалов. В 2012-м стало известно, что Башарова лишили прав на год и девять месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2014-м еще на тот момент жена Башарова, Екатерина Архарова, попала в больницу с многочисленными ушибами. Женщина заявила, что актер регулярно ее избивал. Вторая жена Марата, Елизавета Шевыркова, рассказала, что актер сломал ей нос. Пара развелась в 2019-м.

В избиениях актера обвиняли и другие женщины, с которыми он состоял в отношениях, хотя первой была именно Архарова.

Сейчас 51-летний артист состоит в отношениях с Асей Борисовой. По его словам, с ней он преобразился: перестал пить, научился контролировать свой гнев.

Алексей Гуськов (подполковник Казанзаки)

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаеваи; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Алексей Гуськов стал известным после выхода телесериала «Граница. Таежный роман».

После роли ревнивого капитана Голощекина за актером закрепили образ отрицательного персонажа, поэтому Гуськов брался за разнообразные роли — подполковник Казанзаки в «Турецком гамбите», Николай в драме «Мусорщик». Гуськов воплотил более 70 персонажей и продолжает сниматься в кино.

Сейчас в его послужном списке порядка ста кинокартин и звание народного артиста РФ.

Последняя работа вышла в 2025 году — это российский научно-фантастический фильм «Кракен», а еще один — «Атом» — сейчас находится в производстве.

Дмитрий Певцов (ротмистр Зуров)

© РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Актер, известный по фильмам 1990-х, сыграл в «Турецком гамбите» взбалмошного, но обаятельного ротмистра Зурова.

После премьеры фильма Дмитрий Певцов активно снимался в кино, например, в «Жмурках» и «В круге первом».

В 1994-м актер женился на коллеге Ольге Дроздовой — пару называли одной из самых красивых в российском кино. В 2012-м в семье Дмитрия случилась трагедия: его сын Даниил погиб. Дмитрий Певцов тяжело переживал потерю ребенка и даже купил место рядом с его могилой на Троекуровском кладбище.

В 2018-м он перестал сниматься в фильмах, долго не появлялся на публике — в результате в сети появились слухи о смерти российского актера. Дмитрий вышел на связь с поклонниками в Instagram* и объяснил, что с ним все в порядке.

В 2021 году Певцов решил сменить актерскую карьеру на политическую и стал депутатом Госдумы. Последний раз на сцену он вышел в 2024 году — в родном для него «Ленкоме».

Андрей Руденский (пленный Листвицкий)

Киселев Данил. /ТАСС; Кадр из х/ф «Турецкий гамбит». реж.: Джаник Файзиев, 2005 г.

Андрей Руденский появился в начале фильма «Турецкий гамбит» на несколько минут и захватил внимание зрителей.

В то время Руденского считали одним из самых красивых актеров России, хотя у Андрея не было актерского образования, а дебютную роль он получил случайно.

Руденский не гнался за славой и исполнял эпизодические роли в фильмах и сериалах, играл в театре. Со временем Андрей все реже поднимался на театральную сцену и сосредоточился на кино.

В карьере Руденского есть и исторические персонажи: он сыграл эсера Алексеевского в «Адмирале», поэта Александра Блока в сериале «Есенин».

Последний раз Руденский появлялся на экране в 2023 году в фильме «Трейдер». Однако на 2025-й с ним анонсированы две премьеры сериалов: «Арбатские тайны» и «Черновик».

Также актер увлекается дизайном интерьеров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ