«Вигвам» и «паранойя»: радиостанция «Судного дня» передала загадочные слова

Радио Судного дня УВБ-76 передало новые сигналы «вигвам» и «паранойя»

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка» и радио «Судного дня», передала несколько новых необычных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает эфир станции.

По данным канала, передачи начались в 10:54 по московскому времени. В первом сообщении прозвучало слово «паранойя». Позднее, спустя два часа и десять минут, в эфир вышла новая передача со словом «вигвам».

Затем, в 14:26 по московскому времени, радиостанция передала еще одно сообщение. В нем фигурировало слово «оттягивание».

В Telegram-канале привели сами зашифрованные фразы:

«НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193»;

«НЖТИ 36569 ВИГВАМ 8311 9799»;

«НЖТИ 52399 ОТТЯГИВАНИЕ 7544 9495», — сообщили там.

УВБ-76 называют военной радиостанцией, которая работает на коротких волнах. Ее неофициальное название — радио «Судного дня». Еще одно распространенное название — «Жужжалка», так как большую часть времени в эфире звучит короткий повторяющийся сигнал, похожий на жужжание.

Радиостанция ведет вещание с 1970-х. Обычно она передает монотонный звук, который иногда прерывается голосовыми сообщениями. В такие моменты в эфире могут появляться наборы букв, цифр и отдельные слова.

За работой УВБ-76 много лет следили радиолюбители, исследователи и криптографы. Они фиксировали новые сообщения, сравнивали их с прежними передачами и пытались понять, есть ли в них скрытый смысл.

